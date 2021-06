Wie entstehen soziale Phobien?

Der Psychotherapeut Florian Mennigen aus Mosbach behandelt in seiner Praxis unter anderem Klienten, die an sozialen Phobien leiden. Sie haben massive Angst davor, vor Anderen schlecht dazustehen oder sich lächerlich zu machen. Oft isolieren sie sich wegen ihres Leidensdrucks vollständig und meiden soziale Kontakte. Im Interview erzählt Mennigen, wie soziale Phobien entstehen, wie sie behandelt werden können und inwiefern sich die Corona-Situation auf Betroffene auswirkt.

Was versteht man unter einer sozialen Phobie?

Soziale Phobien sind Ängste vor der negativen Bewertung durch das Umfeld. Dies kann sich in vielen Situationen äußern. Beispielsweise ist es Betroffenen peinlich, sich überhaupt in der Öffentlichkeit zu zeigen. Auch kann sich so etwas beispielsweise in Prüfungssituationen äußern – die Prüfungsangst kann man im weiteren Sinne als soziale Phobie verstehen. Oft ist es für die Betroffenen unheimlich unangenehm, peinlich oder angstbesetzt, auf andere Menschen zuzugehen oder vor anderen Menschen zu essen oder zu trinken. Sie haben dabei immer die Sorge, sich lächerlich zu machen oder bloßgestellt zu werden.

Wie äußern sich solche Ängste in körperlichen Symptomen?

Diese Ängste fühlen sich sehr körperlich an. Die Symptome sind vielfältig. Sie können sich in emotionalem Angstgefühl, aber auch Unruhegefühl im Bauch, Zittern, Schwitzen, erhöhter Atemfrequenz, Anspannung oder Muskelspannung äußern. Das Fatale ist, dass diese Symptome die eigentlichen Ängste noch verstärken: Das ist ein Teufelskreis. Wenn es jemandem unglaublich peinlich ist, vor anderen zu essen, wird die Person durch die Symptome natürlich noch angespannter, fängt an zu zittern, wodurch beim Essen vielleicht etwas herunterfällt. Dies ist eine Verstärkung der Ängste und der Betroffene glaubt, er sei peinlich.

Die klassischen Symptome, an die man dabei denkt, sind Erröten, Schwitzen, Händezittern.

Genau, das sind häufig die Symptome, die auch bei vielen anderen Ängsten auftreten, nicht nur bei sozialen. Gerade bei sozialen Phobien ist es aber so, dass wenn man beispielsweise Angst hat, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und auf gar keinen Fall auffallen will, dass man gerade dann anfängt rot zu werden, zu zittern oder ähnliches, sodass sich die Angst dadurch verstärkt. Man ist dann in einer Spirale gefangen. Irgendwann fängt man an zu sagen, okay, ich stelle mich solchen Situationen gar nicht mehr. Man verzichtet immer mehr auf soziale Kontakte und auch im beruflichen Kontext auf viele Möglichkeiten. Man leidet darunter und hat viele Nachteile, selbst wenn die massiven Ängste durch Vermeidungsverhalten gar nicht so sehr ausgelöst werden.

Man hat das permanente Gefühl, dass andere einen beobachten und man sich lächerlich macht?

Genau. Die Angst, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, ist den Betroffenen äußerst unangenehm. Sie fürchten sich, ausgelacht oder schief angeschaut zu werden, oder dass andere negativ über sie denken. Im Grunde ist es, wenn man es evolutionspsychologisch betrachtet, hat es einen sehr sinnvollen Hintergrund. Als Menschen sind wir als soziale Wesen darauf angewiesen, von unserem Umfeld akzeptiert zu werden. Und dafür haben wir den Impuls, uns irgendwie angemessen zu verhalten und nicht ausgeschlossen zu werden.

Menschen mit sozialer Phobie versuchen aber oft, soziale Situationen zu vermeiden: Sie ziehen sich zurück und lernen möglichst unauffällig zu sein. Im Extremfall entwickeln sie die Fähigkeit – etwas überspitzt gesagt – mit dem Hintergrund zu verschmelzen, also eine Art soziales Chamäleon zu werden. In anderen Ausprägungen gehen die Menschen gar nicht mehr raus, treffen keine neuen Leute mehr und bewegen sich bestenfalls nur noch im Kreise der vertrauten Menschen, etwa in der Familie oder in einem engen, bestehenden Freundeskreis. Sie schränken sich sozial immer weiter ein.

