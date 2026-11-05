Wenn Betrieben der Platz ausgeht: Welche Möglichkeiten bleiben am bestehenden Standort?

Mehr Platz wird in einem Betrieb selten von heute auf morgen benötigt. Häufig verändert sich die Situation schrittweise: Ein zusätzliches Fahrzeug kommt hinzu, eine neue Maschine benötigt Stellfläche, Materialbestände wachsen oder eine bislang offene Hoffläche soll künftig wettergeschützt genutzt werden. Irgendwann passen die gewachsenen Abläufe nicht mehr zu den Flächen, die ursprünglich dafür vorgesehen waren.

Ein Neubau oder Standortwechsel kann darauf eine Antwort sein. Beides muss aber nicht der erste Schritt sein. Gerade auf bestehenden Gewerbegrundstücken lohnt es sich zunächst zu klären, welche Funktion tatsächlich fehlt. Denn ein Maschinenstellplatz, ein Pufferlager und ein zusätzlicher Arbeitsbereich stellen unterschiedliche Anforderungen an Fläche, Erreichbarkeit und Ausstattung.

Platzmangel zeigt sich oft im Betriebsablauf

Eine Halle muss nicht vollständig gefüllt sein, damit ein Unternehmen ein Flächenproblem hat.

Wenn Paletten vorübergehend auf Fahrwegen stehen, Maschinen mehrfach bewegt werden müssen oder Material dort lagert, wo eigentlich kommissioniert oder verladen werden soll, kann die vorhandene Fläche ihre Funktion bereits nicht mehr sinnvoll erfüllen.

Einige Hinweise lassen sich im Betriebsalltag relativ leicht erkennen:

Waren oder Materialien werden regelmäßig umgelagert, um an andere Bestände zu gelangen.

Maschinen und Anhänger stehen auf Flächen, die eigentlich für andere Aufgaben vorgesehen sind.

Be- und Entladebereiche entwickeln sich zu dauerhaften Lagerplätzen.

Witterungsempfindliche und robuste Gegenstände konkurrieren um dieselbe Hallenfläche.

Fahrzeuge oder Flurförderzeuge benötigen zunehmend komplizierte Wege durch den Betrieb.

Solche Situationen sprechen nicht automatisch für zusätzliche Gebäude. Sie zeigen zunächst, dass Flächennutzung und Betriebsabläufe neu betrachtet werden sollten.

Nicht jeder freie Quadratmeter ist eine Reserve

Auf Lageplänen wirken Betriebsgelände häufig großzügiger als im Arbeitsalltag. Ein breiter Bereich zwischen zwei Gebäuden oder eine offene Hoffläche kann wie ungenutzter Raum erscheinen. Tatsächlich kann sie für Rangierbewegungen, Warenannahme, Fußwege oder die Erreichbarkeit von Hallentoren benötigt werden.

Die ASR A1.8 zu Verkehrswegen konkretisiert Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung und berücksichtigt beispielsweise die Nutzung durch Personen und Fahrzeuge sowie die Belastung der Verkehrsflächen. Verkehrswege im Freien müssen zudem auch unter Berücksichtigung von Witterungseinflüssen sicher nutzbar sein.

Für eine Bestandsaufnahme empfiehlt es sich deshalb, das Grundstück nicht nur in „bebaut“ und „frei“ einzuteilen.

Damit verschiebt sich die Frage von „Wo ist noch Platz?“ zu „Welche Fläche kann eine neue Funktion übernehmen, ohne an anderer Stelle einen Engpass zu erzeugen?“

Wertvolle Hallenfläche nach Schutzbedarf verteilen

Ein weiterer Ansatz liegt darin, nicht alle Gegenstände gleich zu behandeln.

Bestimmte Waren können auf einen geschlossenen Innenraum angewiesen sein. Bei robusten Maschinen, Fahrzeugen oder Materialien kann der notwendige Schutz dagegen anders aussehen. Werden beide Kategorien automatisch innerhalb derselben Halle untergebracht, kann wertvolle Innenfläche unnötig knapp werden.

„Bei zusätzlichem Flächenbedarf würde ich deshalb nicht zuerst nach einer bestimmten Hallenform suchen. Wichtiger ist die Frage, welche Funktion dem Betrieb fehlt. Ein wettergeschützter Maschinenplatz, ein Materiallager und ein zusätzlicher Arbeitsbereich haben ganz unterschiedliche Anforderungen“, erklärt Alexander Engel von Profizelt24.

