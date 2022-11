Welcome Center Heilbronn-Franken: Willkommen:s:kultur in Heilbronn-Franken

Bereits zum neunten Mal lädt das Welcome Center Heilbronn-Franken in Kooperation mit den Agenturen für Arbeit Heilbronn und Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, dem Hohenloher Integrationsbündnis 2025, dem Kreisdiakonieverband Heilbronn, dem Landkreis Heilbronn und der Stadt Heilbronn zu einer jährlichen Veranstaltung zum Thema Willkommenskultur ein.

In diesem Jahr steht die Veranstaltung unter dem Titel WILLKOMMEN:s:kultur in Heilbronn-Franken - Erfahrungen und Perspektiven. Im ersten Teil der Veranstaltung wird die Bestsellerautorin und Pädagogin Florence Brokowski-Shekete in ihrer Keynote über Interkulturalität im Bildungsbereich und in der Gesellschaft sprechen und mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Im zweiten Teil des Abends werden regionale Akteur*innen aus dem Bereich Migration und Integration von ihren Erfahrungen zum Thema Willkommenskultur berichten.

Der Abend in der Maschinenfabrik bietet den Gästen neue Impulse zum Thema Willkommenskultur sowie Raum für Austausch und lädt zum Reflektieren ein. Ein leckeres Fingerfood-Buffet mit persischen Köstlichkeiten, sowie ein musikalisches Rahmenprogramm runden die Veranstaltung ab.

Florence Brokowski-Shekete ist Autorin und Schulamtsdirektorin in Baden-Württemberg, vermutlich als erste Schwarze in Deutschland. Sie arbeitete als Lehrerin, Schulleiterin und Schulrätin. Zudem ist Sie als Coach und Trainerin in ihrer eigenen Agentur für interkulturelle Kommunikation tätig. Ihr zweites Buch »Raus aus den Schubladen!« erschien im Sommer diesen Jahres. Dafür hat sie mit Schwarzen Deutschen aus verschiedensten Berufen über ihr Leben gesprochen.

Die Teilnahme an Veranstaltung ist kostenfrei. Zur besseren Planung bitten die Veranstalter um eine vorherige Anmeldung unter: https://eveeno.com/157129399 dg

WILLKOMMEN:s:kultur in Heilbronn-Franken

Di. 15. November, 17 Uhr

Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik, Heilbronn

Weitere Informationen zum Programm unter:

www.welcomecenter-hnf.com