Das heißt, das Leben ist sehr eingeschränkt.

Inwiefern dies zu einem Leidensdruck führt, kommt auch auf die Ausprägung an. Wer starke Probleme damit hat, in der Öffentlichkeit eine Rede zu halten, muss nicht unbedingt ein Problem damit haben: Öffentlich Reden ist bei sehr vielen Menschen mit Anspannung, Nervosität oder auch Ängsten verbunden. Es kommt immer darauf an, ob und wie stark jemand persönlich darunter leidet. Die schwereren Ausprägungen sozialer Phobien führen tatsächlich dazu, dass jemand kaum noch soziale Kontakte hat oder neue aufnimmt. In Extremfällen kann dies in Richtung einer sehr unsicheren Persönlichkeitsstrukturierung gehen.

Das heißt, sie haben Klienten, die komplett auf soziale Kontakte verzichten und sich zu Hause eingeigelt haben?

Ja weitestgehend. Es wirkt sich natürlich auch extrem auf das Beziehungsleben und die Partnerschaft aus: Menschen mit sozialen Phobien trauen sich kaum oder gar nicht, Partnerschaften einzugehen, halten sich für unattraktiv oder peinlich, verzichten damit auch auf eine Partnerschaft, die natürlich ein ganz wichtiger Teil für unsere Lebenszufriedenheit ist.

Wo liegen die Ursachen für soziale Phobien? Finden sie sich bereits im Kindesalter?

Meiner Erfahrung nach sind sie häufig schon sehr früh angelegt. Oft entstehen sie durch ungünstige Erfahrungen in der Kindheit oder Jugend. Das können Ausgrenzungs- oder Bloßstellungssituationen in der Schule in früheren Jahren sein. Dadurch entwickelt sich die Angst vor Ablehnung immer weiter und verstärkt sich, sodass, es sehr aufwändig sein kann, diese Ängste zu überwinden, wenn sie erst einmal einen chronischen Verlauf genommen haben. Eine langfristige und nachhaltige Verbesserung zu erzielen ist oft mit viel Arbeit verbunden, oft auch mit einer Konfrontation mit all den vermiedenen Situationen.

Inwiefern spielt die Erziehung eine Rolle?

Die Erziehung ist ein ganz wichtiger Punkt. Zum Beispiel ist Schüchternheit bei Kindern ein ganz normales Merkmal und überhaupt nichts Schlimmes. Jeder Mensch ist veranlagungsmäßig entweder introvertierter oder extrovertierter oder etwas schüchterner oder weniger schüchtern. Wenn man ohnehin eine Veranlagung für Schüchternheit hat und zusätzlich von Bezugspersonen – das können neben Eltern ja auch Lehrer oder andere Kinder sein – kritische Kommentare bekommt oder oft darauf hingewiesen wird, dass man sich vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten hätte, dann prägt sich das ein. So prägt sich unter Umständen die Überzeugung aus, unpassend, peinlich oder nicht in Ordnung zu sein. Und diese in der Kindheit angelegte Selbstsicht kann dazu führen, dass man in einer sozialen Situation Ängste verspürt, weil man fest davon ausgeht unzureichend zu sein.

Wie therapieren Sie soziale Phobien?

Das wichtigste ist in der Psychotherapie immer, zunächst ein gemeinsames Vertrauensverhältnis, quasi ein Team aus Therapeut und Klient aufzubauen. Dann analysiert man gemeinsam, welche Situationen für den Klienten am problematischsten sind. Auch wird lebensgeschichtlich geschaut, wo die Wurzeln dieser Ängste liegen.