Die Einteilung nach Nutzung und Schutzbedarf kann dazu führen, dass innerhalb vorhandener Gebäude wieder Fläche frei wird. Voraussetzung ist allerdings immer, dass Lagerbedingungen und betriebliche Anforderungen für die jeweiligen Güter tatsächlich eingehalten werden können.

Neuorganisation: die naheliegendste Lösung zuerst prüfen

Bevor neue Flächen geschaffen werden, sollte deshalb die vorhandene Lagerstruktur überprüft werden.

Dabei geht es nicht allein um dichtere Regale. Interessanter ist beispielsweise, wie häufig bestimmte Materialien benötigt werden und wo sie innerhalb des Betriebs liegen. Selten benötigte Bestände müssen nicht zwangsläufig dieselben hochwertigen und gut erreichbaren Flächen belegen wie täglich verwendete Komponenten.

Auch langfristig nicht benötigte Restbestände, alte Betriebsmittel oder unklar definierte Zwischenlager können Flächen blockieren.

Eine Neuorganisation hat allerdings Grenzen. Verkehrswege lassen sich nicht beliebig reduzieren. Die DGUV weist darauf hin, dass betriebliche Verkehrswege nicht zugestellt werden dürfen und Fahrzeuge nicht auf Fluchtwegen, vor Notausgängen oder als Hindernis auf Verkehrswegen abgestellt werden sollen.

Wenn zusätzliche Lagerkapazität nur durch eine Verschlechterung der Verkehrsführung entsteht, ist der Flächengewinn daher kein wirklicher Gewinn.

Externe Fläche: sinnvoll, wenn Entfernung kein Problem ist

Ist auf dem Grundstück keine geeignete Reserve vorhanden, kann eine angemietete Lagerfläche eine Alternative sein.

Besonders gut lässt sich das bei Gütern prüfen, die nur selten benötigt werden. Saisonale Bestände, Ersatzmaterial oder langfristig eingelagerte Waren können leichter vom Hauptstandort getrennt werden als Komponenten, die täglich in der Produktion gebraucht werden.

Die zusätzliche Fläche bringt jedoch einen neuen Faktor ins Spiel: Transport.

Die DGUV zählt An- und Wegfahren, Be- und Entladen sowie Ein- und Auslagern ausdrücklich zum innerbetrieblichen Transport- und Lagergeschehen. Solche Abläufe sollten daher bei einer Flächenentscheidung mitgedacht werden.

Eine günstige Halle einige Kilometer entfernt kann betrieblich unattraktiv werden, wenn Mitarbeiter mehrmals täglich Material zwischen beiden Standorten bewegen müssen.

Zusätzliche Hallenfläche direkt am Betrieb

Soll der zusätzliche Raum auf dem eigenen Grundstück entstehen, stehen wiederum verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Je nach Bedarf kann das von einer einfachen Überdachung bis zu einer festen baulichen Erweiterung reichen.

Auch mobile oder modulare Hallenkonzepte können Teil dieses Vergleichs sein. Sie kommen insbesondere dann in Betracht, wenn sich die Nutzung der zusätzlichen Fläche verändern kann. Die verlinkte Zielseite beschreibt Rundbogenhallen unter anderem als wettergeschützte Lagerflächen sowie als Bereiche für Fahrzeuge, Maschinen und Werkstattnutzung.

Entscheidend ist dabei nicht die Bezeichnung der Konstruktion, sondern ihre tatsächliche Eignung für die geplante Aufgabe.

Eine Fläche, auf der ein Anhänger untergestellt wird, funktioniert anders als ein Lager mit regelmäßigem Staplerverkehr. Soll dort dauerhaft gearbeitet werden, kommen weitere Anforderungen hinzu.

Vor der Halle liegt häufig der eigentliche Platzbedarf

Ein verbreiteter Denkfehler besteht darin, nur die Grundfläche des zusätzlichen Lagerbereichs zu betrachten.

Maschinen müssen ein- und ausfahren können. Anhänger benötigen Platz zum Rangieren. Paletten müssen mit Staplern aufgenommen und abgesetzt werden. Dadurch gehört ein Teil der Fläche vor dem Lager funktional ebenfalls zur Lagerlösung.

Bei einer Standortprüfung sollten daher mindestens folgende Punkte gemeinsam betrachtet werden:

Zufahrt zum neuen Bereich,

Wendemöglichkeiten des größten regelmäßig eingesetzten Fahrzeugs,

Stapler- und Fußverkehr,

Be- und Entladeflächen,

Zugänge zu bestehenden Gebäuden,

Flucht- und Rettungswege.

