Internet ohne Festnetz: Warum das Internet ohne Festnetz voll im Trend liegt

Der klassische Telefonanschluss wird für Verbraucher immer irrelevanter. Stattdessen entscheiden sich viele Haushalte für einen Internetzugang, der ganz ohne Festnetz funktioniert. Mobile Kommunikation, flexible Verträge und leistungsfähige Technik vereinfachen diesen Schritt. So wird das Internet ohne Festnetz nach und nach zur Standardlösung.

Das Internet ohne Festnetz passt sich neuen Gewohnheiten an

Wie die Deutschen kommunizieren, hat sich in den letzten Jahren verändert. Während 2025 noch etwa 83 % der deutschen Haushalte technisch einen Festnetzanschluss besitzen, nutzen die Jüngeren ihn kaum noch.

Bei den unter 30-Jährigen liegt die regelmäßige Nutzung des Festnetztelefons laut aktuellen Statistiken bei nur rund 20 %, Smartphone und digitale Dienste dominieren. Messenger-Dienste, Videocalls und soziale Medien haben den klassischen Telefonhörer längst verdrängt.

Wenn das Festnetz kaum eine Rolle spielt, verliert auch der kombinierte Anschluss aus Internet und Telefon an Bedeutung. Ein reiner Internetzugang reicht für die meisten Verbraucher heutzutage völlig aus, unkompliziert, flexibel und an den individuellen Bedarf angepasst.

Warum das Internet ohne Festnetz immer beliebter wird

Neben den Einsparungen bezüglich der Kosten überzeugt die einfache Handhabung. Kein Telefonanschluss zu haben bedeutet auch weniger Hardware, weniger Kabel und eine schnellere Einrichtung des Internetanschlusses. Für viele Haushalte ist das komfortabler.

Ein gutes Beispiel hierfür ist das sogenannte Internet ohne Festnetz von M-net, das die wachsende Nachfrage nach reinen Datenanschlüssen verdeutlicht. Auch andere Anbieter gehen gezielt auf den Bedarf an reinen Datenanschlüssen ein: Ein Internet-Flat-Tarif ohne telefonische Zusatzleistungen punktet mit einer Flexibilitätsgarantie und beispielsweise mit einem doppeltem Upload, womit die wachsende Nachfrage unkompliziert abgedeckt wird.

Hinzu kommt der gesellschaftliche Faktor: Die jüngere Generation wächst praktisch ohne Festnetz auf. Wer nur noch das Smartphone für seine Kommunikation nutzt, der sieht keinen Grund dazu, einen zusätzlichen Festnetzanschluss zu bezahlen.

Das Internet ohne Festnetz profitiert von moderner Technik

Technisch ist der Schritt heute einfacher als je zuvor. Das Glasfasernetz erreicht inzwischen Geschwindigkeiten im Gigabitbereich. Der Glasfaser-Ausbau hat sich laut BREKO weiter beschleunigt, über 54 % der Haushalte sind 2025 an schnelle Glasfaser angebunden, auch wenn das Wachstum zuletzt abgenommen hat.

Kabelnetze liefern ebenfalls hohe Bandbreiten, und der Mobilfunk wird mit 5G nochmals leistungsfähiger. Nach aktuellen Statistiken liegt die durchschnittliche Internetgeschwindigkeit in Deutschland 2025 bei rund 99Mbit/s. Für Streaming, Online-Games oder Homeoffice reicht das problemlos aus, ganz ohne Festnetzanschluss.

Auch Hybridlösungen, bei denen Router automatisch zwischen Mobilfunk und Festnetz-Internet wechseln, setzen sich zunehmend durch. Das erhöht die Ausfallsicherheit und macht die Anschlüsse noch attraktiver.

Durch das Internet ohne Festnetz verändert sich die Tariflandschaft

Tarife ohne Festnetz sind meist schlanker und flexibler. Statt großer Komplettpakete setzen viele Anbieter modulare Lösungen ein, die sich besser an den tatsächlichen Verbrauch anpassen lassen. Typische Vorteile solcher Angebote sind:

Keine Kosten für ein ungenutztes Festnetztelefon

Flexible Vertragsmodelle mit kürzeren Laufzeiten

Passgenaue Lösungen für unterschiedliche Nutzergruppen

Während Vielsurfer große Datenpakete bevorzugen, reicht anderen ein günstiger Basisanschluss. Durch diese Vielfalt wird das Internet ohne Festnetz für ganz unterschiedliche Zielgruppen attraktiv.

Für ländliche Regionen kann das Internet ohne Festnetz eine digitale Brücke sein

In Städten sind Glasfaser- und Kabelanschlüsse die Regel, doch gerade in ländlichen Regionen zeigen mobile Lösungen ihre Stärke. Die LTE-Versorgung liegt 2025 bei 99,7 % der Haushalte und bei 95 % der Fläche, 5G ist ebenfalls in über 90 % der Fläche verfügbar.

Damit ist das Internet ohne Festnetz auch dort eine verlässliche Alternative, wo Kabelnetze noch nicht ausgebaut sind. Gerade bei Homeoffice und digitalem Unterricht ist dieses flexible Angebot wie eine digitale Brücke für ländliche Haushalte.

Das Internet ohne Festnetz wird sich voraussichtlich zum neuen Standard entwickeln

Der Trend weg vom Festnetz wird sich in den kommenden Jahren weiter verstärken. Prognosen gehen davon aus, dass Festnetztelefone in vielen Haushalten vollständig verschwinden werden, denn gerade die junge Generation verzichtet heute fast komplett auf die Festnetztelefonie.

Ob in Großstädten über Glasfaser oder auf dem Land über 5G: Das Internet ohne Festnetz entwickelt sich Schritt für Schritt zum neuen Standard. Es steht für flexible, zukunftsorientierte Kommunikation, die den Alltag vereinfacht und an moderne Nutzungsgewohnheiten angepasst ist.

So entsteht langfristig eine Infrastruktur, die weniger an starre Anschlüsse gebunden ist und schneller auf technologische Entwicklungen reagieren kann. Für Verbraucher bedeutet dies mehr Freiheit, weniger Kosten und vor allem ein Angebot, welches viel näher am tatsächlichen Bedarf liegt.