Mit der Zeit versucht der Klient im Therapiegespräch zum einen die vermiedenen Situationen, zum anderen sich selbst anders zu bewerten. Er hinterfragt, ob er tatsächlich so peinlich ist wie er glaubt und welche »Beweissituationen« es dafür gibt. Ein anderer wichtiger Punkt ist aber auch, sich mit diesen vermiedenen Situationen auseinanderzusetzen und sie eventuell gezielt aufzusuchen. So können auch absichtlich peinliche Verhaltensweise in der Öffentlichkeit ausgeübt werden, um zu zeigen, dass die befürchteten katastrophalen Konsequenzen nicht eintreffen und dadurch die eigene Hemmschwelle nach oben zu setzen. Man spricht auch von so genannten »Shame Attacks«: Das können Übungen sein wie an einem sonnigen Tag mit Regenschirm spazierengehen oder ein Stofftier an der Leine herumführen, also Handlungen, die außerhalb der Norm liegen. Das kostet auch nicht-sozialphobische Menschen relativ viel Überwindung. Aber man macht die Erfahrung: Ich werde auch dabei nicht sozial ausgeschlossen. Ich kann mich auch mal peinlich verhalten und es passiert trotzdem nichts Schlimmes.

Das sind tatsächlich Praktiken, die Sie auch bei Ihren Klienten anwenden?

Mit »Shame Attacks« habe ich schon seit Längerem nicht mehr gearbeitet. Es ist natürlich auch immer eine Frage, auf was sich die Klienten einlassen können. Oft reichen auch schon etwas weniger heftige Übungen. Wenn sich etwa jemand nicht in ein Café traut, kann die Übung einfach darin bestehen, mit ihm dorthin zu gehen und ihn seinen Kaffee trinken zu lassen, obwohl er dabei unter massiver Anspannung steht und Angst hat die Tasse auszuschütten. Es geht darum, die Situationen, die für die Klienten besonders angstbesetzt sind, gezielt zu üben. Das passiert natürlich nach der Vorbereitung in den Gesprächen. Diese Erfahrungen, die dazu beitragen das Selbstbild zu korrigierenden, sind extrem hilfreich.

Manche Menschen sind von Natur aus schüchterner. Ab wann merkt man denn für sich, dass es in eine Richtung geht, die nicht mehr »normal« ist?

Das ist hoch individuell. Auch jemand, der definitionsgemäß eine soziale Phobie hat, mit der er aber glücklich leben kann, muss daran nichts ändern. Ich habe in meiner Arbeit natürlich nur mit den Menschen zu tun, die stark darunter leiden- und das ist auch das Kriterium, das dies Unterscheidung zwischen »normaler« Schüchternheit und Sozialphobie ausmacht. Wenn jemand persönlich darunter leidet, also zum Beispiel in der Öffentlichkeit ständig angespannt ist und sich ständig beobachtet fühlt, und er diesen Zustand nicht länger ertragen möchte, dann meldet er sich bei mir. Normale Schüchternheit oder Introvertiertheit führt in der Regel nicht zu einem massiven Leidensdruck.

Wie hoch sind die Heilungsaussichten bei sozialer Phobie?

Soziale Phobien sind relativ gut mittels einer Therapie behandelbar. Es gibt verschiedene Therapiearten, ich selbst bin ja Verhaltenstherapeut. Bei den meisten Klienten bewirkt eine Verhaltenstherapie eine Verbesserung. Ich hatte schon Klienten, die massivst sozialphobisch waren und nach der Therapie nicht mehr beeinträchtigt waren.

Haben Sie den Eindruck, dass der Lockdown soziale Phobien verstärkt hat?

Bei mir in der Praxis nicht im engeren Sinne. Eigentlich war es eher andersherum: Es gab durch den Lockdown weniger soziale Situationen und damit weniger Auslöser für soziale Ängste. Aber ich kann mir vorstellen, dass Angstproblematiken mittelfristig tatsächlich häufiger werden. Denn Viele Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, leben über einem Jahr in ständiger Anspannung und Sorge mit dem Bewusstsein, dass etwas Gefährliches im Umlauf ist. Allein diese Atmosphäre der Anspannung und Gefahr kann die Entstehung von Ängsten insgesamt begünstigen. Dazu zählt auch eine Art Angst vor anderen Menschen. Nicht im Sinne einer sozialen Phobie, sondern eher aufgrund der Frage: Ist es jetzt sicher, mit anderen Menschen zusammen zu sein oder nicht? Ich habe die Befürchtung, dass sich die Auswirkungen dieser Erfahrung in den nächsten Jahren noch stärker bemerkbar machen werden.