Vorteile von Newsletter-Marketing für Unternehmen und Selbstständige

Immer mehr Menschen ziehen die Selbstständigkeit einem klassischen Nine-to-Five-Angestelltenverhältnis vor. Sie schätzen vor allem die Freiheit, die es ihnen bietet, ihr eigener Chef zu sein. Da das Online-Shopping zunehmend beliebter wird, sprießen auch die neugegründeten Online-Shops wie Pilze aus dem Boden. Doch kein Unternehmen kann ohne zahlende Kunden funktionieren, durch die ein regelmäßiger Umsatz zustande kommt. Eine besonders beliebte Möglichkeit, den Kontakt zu potenziellen Kunden zu halten, ist das Newsletter-Marketing. Aus diesem Grund kommt kaum ein Unternehmen darum herum, sich irgendwann näher damit zu beschäftigen. Schnell wird man zu dem Schluss kommen, dass es viele gute Argumente gibt, die für das E-Mail-Marketing sprechen.

Was ist Newsletter-Marketing und wofür ist es gut?

E-Mail-Marketing oder Newsletter-Marketing bedeutet im Grunde nur, dass die Zielgruppe regelmäßige Werbung per E-Mail erhält. Potenzielle Interessenten tragen sich in eine Mailing-Liste ein und erhalten schließlich Informationen über neue Produkte, Veränderungen im Unternehmen oder Lifestyle-Empfehlungen. Mit Hilfe von Call-to-Action-Buttons werden die Leser dazu aufgefordert, aktiv zu partizipieren und beispielsweise etwas zu bestellen oder eine Rückmeldung zu geben. Ein großer Vorteil des Newsletter-Marketings ist dessen Praktikabilität. Unter Verwendung einer Newsletter-Software ist es möglich, innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl an Kunden zu erreichen. Noch dazu sind die Kosten äußerst übersichtlich, da keine zusätzlichen Porto-Gebühren anfallen. Laut Statistiken ist das Newsletter-Marketing eine der effektivsten Marketing-Strategien überhaupt. Aus diesem Grund nimmt es auch irgendwann einen festen Platz im Marketing-Mix der meisten Unternehmen ein. Wichtig in der Entwicklung des Newsletter-Marketings ist es allerdings, einen stabilen E-Mail-Verteiler aufzubauen und weiterzuentwickeln, die Zielgruppe besser kennenzulernen und personalisierte E-Mails zu versenden. Dabei ist es äußerst hilfreich, sich zunächst von Experten etwas unter die Arme greifen zu lassen. Ist das Newsletter-Marketing jedoch gut angelaufen, können schon bald die Früchte der Arbeit geerntet werden. Und die sind so vielzählig, dass es wirklich einen Verlust bedeuten würde, sie an sich vorbeiziehen zu lassen.

Argumente für das E-Mail-Marketing

In den folgenden Aspekten liegt das große Potenzial des E-Mail-Marketings: