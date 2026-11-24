Wie können Unternehmen Vielfalt als Stärke nutzen und eine Arbeitswelt gestalten, in der unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen und Lebensgeschichten zusammenkommen? Rund 90 Gäste aus Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft kamen vergangenen Donnerstag im OpenSpace Heilbronn zusammen, um unter dem Titel „Vielfalt als Erfolgsfaktor – Wie Unternehmen Diversität erfolgreich gestalten“ darüber zu diskutieren. Die Veranstaltung bot fachliche Impulse, persönliche Perspektiven und Raum für praktische Erfahrungen. Dabei wurde eine zentrale Botschaft deutlich: Wer Vielfalt als Bereicherung begreift, erschließt wertvolle Potenziale für Unternehmen und Gesellschaft.

Den inhaltlichen Auftakt bildete eine praxisnahe Podiumsdiskussion mit fünf Gästen, die das Thema Vielfalt aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchteten. Mit dabei waren Alireza Gholami vom Landratsamt Heilbronn, Dr. Kristina Stoewe-Baars vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA), Katharina Fischer, Leiterin des Amts für Migration und Integration im Landratsamt Heilbronn, Nina Schieker vom Klinikum am Weissenhof sowie Yasemin Özbek von der Stadt Heilbronn. Sie brachten Perspektiven aus Wirtschaft und Fachkräftesicherung, Unternehmenspraxis und kommunaler Verwaltung sowie eigene Erfahrungen mit Integration und beruflicher Entwicklung ein.

Eine zentrale Frage lautete: Wie gelingt es, Integration so im Unternehmen zu verankern, dass sie nicht allein vom Engagement einzelner Menschen abhängt, sondern dauerhaft gelebt wird? Nina Schieker vom Klinikum am Weissenhof brachte es mit ihrer Aussage „Integration ist keine Einbahnstraße“ auf den Punkt. Erfolgreiche Integration erfordert Offenheit, gegenseitiges Verständnis und die Bereitschaft aller Beteiligten, aufeinander zuzugehen. Der Austausch zeigte, wie wichtig verlässliche Strukturen und eine gelebte Willkommenskultur sind.

Ein Höhepunkt des Abends war die Keynote von Ali Mahlodji. Unter dem Titel „Diversity, Equity & Inclusion Unplugged – Vielfalt ist kein Nice-to-Have, sie ist der Schlüssel zur Zukunft“ begeisterte er das Publikum mit einem inspirierenden Vortrag. Als Business Humanist, CEO von futureOne und Autor verband er eigene Erfahrungen mit Denkanstößen zu moderner Führung, Chancengerechtigkeit und einer Arbeitswelt, in der Menschen mit ihren individuellen Stärken und Perspektiven gesehen werden. Seine machten Mut, Vielfalt aktiv zu gestalten und als Bereicherung zu begreifen.

Auch abseits der Bühne bot der Abend vielfältige Möglichkeiten zum Austausch. Auf dem Marketplace präsentierten regionale Akteurinnen und Akteure Unterstützungsangebote rund um die Beschäftigung internationaler Fachkräfte. Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken stellte zudem die Fotoausstellung „Mutmacherinnen“ vor, die Einblicke in ihr Mentorinnen-Programm für Migrantinnen gab und persönliche Geschichten sichtbar machte. Beim anschließenden Networking mit deutsch-syrischem Fingerfood nutzten die Gäste die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen und die Impulse des Abends weiterzudenken.

Bereits zum 13. Mal hatte das Welcome Center Heilbronn-Franken gemeinsam mit seinen Kooperationspartnern zur Veranstaltungsreihe „Bausteine einer Willkommenskultur“ eingeladen. Seit 2014 greift das Format jährlich unterschiedliche Aspekte von Willkommenskultur, Integration und gesellschaftlicher Teilhabe auf. Die diesjährige Veranstaltung zeigte: Vielfalt ist kein Zusatzthema, sondern ein Gestaltungsspielraum – für Unternehmen, die Zukunft mitdenken, und für eine Gesellschaft, die Zusammenhalt stärkt.