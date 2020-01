Übertragung der technische Betriebsführung Wasserversorgung an die HNVG, durch den Zweckverband Schozach-Wasserversorgungsgruppe

Untergruppenbach/Heilbronn. Der Zweckverband Schozach Wasserversorgungsgruppe hat zum 01.01.2020 die technische Betriebsführung der Wasserversorgungsanlagen an die Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG) vergeben.

Bereits 2009 feierte der Zweckverband Schozach-Wasserversogungsgruppe mit Sitz in Untergruppenbach sein 100 jähriges Bestehen. Drei eigenständige Gemeinden schlossen sich 1909 zu einem Zweckverband zusammen, mit dem Ziel, die Menschen in den Gemeinden Untergruppenbach, Abstatt und Ilsfeld und den Gemeindeteilen Abstetterhof, Auenstein, Helfenberg und Wüstenhausen mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen.

Bis heute stellt der Zweckverband Schozach-Wasserversorgungsgruppe jährlich rund 1,2 Mio. Kubikmeter Wasser bereit.

Andreas Vierling, Verbandsvorsitzender des Zweckverbands Schozach – Wasserversorgungsgruppe und Bürgermeister der Gemeinde Untergruppenbach und Frank Schupp, Geschäftsführer der HNVG Heilbronner Versorgungs GmbH haben den Vertrag Ende November unterzeichnet. „Wir freuen uns, einen so kompetenten Partner wie die HNVG an unserer Seite zu haben. Da die Anforderungen an die Wasserversorgungsanlagen hohen Standards entsprechen müssen, haben wir uns dazu entschlossen, auf die technische Kompetenz und das KnowHow aus jahrelanger Erfahrung im Bereich der Wasserversorgungsanlagen zurückzugreifen, aber auch auf das bereits seit 01.01.2017 bestehende Vertrauen im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages.“ so Andreas Vierling.

Seit Januar 2017 unterstützte die HNVG bereits im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages den Zweckverband in Vertretung des bisherigen Wassermeisters im Urlaubs- und Krankheitsfall. Dieser wurde am 01.10.2019 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Zum Aufgabengebiet der HNVG gehört in Zukunft die Instandhaltung und der Betrieb von zwei Tiefbrunnen, einer Quelle, einer Nanofiltrationsanlage, zwei UV-Anlagen, den sechs Hochbehältern mit jeweils knapp 6.000 Kubikmeter Speichervolumen, das etwa 50 Kilometer lange Transportnetz sowie 125 Schachtbauwerken und zwei Druckerhöhungsanlagen.

Neben der anspruchsvollen Aufgabe des Betriebs sowie der Wartung und Instandhaltung der Anlagen der Wassergewinnung, der Wasseraufbereitung und der Wasserspeicherung beinhaltet die technische Betriebsführung auch den 24-Stunden-Rufbereitschaftsdienst.

„Für uns als Versorgungsdienstleister ist die technische Betriebsführung der Wasserversorgungsanlagen für die sieben Gemeinden des Zweckverbands ein spannendes und vor allem vertrauensvolles Projekt“, betont HNVG-Geschäftsführer Frank Schupp. „Wir freuen uns sehr über das Vertrauen in uns und sind uns unserer besonderen Verantwortung für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen im Verbandsgebiet bewusst.“

Insgesamt ist die HNVG als kommunal bestimmtes Unternehmen, mit knapp 300 Mitarbeitern und Sitz in Heilbronn auch in weiteren 20 Städten und Gemeinden für die Versorgung mit Trinkwasser verantwortlich. Sie betreut über 21 weitere Betriebsführungen, betreibt etwa 1.200 Kilometer Wasserleitungen, 70 Wasserbehälter, 80 Pumpwerke und Wasserstationen und verfügt über ein eigenes akkreditiertes Trinkwasserlabor. Des Weiteren versorgt die Heilbronner Versorgungs GmbH die umliegenden Kommunen sowie zahlreiche Industrie- und Gewerbebetriebe der Region mit Erdgas, Biogas, Wärme und ist für die Entsorgung des Abwassers verantwortlich.

Nähere Informationen zur HNVG erhalten Sie im Internet unter www.hnvg.de