Welt der Startups auf der Heilbronner Herbstmesse 2022

Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Heilbronn, den Campus Founders (Dieter Schwarz Stiftung), der Hochschule Heilbronn, verschiedenen Kooperationspartnern aus dem Startup Ökosystem Heilbronn sowie einigen Startups gestaltet das IT-Startup Imposto für die 50.000 - 80.000 Besucher der Heilbronner Herbstmesse 2022 vom 29.09. bis 03.10.2022 in der Halle 7 auf 200 Quadratmetern die "Welt der Startups", schafft so eine greifbare Austauschplattform, gibt Startups die Chance ihre innovativen Ideen zu präsentieren um sichtbar zu werden und repräsentiert die Stadt Heilbronn und die Region als innovative Startup- und Wissensstadt.

Zum ersten Mal haben Startups regional auf einer Verbrauchermesse in Heilbronn ein solch großes Podium: »Wir wollen Menschen für Unternehmertum begeistern, hautnahe Einblicke hinter die Gründerkulissen sowie in die Heilbronner Startup-Szene geben und Startups die Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren!«, so Peter Stöppler, Gründer und Geschäftsführer der Imposto GmbH und Organisator der "Welt der Startups".

Neben der Präsenz ausgewählter Startups aus ganz Deutschland (auch aus der Höhle der Löwen) sind auf der eigenen Bühne spannende Vorträge, Podiumsdiskussionen und Workshops geplant. Auch Prominente der Szene und Investoren werden da sein - es wird vieles zu entdecken geben!

Sarna Röser, Unternehmerin und Gastjurorin der Fernsehsendung »Höhle der Löwen«, betont: »Die Welt der Startups auf der Heilbronner Herbstmesser 2022 ermöglicht einen aktiven Austausch zum Thema Gründertum. So wird Unternehmertum sichtbar gemacht! Genau solche Möglichkeiten brauchen wir, um den Unternehmergeist in Deutschland zu stärken.« Röser sagt, es brauche mehr Digitalisierung an Schulen sowie eine regelmäßige Wissensvermittlung über die Marktwirtschaft. »Wir müssen jungen Menschen mehr zutrauen! Leistungsbereitschaft, Kreativität und Mut gilt es zu fördern.«

Geplant sind unter anderem Pitches der Startups, Produktverkostungen, Impulsvorträge (darunter »AI Anwendungen für Startups« der HHN, ein Unternehmensplanspiel, Web 3.0, New Work: Remote Arbeiten, und vieles mehr), aber auch Workshops, beispielsweise ein Vertriebscoaching aus der Praxis. Im separaten Vortragsraum wird es Vorträge der Uniklinik Heidelberg, des Fraunhofer Institus, von Herrn Prof. Dr. Wittenzellner (Gründungsberater Stuttgart, Prof an der Hochschule der Medien und viele weitere geben.