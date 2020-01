Unternehmen aus Heilbronn-Franken für Stipendien-Programm mit Goethe-Institut gesucht

Im Sommer 2020 besuchen 35 Jugendliche aus aller Welt die Region Heilbronn-Franken, belegen einen Deutschkurs und informieren sich über Arbeits- und Studienmöglichkeiten der regionalen Unternehmen.

Das Goethe-Institut und die Dieter Schwarz Stiftung haben eine Pilotinitiative gestartet, um die regionale Wirtschaft mit der internationalen Bildungskooperation Deutsch und der Partnerschulinitiative PASCH zu verknüpfen. Vom 21. Juni bis 11. Juli 2020 kommen Deutschlernende im Alter von 15-17 Jahren nach Heilbronn, um im Rahmen der Berufsorientierung die Arbeits- und Studienmöglichkeiten in Heilbronn-Franken kennenzulernen.

Die 35 Jugendlichen nehmen für zwei Wochen an einem berufsorientierten Sprachkurs und einem einwöchigen Kurzpraktikum in Unternehmen und Einrichtungen der Region Heilbronn-Franken teil. Das Stipendien-Programm in Heilbronn soll den Teilnehmenden wertvolle Einblicke in das deutsche Arbeitsleben und die deutsche Kultur geben.

Darüber hinaus bietet das Goethe-Institut Schwäbisch-Hall täglich kulturelle Aktivitäten an, um den SchülerInnen neue Eindrücke und Interessantes über das Leben in Deutschland zu vermitteln.

Zur Teilnahme an dem Programm „Deutsch und Beruf“ bewerben sich für das Stipendium in den kommenden Monaten weltweit interessierte Jugendliche aus der Bildungskooperation Deutsch und der Partnerschulinitiative PASCH in den Goethe-Instituten im Ausland und durchlaufen dort ein Auswahlverfahren.

Für die Vergabe der Praktikumsplätze werden aktuell Firmen und Institutionen gesucht, die offen für die zunehmende Internationalisierung und kulturellen Austausch sind. Die SchülerInnen sollen die ArbeitnehmerInnen in ihrem Alltag begleiten, um typische Tätigkeiten im Beruf kennenzulernen.

Interessierte Unternehmen können sich mit Christian Rieck, Referent Bildung der Dieter Schwarz Stiftung, in Verbindung setzen.

„In einer immer stärker werdenden globalisierten Welt, sollten vermehrt die interkulturelle Begegnung und der gegenseitige Austausch vorangetrieben werden. Diese Perspektive kann langfristig internationale Studierende von der Region-Heilbronn Franken überzeugen und damit auch zur Sicherstellung des Fachkräftebedarfs beitragen“, bekräftigt Silke Lohmiller, Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung.

Sabine Haupt, Institutsleiterin des Goethe-Instituts Schwäbisch Hall betont: „Dieses Pilotprojekt ist die ideale Verknüpfung von unserer Arbeit zur Förderung der deutschen Sprache im Ausland und dem Interesse junger Deutschlernender aus aller Welt.“

Kontakt für interessierte Firmen: Christian Rieck, Referent Bildung, Telefon: +49 (0) 7132 . 30 – 7035, E-Mail: christian.rieck@dieter-schwarz-stiftung.de

Über das Goethe-Institut

Das Goethe-Institut ist das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland. Es fördert die Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland und pflegt die internationale kulturelle Zusammenarbeit. Die BKD-Arbeit des Goethe-Instituts unterstützt Schulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung bei der Einrichtung und Qualitätssicherung von Deutschunterricht durch Fachberatung, Lehrerfortbildungen, Netzwerkarbeit und der Organisation von Programmen für Deutschlernende.

Über die Dieter Schwarz Stiftung

Bildung, Wissenschaft und Innovation sind von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung und Zukunftsfähigkeit des Landes. Die Dieter Schwarz Stiftung hat sich deshalb das Ziel gesetzt, auf diese Säulen zu bauen und lebenslanges Lernen zu fördern. Zu den aktuellen Schwerpunkten gehört der Bildungscampus in Heilbronn sowie das nahegelegene Science Center experimenta, in der Besucher für Wissenschaft und Technik begeistert werden. Folgender Leitgedanke des Stifters prägt die Arbeit der Stiftung seit ihrer Gründung 1999:

„Bildung ist unser wichtigster Rohstoff.“

Dieter Schwarz