Wie man Angst und Gier beim Investieren in Bitcoin in den Griff bekommt

Angst und Gier können Sie dazu bringen, sehr kostspielige Entscheidungen zu treffen. Finden Sie heraus, wie Sie mit Angst und Gier umgehen können, wenn Sie in Bitcoin investieren.

Angst und Gier sind der Grund, warum viele Menschen Fehler machen, wenn sie in Bitcoin investieren. Die Preise von Kryptowährungen schwanken hauptsächlich aufgrund der öffentlichen Wahrnehmung, die in den Medien dargestellt wird. Während einige Vorhersagen in der Regel zutreffen, handelt es sich bei vielen Kampagnen lediglich um Werbematerialien, mit denen Besucher auf Krypto-Websites gelockt werden sollen. Wenn Sie auf der Grundlage solcher Annahmen investieren, können Sie leicht viel Geld verlieren.

Die meisten Menschen haben Angst vor Ungewissheit, wenn sie in Kryptowährungen investieren, vor allem wegen der Schwierigkeit, die Preise der Vermögenswerte vorherzusagen. Andererseits veranlasst die Gier die Menschen dazu, schnell große Geldbeträge zu investieren, weil sie sich hohe Renditen versprechen. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Die folgenden Hinweise können Ihnen helfen, Angst und Gier bei Investitionen in Bitcoin in den Griff zu bekommen.

Wenden Sie den Durchschnittskosteneffekt an

Der Kryptomarkt ist sehr unbeständig, und die Preise der Vermögenswerte schwanken ständig. Bitcoin ist zweifelsohne die bekannteste Kryptowährung mit hervorragenden Wachstumsaussichten. Im Laufe der Jahre hat dieser virtuelle Vermögenswert immens an Wert gewonnen und ein Allzeithoch von 68.000 US-Dollar pro Coin erreicht. Im gleichen Zeitraum ist er jedoch auch deutlich gesunken.

Es ist nicht einfach, die Kursentwicklung von Bitcoin mit der größtmöglichen Genauigkeit vorherzusagen, und viele Expertenprognosen liegen oft falsch. Daher könnte die Anwendung der Durchschnittskosteneffekt-Strategie eine der besten Möglichkeiten sein, um Entscheidungen zu vermeiden, die auf Angst und Gier basieren. Der Plan sieht vor, über einen längeren Zeitraum kleinere, aber feste Geldbeträge zu investieren.

Die Durchschnittskosteneffekt-Strategie ermöglicht es Ihnen, Verluste zu begrenzen, wenn die Märkte unruhig werden, da sie nur einen Teil Ihrer Investition dem Risiko aussetzt. Andererseits generiert sie auch regelmäßige marginale Erträge, ohne zu gierig zu sein. Einfach ausgedrückt: Es schafft einen Sinn für Disziplin und hilft Ihnen, Investitionsentscheidungen zu vermeiden, die von Angst und Gier getrieben sind.

Versuchen Sie Bitcoin zu halten (HODLing)

HODL ist ein Akronym für Hold on for Dear Life. Es wäre frustrierend, alle Ihre Bitcoin-Investitionen auf einmal zu verlieren, nur weil Sie einen Artikel gelesen haben, in dem es hieß, Sie könnten riesige Gewinne erzielen, wenn Sie Ihr gesamtes Geld investieren. Die Annahme, dass die Auszahlung umso höher ist, je bedeutender der Einstieg ist, ist nicht immer richtig und kann ziemlich irreführend sein.

Bitcoin langfristig zu halten, kann eine gute Möglichkeit sein, der ständigen Versuchung zu widerstehen, völlig unnötige Risiken einzugehen. Sie können sich in aller Ruhe auf andere Investitionen konzentrieren und haben die Gewissheit, dass Ihre Bitcoin-Bestände in Zukunft beträchtliche Erträge abwerfen werden. Der Wert von Bitcoin steigt und ermöglicht es Ihnen, beim Wiederverkauf gutes Geld mit den Anlagen zu verdienen.

Das Halten von Bitcoin ist jedoch nur für langfristige Investoren geeignet, die nicht an regelmäßigen Gewinnen interessiert sind.

Bitcoin verleihen

Der Handel mit Kryptowährungen hängt stark von Spekulationen ab, die wahr oder falsch sein können. Gehen Sie aber bitte niemals unnötige Risiken mit Ihren hart verdienten Bitcoin ein. Es gibt heute viele Krypto-Lending-Plattformen, einige Finanzartikel haben Listen dieser Plattformen wie trustpedia.io/de/, Sie können prüfen, wo Sie Ihr Geld gegen Zinsen anlegen können. Das Verleihen von Geldern an andere Unternehmen oder Privatpersonen könnte Sie vor der Versuchung bewahren, sie für digitale Vermögenswerte auszugeben, die auf unbestätigten Spekulationen beruhen.

Die Zinssätze variieren in der Regel von einem Kreditgeber zum anderen und hängen von den Kreditbedingungen ab. Die meisten Anbieter haben jedoch Standardzinssätze, um das Vermögen ihrer Kunden und die Kreditnehmer vor den Schwankungen des Marktes zu schützen. Sie sollten jedoch eine seriöse Bitcoin-Kreditplattform finden, bei der Sie Ihr Geld anlegen können. Wenn Sie Ihre Bitcoin verleihen, sichern Sie sich ein regelmäßiges Einkommen, ohne Ihr Vermögen zu gefährden.

Der Hype in den sozialen Medien kann Sie schnell verunsichern. Entscheidungen, die auf solchen Spekulationen beruhen, könnten jedoch verheerend sein. Beherzigen Sie die oben genannten Tipps, um Angst und Gier zu kontrollieren, wenn Sie in Bitcoin investieren.