Uwe Wanke ist neues Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg

Aus dem AfD Kreisverband Neckar-Odenwald rückt nun Uwe Wanke in den Landtag Baden-Württemberg nach. Er ersetzt den plötzlich verstorbenen Abgeordneten Klaus Dürr für die verbliebene Legislaturperiode.

Uwe Wanke war vor gut eineinhalb Jahren als Sprecher im Neckar-Odenwald-Kreis zurückgetreten. Das Amt anzutreten habe er nach reiflicher Überlegung akzeptiert. Sein Ziel sei es nun, ein »kleiner« Vermittler zwischen den Lagern in der AfD sein und auf Belange der Bürger in der Region eingehen. »Nach wie vor stehe ich für ein vereintes Europa mit souveränen Staaten — ohne Bevormundung aus Brüssel«, so Wanke. Darüber hinaus setze er sich unter anderem für Volksentscheide nach Schweizer Vorbild, kontrollierten Zuzug von Menschen in die Arbeitswelt, ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild sowie gegen eine Schuldenübernahme von Deutschland für die Schulden anderer Europäischer Staaten ein.

Sein Vorgänger, der AfD-Landtagsabgeordnete Klaus Dürr, war im Juni im Alter von 61 Jahren an einer Herzattacke verstorben. »Für einen Verstorbenen nachzurücken ist natürlich immer sehr bedauerlich«, so Kreisvorsitzende Johann Martel fest. »Es ist aber erfreulich, dass sich die Mühe von Herrn Wanke und des Kreisverbandes von 2016 nun doch noch auszahlt.« Da die Legislaturperiode nur noch neun Monate gehe, können natürlich keine Wunder mehr vollbracht werden, so Martel. »Ich bin aber sicher, dass diese Monate trotzdem im Sinne der Bürger unseres Kreises genutzt werden. Der Kreisverband wird Herrn Wanke dabei selbstverständlich unterstützen.«