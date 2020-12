Wegschauen ist die größte Sünde

NGO-Schiffe wie die Sea-Watch 3 versuchen, Flüchtlinge auf dem Mittelmeer vor dem Ertrinken zu retten. Einer der Kapitäne auf diesen Rettungsmissionen ist Uwe Doll aus Beilstein. Er erzählt MORITZ von der harten Realität bei Seenotrettungen.

Sie sind ein Kind aus der Region. Können Sie Ihren Bezug zum MORITZ-Land erklären?

Geboren bin ich im Saarland, wurde dann mit sechs Jahren nach Baden-Württemberg verschleppt, genauer nach Beilstein. Da bin ich dann auch aufgewachsen und zur Schule gegangen. Anschließend habe ich eine Lehre gemacht beim Elektro Weber in Heilbronn. Man hat auf jeden Fall auch auf weit entfernten Missionen immer noch seine Wurzeln hier. Ich bin aktuell wieder viel in der Heimat bei meiner Mutter, im Umfeld gibt es da auch immer noch viele Freunde, die man hier unten hat.

Bevor Sie Kapitän geworden sind, waren Sie jahrelang als DJ tätig, richtig?

Genau. Damit habe ich damals sehr früh angefangen. In Heilbronn hatte ich einen DJ-Wettbewerb gewonnen und durfte eine ganze Saison lang auf der Eisbahn auflegen. So ist dann meine Karriere gestartet und ich habe viele Jahre lang in ganz Deutschland in bekannten Clubs und auch in Ibiza aufgelegt. Damals hatte ich mir den Künstlernamen »Midge« ausgesucht, unter dem ich auch heute noch in sozialen Medien unterwegs bin, das ist immer noch sowas wie mein Rufname.

Wann kam dann der Wunsch auf, zur See zu fahren?

Das hat sich irgendwie entwickelt im Laufe der Zeit. Mit 18 hab ich zum ersten Mal einen Segeltörn bei Korsika gemacht. Dann bin ich jahrelang als Segel- und Surflehrer tätig gewesen, auch als Skipper für verschiedene Firmen. Als ich dann irgendwann meine Mutter in Deutschland pflegen musste, hatte ich mich entschieden, mit 41 das Kapitänspatent zu machen – erst das 500er, dann das große, also mit Bruttoraumzahl bis 3000, das hatte ich 2018 erlangt.

Wie kam es dazu, dass Sie sich dazu entschlossen haben, im Bereich Flüchtlingshilfe aktiv zu werden?

Ich hatte einen Fernsehfilm gesehen, in dem es auch um die Kapitänin der Sea-Watch 3 Carola Rackete ging. Das hatte mich sehr bewegt und es war mir ein inneres Bedürfnis, zu helfen. Das sind arme Menschen, die im Mittelmeer ertrinken und die Europäische Union schaut einfach zu. Ich hatte dann in einem Management-Seminar einen Kapitän kennengelernt, der für eine spanische NGO namens »Open Arms« arbeitet. Der hat dann meine Adresse direkt an Sea-Watch weitergeleitet und so den Kontakt geknüpft.

Kapitän Uwe Doll

Sie waren im November 2019 als Kapitän der Alan Kurdi vor der lybischen SAR-Zone und im Februar 2020 mit der Sea-Watch 3 unterwegs. Wie kann man sich so eine Rettungsmission genau vorstellen?

Wir sind mit der Alan Kurdi damals bewusst in die lybische SAR-Zone gefahren, denn die Lybier haben ein Abkommen mit Europa, dass sie ihre Flüchtlinge dabehalten und dafür dann in Waffen, Booten und Geld bezahlt werden. Dort herrschen aber menschenunwürdige Zustände mit so genannten »Detention Centern« also Haftanstalten für Flüchtlinge, wo die Leute versklavt werden, wo Frauen vergewaltigt werden, wo willkürliche Exekutionen durchgeführt werden. Unser Boot steht deshalb vor der lybischen SAR-Zone, wo wir auf einen »Distress«, also einen internationalen Notruf, warten. Sobald der reinkommt, fahren wir dahin, sehen uns die Lage vor Ort an und finden dann meistens beschädigte Schlauchboote oder ausgefallene Motoren vor – und dann retten wir die Menschen halt.

