Valmet Automotive baut Kompetenzen im Battery Testing weiter aus

Valmet Automotive baut seine Kompetenzen im Batterie Testing weiter aus. Innerhalb nur weniger Jahre hat das Unternehmen nun am Standort Bad Friedrichhall, Deutschland, die zweite große Erweiterung des dort angesiedelten Battery Test Center (BTC) abgeschlossen. Valmet Automotive betreibt nun eine der modernsten Testeinrichtungen für Batteriesysteme für die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie. Der Standort Bad Friedrichshall mit seinen 145 Mitarbeitern nimmt zudem eine Schlüsselrolle in der Entwicklung und Qualitätssicherung der im Geschäftsbereich EV Systems entwickelten Batteriesysteme ein.

In den vergangenen fünf Jahren hat Valmet Automotive rund 15 Millionen Euro in den Standort investiert, beginnend mit der Inbetriebnahme des High Performance Batterie Test Centers im Jahr 2020. Durch die jetzt abgeschlossene Erweiterung wurde die Prüfstandkapazität mehr als verdoppelt. Darüber hinaus wurde ein Lager- und Logistik Center aufgebaut. Mit dieser Ausstattung kann das Battery Test Center weitgehend das gesamte Leistungsspektrum abdecken, das Kunden von einem Batteriesystemlieferanten erwarten.

Das Leistungsspektrum umfasst

• Performance Prüfungen, wie Lastzyklen, Kundenfahrprofile, Energie- und Kapazitätsprüfungen, Spannungszyklen

• Lebensdauererprobung

• Thermal Management Tests

• Umweltprüfungen, wie Salzsprühnebeltest, Dichtigkeitserprobung, feuchte Wärme, chemische Beständigkeit

• Erweiterte Tests zur Qualitätssicherung der Produktionslinie im Batteriewerk Kirchardt

„Durch die Erweiterung sind wir in der Lage, unsere Produktentwicklung und die Serienfertigung von Batteriesystemen bestmöglich zu unterstützen“ sagte Standortleiter Stefan Sommer, Director Testing, bei der Vorstellung des Test Center vor Medienvertreten.

Abgeschlossen sind die Aktivitäten damit allerdings nicht: Mit der im Jahr 2023 geschlossenen Verlängerung des Mietvertrages um weitere zehn Jahre wurde der Grundstein für weitere Maßnahmen gelegt. Im Fokus steht der Ausbau von Service und Analysetätigkeiten sowie die Intensivierung der Produktvalidierungsaktivitäten speziell für Batteriesysteme, die in Truck, Bus und Off-Highway Fahrzeugen zum Einsatz kommen.

Zusätzliche Investitionen sind zudem in die Außenstelle Weihenbronn geplant, wo der Bereich Technologie-Erprobung erweitert werden soll. Zudem sind weitere Investitionen in die Erweiterung der absichernden Tests zur Produktsicherheit geplant. Mit der Erweiterung des Batterie Test Center reagiert Valmet Automotive auf die Neujustierung seiner strategischen Ausrichtung. In der zukünftigen Entwicklung des Geschäftsbereichs EVS, setzt das Unternehmen verstärkt auf eigene Produkte für den Bus & Truck-Bereich sowie Landmaschinen, z.B. für die Agrarindustrie, im Bergbau und der Forstwirtschaft.

Als wichtige Produkte zur Bedienung dieser Segmente hat Valmet Automotive vor etwas mehr als zwei Jahren das Modular Power Pack am Markt eingeführt und erst kürzlich im Rahmen der Battery Show Europe das Energy Pack Konzept vorgestellt. Diese unterscheiden sich bezüglich der Leistungsanforderungen erheblich von der Automobilindustrie, wie etwa in Bezug auf Leistung und Haltbarkeit unter extremen Wetterbedingungen sowie bei höheren Leistungsspitzen. Durch die getätigten Investitionen ist das Battery Test Center bereits heute in der Lage, sowohl die hohen Leistungsanforderungen eines Sportwagens als auch die harschen Anforderungen eines Traktors zu testen.