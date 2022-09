Werbung zu Weihnachten: So wird das Weihnachtsgeschäft ein Erfolg

Alle Jahre wieder feiern wir Weihnachten. Spätestens mit den ersten fallenden Blättern in der Natur und sinkenden Temperaturen können wir uns in Geschäften an Lebkuchen, Spekulatius und Co. erfreuen. Was für manche Verbraucher etwas übereilt erscheint, ist für andere Kunden ein wahrer Hochgenuss. Dabei sind Unternehmen bemüht, schon einige Wochen vorher die Werbetrommel zu rollen, um das Weihnachtsgeschäft anzukurbeln. Werbung zu Weihnachten erfreut schließlich alle Menschen – doch wie sollte sie am besten gestaltet werden, damit sie zum gewünschten Erfolg führt?

Welche Werbung lässt zu Weihnachten die Kassen klingeln?

Es sind natürlich immer die großen Werbekampagnen, die im Fernsehen und in der Werbung für Aufmerksamkeit sorgen. Nicht nur Kinderaugen strahlen in diesen Momenten, auch Erwachsene besinnen sich wieder der wahren Werte von Weihnachten. Je ausgefeilter und feierlicher die Werbeaktion, desto mehr nutzen Menschen die Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen. Das können neben Spielwaren auch Geschenke für Erwachsene, Pflegeartikel, Lebensmittel, Reisen und vieles mehr sein.

Doch nicht nur große und gutgeplante Werbung kann zu Weihnachten die Gemüter berühren. Auch kleinere Last-Minute-Werbetrailer lassen sich gelungen einsetzen. Manchmal ist es neben der Musik ein Slogan, der zu Herzen geht. Womit man Kunden hellhörig macht oder zum „Fest der Liebe“ zum Nachdenken anregen kann, lässt sich einfach zusammenfassen.

Lieber früher als später anfangen

Für viele Kunden beginnt nach dem sogenannten Black Friday oder Cyber Monday offiziell die Weihnachtzeit. Die Menschen sind demnach in einem regelrechten Kaufrausch und möchten mit der weihnachtlichen Shoppingtour beginnen. Deshalb sollten Firmen auch zeitig über das Weihnachtsgeschäft nachdenken und spezielle Aktionen auf allen Marketing-Kanälen schalten. Das weckt das Interesse der Käuferschaft und sorgt bei Unternehmen für volle Kassen.

Rabatte und Aktionen einplanen

Um das Einkaufserlebnis aufzuwerten, können Gutscheine, Rabattaktionen oder spezielle Geschenke die Aufmerksamkeit erregen. Diese Aktionen locken häufig sogar den hartnäckigsten Weihnachtsmuffel und schaffen Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres.

Professionelle Sprecher engagieren

Damit die Werbung zu Weihnachten auch bei Kunden ankommt, sollten verschiedene Anzeigen und Promotionen zum Einsatz kommen. Diese sind nicht nur im Radio und im Fernsehen sinnvoll, sondern auch auf Social Media Plattformen. Dort suchen Menschen immer mehr nach passenden Geschenken für ihre Liebsten. Mit passenden Weihnachtsgutscheinen, Geschenkideen und gewissen Angeboten kann die Gunst der Käuferschaft angesprochen werden. Doch alles in allem ist es die Werbung, die bei Kunden ankommt. In stimmungsvoller Atmosphäre und mit dem passenden Slogan erreicht Werbung jedes Ohr. Dabei sollten Firmen nichts dem Zufall überlassen.

Neben dem Angebot und der Länge der Werbung ist ein geeigneter Sprecher oder Schauspieler zu wählen. Die Profistimme erklärt schließlich binnen kurzer Zeit, worum es geht, was Kunden erhalten und was sie natürlich auf keinen Fall verpassen dürfen. Die Werbung hat dabei am besten Weihnachtsmarktpotenzial und holt die Menschen direkt ab. Es geht um die kleine Besonderheit, die den Unterschied zur Werbung ausmacht, die das gesamte Jahr über vorherrscht.

Aufmerksamkeit erregen

Mit einer kleinen aber feinen Aufmerksamkeit, lässt sich mit Werbung zu Weihnachten noch mehr Positivität erzeugen. Die Werbung bleibt in Erinnerung und gibt Kunden einen Anreiz. Wichtig ist, dass der Content vorproduziert wird und somit zeitig zum Einsatz kommen kann. Aber auch kurzfristige Werbung lässt sich ideal verwenden. Dabei ist es maßgeblich, die Werbung sinnvoll zu platzieren, damit sie eine gewisse Reichweite erfüllen kann.

Es ist ratsam, schon im Spätsommer über Weihnachten nachzudenken, auch wenn vielen Unternehmen dann noch nicht der Sinn nach Glühwein, Zimtgebäck und Werbeprojekten im Kerzenschein steht. Da Weihnachten jedes Jahr scheinbar plötzlich kommt, sollte keine Zeit verschwendet, sondern an gezielten Marketing-Kampagnen gefeilt werden.