Was waren Ihre Eindrücke?

Mit der Alan Kurdi hatten Rettungen von zwei verschiedenen Schiffen. Auf einem Boot waren ungefähr 60 Leute drauf, auf dem anderen 38. Insgesamt hatten wir also 98 Personen an Bord. Da waren Frauen und Kinder dabei – das jüngste Baby war vier Wochen alt. Ein weiteres, 10 Wochen altes Baby wäre auf der Mission fast gestorben – als wir es gerettet hatten, hatte es schon drei Tage keine Nahrung mehr aufgenommen. Daraufhin hatten wir eine MedEvac, also eine medizinische Evakuierung, über die maltesische Küstenwache veranlasst und in diesem Zusammenhang erwirken können, dass auch die Familie mit dem vier Wochen alten Baby mitevakuiert wird. Das war alles relativ kompliziert, bei den Verhandlungen musste ich sehr bestimmt auftreten und ankündigen, dass ich, sollte das Baby sterben, gerichtlich gegen Malta wegen unterlassener Hilfeleistung vorgehen würde.

Wie war das für Sie auf emotionaler Ebene?

Es war hochgradig emotional. Ich habe noch nie in so viele dankbare Augen gesehen. Man ist definitiv berührt, weiß aber auch, man tut hier etwas Gutes. Gleichzeitig kriegt man eine unsägliche Wut auf das, was in der Welt passiert. Da war eine Frau aus Eritrea, die in der Zeit, die sie in Detention Centern verbracht hatte, mehrfach schwer sexuell misshandelt wurde. Anschließend wurde sie Augenzeugin, wie einer Freundin von ihr das Baby aus dem Leib gerissen und den Hunden zum Fraß vorgeworfen. Das ist die bittere Realität für viele Flüchtlinge. Viele, die zu diesen Menschen dann sagen »Bleibt doch in Lybien«, wissen gar nicht, was da wirklich passiert.

Kommt das positive wie auch negative Feedback, das bei dem Thema Seenotrettung regelmäßig aufkocht, auch bei Ihnen an?

Natürlich, ich kriege das alles mit. Speziell von den Regierungen kommt das bei mir an. Mit Herrn Sebastian Kurz aus Österreich war ich im Twitter-Kontakt – das war nicht besonders positiv. Auch sonst trennt sich bei den Leuten in Deutschland bei diesem Thema schnell die Spreu vom Weizen. Aber wenn jemand sagt »Lass die doch ertrinken« oder »Die sollen da bleiben, wo der Pfeffer wächst«, dann möchte ich mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Gleichzeitig gibt es aber auch viel Solidarität von Leuten, die meine Aktivitäten bei Facebook und Co. verfolgen.

Gibt es Kritik an der Seenotrettung, die Sie nachvollziehen können?

Das ist Politik. Politisch habe ich mich nie besonders weit aus dem Fenster gelehnt. Es spielt keine Rolle, ob man rechts oder links ist: Es geht darum, dass man keine Menschen ertrinken lässt. Wir als Deutsche sollten da deutlich mehr gelernt haben. Wegschauen ist die größte Sünde.

Wie kann man Seenotrettung am besten unterstützen?

Durch Spenden. An sea-eye oder Sea-Watch oder Open Arms, da hilft jeder Euro. Durch Carola Rackete ist damals einiges ins Rollen gekommen. Ich verfolge das alles und bin da auch völlig offen, für wen ich da Missionen fahre. Die dienen alle einem gemeinschaftlichen guten Zweck.

Was würden Sie sich im Bezug auf Ihre Arbeit wünschen?

Eine politische Lösung, wie auch immer die aussieht. Momentan kommen große Flüchtlingsströme aus Marokko, da muss man klare Einwanderungsgesetze verabschieden. Und darüber hinaus muss aus Europa Hilfe in Afrika geleistet werden, ganz klar! Durch Corona ist grade das Gegenteil der Fall. Man macht sich hierzulande Gedanken, an wen wie viele Millionen Euro gehen, und da unten verhungern die Menschen. Da gibt es einen ganz einfachen Impfstoff. Der heißt Essen!