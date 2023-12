Von lokalen Events bis zu exklusiven Aromen: Einblicke in die deutsche Kulturlandschaft

Die Kulturlandschaften Südeuropas sind von einer entspannten Lebensart, mediterraner Küche und traditionellen Fiestas geprägt. Auch in Deutschland ist eine solch charakteristische Kulturlandschaft ausgeprägt. Bei 16 Bundesländern zeigt sie sich in einer immensen Vielzahl bunter Facetten. Was zeichnet das typisch deutsche Lokalkolorit aus? Für welche kulturellen Besonderheiten werden die Deutschen im Ausland geschätzt? Dieser Beitrag bietet Einblicke in die variationsreich gestaltete deutsche Kulturlandschaft.

Wonach riecht Deutschland? - So aromatisch ist die Bundesrepublik

Mit Deutschland werden feine Düfte in Verbindung gebracht. Bei den olfaktorisch einzigartigen Noten sind

Brot

Grillwürstchen und

Wälder

anderen weit voraus.

Das Land der Grillmeister

Exklusive Aromen hat Deutschland vor allem auf dem heimischen Grill zu bieten. Die echte Thüringer Rostbratwurst wird nicht nur von Einheimischen, sondern bis weit über die Grenzen hinaus für ihren pikanten Geschmack geschätzt. Unverwechselbar zeigen sich ebenfalls der traditionelle deutsche Leberkäse und die auch als Frikadelle bekannte Bulette. Alles, was es dazu braucht, ist ein Brötchen oder - wie man sie in den neuen Bundesländern noch immer liebevoll nennt - eine Semmel. Teigwerk ist ohnehin ein Thema, das zu Deutschland gehört wie der Eiffelturm zu Paris.

Deutsches Brot - im Ausland oft schmerzlich vermisst

Brot gibt es auch in vielen anderen Staaten. Roggen-Vollkornbrot, wie es für Deutschland charakteristisch ist, sucht man allerdings vielerorts vergebens. Neben Broten aus Roggen-Mehl kommen hierzulande auch Brote aus Weizen-Mehl auf den Tisch.

Vom Grün und Bunt der Wälder

Der deutsche Wald übt auf viele Menschen eine wahre Faszination aus. Er zeichnet sich durch einen Mix aus Nadelholzgewächsen und Laubbäumen aus. Im Angesicht der vielfältigen Witterungsszenarien ist er deutsches Kulturgut der Kontraste. Hält der Herbst Einzug, kann sich der deutsche Wald durchaus mit den für den Indian Summer typischen Wäldern an der US-amerikanischen Ostküste messen.

Genusswelten für den Gaumen - deutsche Weinregionen

Wein ist eines der Genussmittel, das in Deutschland in renommierten Regionen angebaut wird. Hierbei sind insbesondere die Weinlagen an der Mosel und am Rhein zu nennen. Ob pfälzische und rheinhessische Weine oder ein Tropfen aus den Weinanbaugebieten an der Elbe: Zahlreiche deutsche Weine bewegen sich auf internationalem Parkett und wurden vielfach prämiert. Dazu lassen sich typisch deutsche Spezialitäten wie Spargel und Klöße ebenfalls genießen.

Deutschlands traditionelle lokale Feste

Alljährlich zieht es Gäste aus Nah und Fern zum Münchener Oktoberfest. Es gilt als weltweit größtes Volksfest und neben einer Maß Bier darf dabei natürlich auch eine echte deutsche Brezen nicht fehlen. Mindestens genauso beliebt sind die traditionellen deutschen Weihnachtsmärkte. Der Dresdener Striezelmarkt und der Nürnberger Christkindlesmarkt sind weltberühmt.

Weihnachten im Erzgebirge

Die Montanregion Erzgebirge ist UNESCO-Weltkulturerbe und gilt in aller Herren Länder als Weihnachtswunderland. Hier wird die traditionelle deutsche Handwerkskunst bis in den letzten Zipfel eines Faltenrock-Engels heute noch gelebt. Wer Weihnachten wie aus dem Bilderbuch erleben möchte, findet in der Vorweihnachtszeit in heimelig verschneiten Orten wie Seiffen und Olbernhau einzigartiges und unnachahmliches deutsches Kulturgut. Die historischen Bergparaden von Schneeberg und Schwarzenberg an den Adventen sind ein weihnachtliches Must-see!

Fazit

Wie dieses Porträt zeigt, hat Deutschland viele kulturelle Werte zu bieten. Zeit, sich mit ihnen bei einem Trip quer durchs Land einmal höchstpersönlich vertraut zu machen.