Auch Lagereinrichtungen müssen nach den Hinweisen der DGUV so aufgestellt sein, dass ausreichend bemessene Verkehrs-, Flucht- und Rettungswege erhalten bleiben.

Damit kann eine vermeintlich große freie Fläche in der Praxis deutlich kleiner werden.

Nutzungsdauer verändert die Entscheidung

Nicht jeder Flächenbedarf ist dauerhaft.

Ein Betrieb kann für ein Projekt vorübergehend mehr Material einlagern müssen. Ein landwirtschaftlicher Betrieb benötigt saisonal zusätzlichen Raum. Ein wachsendes Unternehmen kann dagegen schon erkennen, dass sein Maschinenbestand langfristig größer bleiben wird.

Diese zeitliche Dimension beeinflusst die Entscheidung erheblich.

Für einen begrenzten Engpass kann es sinnvoll sein, möglichst wenig dauerhaft am Standort zu verändern. Bei langfristigem Wachstum gewinnen dagegen Fragen nach Erweiterbarkeit, Infrastruktur und dauerhafter Einbindung in den Betrieb an Gewicht.

Deshalb sollte die Planung mindestens drei Zeithorizonte unterscheiden: den aktuellen Bedarf, eine realistische Entwicklung in den nächsten Jahren und denkbare spätere Veränderungen der Nutzung.

Der Untergrund kann eine gute Fläche ausschließen

Auch eine ausreichend große und gut gelegene Fläche kann sich als ungeeignet erweisen.

Werden dort schwere Maschinen oder Fahrzeuge bewegt, muss der Untergrund zur Belastung passen. Gefälle und Entwässerung spielen ebenfalls eine Rolle. Die ASR A1.8 verlangt für Verkehrswege eine Oberfläche, die den zu erwartenden Beanspruchungen und Verkehrsbelastungen entspricht.

Eine Fläche, die bislang nur gelegentlich als Abstellplatz genutzt wurde, eignet sich deshalb nicht automatisch für regelmäßigen Stapler- oder Lkw-Verkehr.

Gerade bei Bestandsgrundstücken lohnt sich ein Blick auf den tatsächlichen Zustand: Fahrspuren, Setzungen oder wiederkehrende Wasseransammlungen können Hinweise liefern, bevor eine neue Nutzung festgelegt wird.

Flexible Konstruktion bedeutet nicht automatisch einfache Genehmigung

Auch die rechtliche Seite sollte früh in die Entscheidung einbezogen werden.

Ob eine Halle oder Überdachung genehmigungspflichtig ist und welche Anforderungen gelten, lässt sich nicht allein daraus ableiten, ob eine Konstruktion als mobil oder demontierbar bezeichnet wird.

Das öffentliche Baurecht umfasst sowohl Städtebaurecht als auch das Bauordnungsrecht der Länder. Insbesondere die Landesbauordnungen regeln baulich-technische Anforderungen, Genehmigungsverfahren und Bauaufsicht.

Für ein konkretes Vorhaben müssen daher Standort, Nutzung und Konstruktion gemeinsam betrachtet werden. Eine frühzeitige Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde kann verhindern, dass erst nach der Flächenplanung deutlich wird, dass der ausgewählte Bereich oder die vorgesehene Nutzung nicht wie geplant umgesetzt werden kann.

Manchmal ist der Standort tatsächlich ausgeschöpft

Die Prüfung vorhandener Reserven sollte nicht dazu dienen, einen notwendigen Standortwechsel oder Neubau möglichst lange hinauszuzögern.

Wenn Verkehrsflächen bereits knapp sind, die Produktion dauerhaft wächst und jede zusätzliche Lagerfläche neue Umwege erzeugen würde, kann die Grenze des bestehenden Grundstücks erreicht sein.

Dann können ein Anbau, eine externe Betriebsfläche oder ein neuer Standort die sinnvollere langfristige Entscheidung sein.

Der Nutzen einer systematischen Flächenanalyse liegt deshalb an anderer Stelle: Ein Unternehmen erkennt genauer, welcher Teil seines Platzproblems organisatorisch lösbar ist und welcher tatsächlich neue Fläche benötigt.

Erst wenn diese Trennung erfolgt ist, lassen sich Neuorganisation, Anmietung, zusätzliche Überdachung, flexible Hallenfläche und klassischer Neubau sinnvoll miteinander vergleichen.