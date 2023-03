Waldschlössle Wiedereröffnung

Ob als Veranstaltungsort, als kulinarischer Anlaufpunkt, als Ferienwaldheim oder als Ausgangspunkt von Spaziergängen – fast jeder kennt das Waldschlössle als eines der Wahrzeichen der Kappelbergstadt.

Nach einer umfassenden Revitalisierung wird das Waldschlössle Fellbach wieder eröffnet! Die Vorbereitungen für die Eröffnung laufen aktuell auf Hochtouren und die Fellbach Event & Location GmbH (feel GmbH) sieht dem Eröffnungswochenende am 22. und 23. April mit großer Freude entgegen.

Der offizielle Eröffnungsakt findet am Samstag, 22. April, um 14 Uhr am historischen Gebäude statt. Jede/r ist herzlich willkommen! Neben dem offiziellen Eröffnungsakt gibt es an beiden Tagen ein vielfältiges Rahmenprogramm sowie Bewirtung und tolle Live-Musik. Ausführliche Informationen zum Programm gibt es online unter www.feel.de/waldschloessle.

Das weithin sichtbare Waldschlössle stammt ursprünglich aus dem Jahr 1911. Die Gaststätte wurde dann Ende der 1960er Jahre durch einen Saalanbau ergänzt. Seit 2014 war das Gelände nicht mehr in Benutzung, doch Ende 2019 haben sich die Stadt Fellbach und die evangelische Kirche über den Kauf des 12.400 m2 großen Areals geeinigt. Das Waldschlössle wird - wie auch die Schwabenlandhalle, die Alte Kelter und die Festhalle Schmiden - von der feel GmbH betrieben, die auch für die Sanierung verantwortlich ist.

Trotz der aufwendigen Sanierung ist vieles so geblieben, wie es die FellbacherInnen kennen.

»Der besondere Charme und die Optik des ‚alten‘ Waldschlössle sollten unbedingt erhalten bleiben«, erklärt Andreas Dietmann, Technischer Leiter der feel GmbH.

Eingebettet in die Fellbacher Weinberge schafft das Waldschlössle einen Ort für besondere Erlebnisse: der 250 m2 große Saal mit einem herrlichen Ausblick bietet den perfekten Rahmen für private Feiern sowie für Tagungen, Workshops, Firmenveranstaltungen oder Teambuilding-Maßnahmen. Das Restaurant wird zukünftig von dem Pächter- Ehepaar Braun übernommen und verfügt über rund 40 Plätze und eine Terrasse mit 80 Sitzplätzen. Auch der Waldkindergarten findet im Waldschlössle mit dem neuen Schutzraum einen festen Unterschlupf. Das Ferienwaldheim der evangelischen Kirche wird ebenfalls auf das Waldschlössle-Areal zurückkehren.

Waldschlössle Eröffnungswochenende

Sa. 22. & So. 23 April,

Waldschlössle, Fellbach,

www.feel.de/waldschloessle

Kontakt für Reservierungsanfragen:

per Mail an: event@feel.de oder telefonisch: 0711 57561-0