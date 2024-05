Verantwortungsvolle Vermittlung

Der Fachkräftemangel ist in aller Munde und die deutsche Wirtschaft sucht nach innovativen und langfristigen Lösungen. Eine Firma aus Besigheim gibt hier wichtige Anstöße. Seit mehr als einem Jahr vermittelt Confido JobService erfolgreich ausländische Fachkräfte in die deutsche Wirtschaft. Wie eine erfolgreiche Integration gelingen kann, erklärt Geschäftsführer Matthias Klösch im MORITZ-Interview.

Warum haben Sie sich entschieden Confido JobService zu gründen?

Nach mehr als 25 Jahren in der Personalberatung und -vermittlung wollte ich mich verändern. Daher haben Catrin Schmidt und ich uns dazu entschieden, uns den sozial-ökonomischen Herausforderungen in unserer Gesellschaft zu stellen. Wir alle wissen, dass sich der Fachkräftemangel im Zuge demographischer Vorhersagen exponentiell verschärft. Dieser Mangel kann mittel- und langfristig nicht durch einheimische Kräfte gedeckt werden. Globalisierung ist ein weiteres Stichwort in dem Zusammenhang, das vor allem im Mittelstand noch nicht greift. Es fehlt das Wissen und die Zeit sich hier adäquat international aufzustellen. Mit unserem Wissen und unseren Erfahrungen lag es nah im vergangenen Jahr Confido JobService zu positionieren. Wir konzentrieren uns darauf mein Netzwerk mit starken Partnern in Drittstaaten auszubauen und qualifizierte Fachkräfte und insbesondere Auszubildende in unser Wirtschaftsgefüge einzuladen. Darüber hinaus möchten wir Menschen in prekären Situationen Chancen bieten, ihre berufliche, aber auch persönliche Zukunft zu verbessern.

An wen richtet sich das Angebot von Confido JobService?

Wir beraten und begleiten vorrangig Institutionen, Einrichtungen und Unternehmen des Gesundheitswesens. Allerdings erweitern wir unser Portfolio bewusst und ergänzend auch auf Branchen des Handels und der Logistik. Aber auch Handwerksbetriebe, die sich insbesondere im Sektor der ökologischen Verantwortung und Nachhaltigkeit etabliert haben, denen aber das geeignete Personal fehlt um Aufträge annehmen und erfüllen zu können, fassen wir bewusst ins Auge. Konzeptionell sind wir gerne dann Ansprechpartner, wenn Kunden bereit sind die Zukunft zu gestalten oder sie eine Partnerschaft oder Kooperation innerhalb einer vorausschauenden Personalpolitik eingehen wollen.

Wie finden Sie geeignete Pflege-, Fach- und Ausbildungskräfte im Ausland?

Durch mein funktionierendes und bestehendes Netzwerk insbesondere auf den Philippinen bilden sich immer wieder neue Kontakte. Wir unterstützen Schulen und Bildungseinrichtungen und kommen dadurch immer wieder auch mit Foundations in Kontakt, die sich konkret darauf einlassen mit uns gemeinsam und mit sozialer Verantwortung Menschen nach Deutschland zu vermitteln, zu integrieren und bei der Inklusion zur Seite zu stehen. Da wo gute Erfahrungen gemacht werden, wird auch gesprochen. Ein Empfehlungsmanagement hilft Partnerschaften zu finden, seriös einzugehen und zu festigen. Die sozialen Medien tragen ihren Teil bei. Die Botschaften und Konsulate sind offen für Projekte, die nachweislich und menschenwürdig funktionieren. Es läuft! Vor allem aber komme ich durch meine Funktion als Senator im Senat der Wirtschaft in interessante Gespräche mit internationalen Entscheidungsträgern, was das Personalrecruiting in Drittstaaten einfacher macht und beschleunigt.

Wie begleiten Sie die Integration dieser internationalen Arbeitskräfte in Deutschland?

Schon am Flughafen des jeweiligen Zielortes nehmen wir die Einreisenden persönlich in Empfang. Bereits hier beginnt unser Verständnis von Willkommenspolitik. Als erstes erhalten die Menschen mit einer deutschen Sim-Karte die Möglichkeit sich zu Hause zu melden, bevor sie von und mit uns in ihre Wohnungen begleitet werden. Ganz profan einfache Dinge, die mindestens so wichtig sind wie die Eröffnung eines Bankkontos, die Anmeldung bei einer Krankenkasse oder diverse Behördengänge. Wir beraten darüber hinaus die Arbeitgeber bei der Implementierung eines Integrationsmanagements, das über ein oftmals einfach strukturiertes Patensystem hinaus gehen muss. Mit uns verbundene Institutionen unterstüzen uns ehrenamtlich bei der kulturellen Inklusion vor Ort. Auch „nachvertraglich“ bleiben wir im Austausch auf Augenhöhe und vor allem Catrin Schmidt ist sehr dankbar via Instagram und Facebook den Kontakt aufrechtzuerhalten.

Gibt es ein Beispiel aus der Praxis, das den Erfolg von Confido JobService veranschaulicht?

Es gibt viele Geschichten in der Entstehung unserer Kundenbeziehungen oder auf Kandidatenseite zu erzählen. Über ein bloßes Storytelling hinaus kann ich aber tatsächlich ein konkretes Beispiel erwähnen. Mitte letzten Jahres standen wir kurz vor dem Abschluss einer Kooperation mit einem Klinikum im hohen Norden. Wir haben Konzepte entwickelt und Ideen vorwärts gedacht. Es galt eine Klasse mit Auszubildenden in der Pflege zu bilden. Wir hatten uns Offenheit und Transparenz in der Kommunikation zugesagt und dieses Versprechen auch gehalten. Denn durch Widrigkeiten im Austausch mit den Behörden im Heimatland konnte ein vertraglich vereinbarter Starttermin oder die rechtzeitigen Einreisen nicht ermöglicht werden. Ein herber Verlust. Eine große Enttäuschung. Dennoch war das Vertrauen in Confido so hoch, dass wir ungefragt und auf der ursprünglichen Basis ein Jahr später, mit mehr Zeit und Kenntnis voneinander ein noch umfangreicheres Projekt zu Laufen gebracht haben und mittlerweile auch über die Besetzung von Pflegefachkräften sprechen.

Was zeichnet Confido JobServie im Vergleich zu anderen Wettbewerbern aus?

Wie gesagt: Neben der qualifizierten nachweislich echten Schul- bzw. Berufsausbildung ist uns die Sprache sehr wichtig. Wir haben eine Kooperation mit einem Bildungsträger geschlossen, über den wir einen eigenen Sprachcampus abbilden. Wir können dort Sprache gezielt weiter entwickeln, Integration begleitend – noch fernab der Arbeitsrealität – vorab vermitteln oder auch Lehr- und Lerneinheiten platzieren in gezielter Rücksprache mit unseren Kunden und Arbeitgebern. Es ist uns ein Anliegen schon im Heimatland so viel wie möglich zu vermitteln und Bindung zu erreichen. Oftmals sind aber Kompromisse zu erwirken, die ausgeglichen werden müssen. Eine Arbeitsaufnahme ohne echte B2 zertifizierte Kenntnisse kann nach unserem Verständnis nicht erfolgreich sein. Wichtig ist und bleibt aber vor allem die persönliche Betreuung auch vor und nach dem vertraglich vereinbarten Prozess der Vermittlung. Nur eine ganzheitliche Betreuung mit sozialer Verantwortung führt zum Ziel. Wir haben das Confido-Team daher mit den richtigen Ansprechpartnern gerade in diesen Fragen zusammengestellt. Wir haben langjährige Erfahrung, spezielles Know-How und sprechen sechs Sprachen perfekt. Behördliche Herausforderungen beispielsweise mit Regierungspräsidien, Kammern, der Bundesagentur oder der ZAV erschrecken uns nicht mehr und können für unsere Kunden serviceorientiert, schnell und zielstrebig erledigt werden.