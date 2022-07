Warum Unternehmen in den letzten Jahren oft mit Fremdkapital gearbeitet haben: Die Gründe dafür

In den letzten Jahren haben zahlreiche Unternehmen mit Fremdkapital gearbeitet. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig, oft ist einfach nicht genug Eigenkapital vorhanden. So sind viele Unternehmer bereits bei der Gründung auf eine Finanzierung von außen angewiesen. Wer den Wunsch nach Expansion hat, braucht dafür ebenfalls externe Geldmittel. Darüber hinaus lassen sich mit Fremdkapital schwere Krisenzeiten meistern und technologische Modernisierungen zeitnah durchführen.

Finanzierung der Unternehmensgründung mit Fremdkapital

Um eine aussichtsreiche Geschäftsidee in die Praxis umzusetzen, steht Unternehmern nicht immer genügend Eigenkapital zur Verfügung. Als Lösung bietet sich die Finanzierung mit Fremdkapital an. Dabei handelt es sich um Geld, welches von außen in ein Unternehmen eingebracht wurde. Eigenkapital und Fremdkapital sollten immer in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen, welches von der jeweiligen Unternehmensphase sowie dem Geschäftsmodell abhängt. Dank dem Startkapital lässt sich das Unternehmen zeitnah gründen sowie die anfallenden Geschäftskosten auffangen. Dazu gehören unter anderem die folgenden Kostenpunkte:

Miete der Geschäftsräume

Personalkosten

Versicherungen

Rechnungen von Lieferanten

Zu diesem Zweck sind klassische Bankkredite weit verbreitet, die sich auf die finanziellen Bedürfnisse der Firma optimal zuschneiden lassen. Einen umfassenden Überblick über mögliche Kreditgeber und deren Konditionen bietet LoanScouter. Damit lassen sich die angebotenen Kredite ganz einfach online vergleichen und im Anschluss günstig aufnehmen.

Schnelles Wachstum dank Fremdkapital

Sobald die Auftragslage kontinuierlich hoch ist und einen positiven Trend für die Zukunft zeigt, ist es für Unternehmer sinnvoll, an Expansion zu denken. Dazu zählt die Vergrößerung der Geschäfts- und Produktionsräume sowie das Anstellen von mehr Personal. Auch die Investition in Online und Offline Marketingmaßnahmen trägt erheblich zur Umsatzsteigerung bei. Jedoch ist nicht immer Eigenkapital in einer ausreichenden Höhe vorhanden, um diese progressiven Schritte zeitnah umzusetzen. Dabei kann eine externe Finanzierung eine entscheidende Hilfe leisten.

Außerdem sind so manche Unternehmen für die Entwicklung von neuen Produkten auf Fremdkapital angewiesen, ebenso wie für die Weiterentwicklung einer bereits bestehenden Produktpalette. Damit lässt sich auch die Zeitspanne zwischen der Lieferung von Waren oder Rohstoffen und der Bezahlung beim Verkauf finanziell überbrücken. Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine kann ein Kredit sogar durch harte Krisenzeiten helfen. So kann der Betrieb seine Liquidität auf lange Sicht erhalten, um die Löhne seiner Mitarbeiter und die Mietkosten zu bezahlen.

Fremdkapital in neue Technologien investieren

In der heutigen Zeit entwickeln sich die Technologien beständig weiter. Dank moderner Lösungen bekommen Unternehmen neue Möglichkeiten, um den Geschäftsalltag ganzheitlich zu verbessern. So verändern technologische Innovationen zahlreiche Geschäftsabläufe in einem rasanten Tempo, zum Beispiel die Blockchain-Technologie und der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Wer als Unternehmer damit Schritt halten will, muss entsprechende Investitionen in Technologien tätigen, welche für die eigene Branche relevant sind.

Auf diese Weise erhält das Unternehmen einen maßgeblichen Wettbewerbsvorteil und kann sich auf dem Markt dauerhaft behaupten. Wer nicht investiert, behindert ein nachhaltiges und profitables Wachstum. Außerdem können aktive Mitbewerber und neue Marktteilnehmer besser durchstarten, da die Konkurrenz stagniert. Sinnvoll sind Investitionen in moderne Hard- und Softwarelösungen, die zwar mit Risiken verbunden sind, aber dafür die Wachstumschancen erhöhen.

Fazit

Heutzutage kommen nur wenige Unternehmen komplett ohne Fremdkapital aus. Dank den Krediten von externen Geldgebern lassen sich zahlreiche Unternehmensschritte schnell finanzieren und der Geschäftserfolg langfristig fördern.