Weißbach blickt nach vorne

2020 war ein Jahr wie kein anderes. Die Pandemie ist an der Wirtschaft national wie international nicht spurlos vorüber gegangen. Natürlich war auch das Kochertal betroffen, da war der Continental-Standort Weißbach keine Ausnahme.

Doch nach einer kleinen Delle zog das Geschäft ab der zweiten Jahreshälfte wieder an und hat nun deutlich an Schwung zugelegt. Und der Blick in die Zukunft verheißt Gutes: Trotz aller Unsicherheiten sind die Auftragsbücher in Weißbach voll und 2021 verspricht, ein gutes Jahr zu werden.

Der Mitarbeiterstamm in Weißbach bleibt weiterhin stabil, aktuell nimmt der Standort sogar Neueinstellungen für den Produktionsbereich vor. Kurz- und mittelfristig werden am Standort die Weichen für die Zukunft gestellt und weiter investiert, etwa in einen hochmodernen Roll-automaten oder eine Kübelwaschanlage, aber auch in größerem Maßstab. So wird bei der Folienfertigung durch eine neue Anlage zusätzliche Kapazität aufgebaut, die der anhaltend positiven Nachfragesituation geschuldet ist. Der zusätzliche Kalander wird den Standort weiter stärken und Continental in Weißbach noch mehr Möglichkeiten bieten. Auch der Umweltschutz steht ganz oben auf der Agenda. Deshalb investiert Continental in eine zweite, hoch effiziente Abgasreinigungs-anlage, die mit regenerativer Nachver-brennung für saubere Luft im Kochertal sorgt.

Weiterhin zur Luftverbesserung, aber auch zum Artenschutz, trägt die große Blumenwiese bei, die im Sommer den an das Logistikgebäude angrenzenden Kocherdamm zu einem Blütenmeer werden lässt und Insekten reiche Nahrung bietet. Durch die Ansiedelung von Bienenvölkern wird hier sogar Honig gewonnen.

Investiert wird in Weißbach aber auch in Köpfe: In diesem Jahr vermeldete der Standort Rekordausbildungszahlen, insgesamt sind es aktuell 94 Azubis und DH-Studenten, Tendenz weiter steigend. Dabei werden Frauen, die einen technischen Beruf anstreben, besonders gefördert. Zum Beispiel Fabienne Achtziger, die sich in der Männerdomäne Verfahrensmechanik für Kunststoff- und Kautschuktechnik mehr als nur behauptet hat. Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis – am Kalander – war sie die Jahrgangsbeste und schloss beides 2020 mit Bravour (Note 1,4) ab. So stand sie bei verschiedenen Bestenehrungen im Mittelpunkt. Sie ist der lebendige Beweis dafür, dass es sich durchaus lohnt, mit Männern zu messen.

Am Standort Weißbach ist Vielfalt Trumpf. Hier arbeiten nicht nur 32 Nationalitäten Hand in Hand, das Werk zeichnet sich auch durch eine große Vielfalt beim Produktportfolio aus. Hier sind Designer und Entwickler erfolgreich, sodass innovative Oberflächen regelmäßig renommierte Awards gewinnen. Die Kunden kommen aus der Bau- und Möbelindustrie, der Automobilindustrie und dem DIY-Sektor, der Erfolg hat viele Standbeine. Im kommenden Jahr wird Continental außerdem durch wegweisende Projekte von sich reden machen, innovative Plattformen, die die Leistungsfähigkeit des Oberflächenspezialisten erneut unter Beweis stellen.

Konrad Hornschuch AG, Salinenstraße 1, 74679 Weißbach, Fon: 07947 81-0, www.d-c-fix.com, www.skai.com, www.continental-industry.com