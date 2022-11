Wie viel Bitcoin brauchen Sie in Ihrem Portfolio?

Fragen Sie sich, wie viel Bitcoin Sie in Ihr Portfolio aufnehmen sollten? Hier ist ein Leitfaden über die Menge, die Sie haben sollten.

Bitcoin ist die erfolgreichste Kryptowährung seit ihrer Gründung im Jahr 2009 durch Satoshi Nakamoto. Im Laufe der Jahre hat sich diese digitale Währung trotz ihres volatilen Wertes als die marktgängigste und profitabelste Kryptowährung erwiesen.

Bitcoin hat sich als geeignetes Tauschmittel und Wertaufbewahrungsmittel erwiesen. In letzter Zeit haben viele Menschen in diese virtuelle Währung investiert, obwohl der Kurs sehr volatil ist. Die Volatilität macht diese virtuelle Währung jedoch zu einer perfekten Anlage für Investoren. Die Anleger können sich fast sicher sein, dass sie langfristig beträchtliche Renditen erzielen werden. Letztendlich ist eine Investition in diese elektronische Währung eine gute Möglichkeit, sein Anlageportfolio zu diversifizieren. So sehr die Anleger auch in die Bitcoin-Branche investiert haben, so risikoreich ist diese Branche auch. Wie viel Bitcoin sollte also in Ihrem Portfolio sein?

Was Sie beachten sollten

Diese virtuelle Währung erlebt viele Höhen und Tiefen, und diese Perioden beweisen, dass die Erträge dieser digitalen Währung schwanken und nicht stabil genug sind. Letztendlich ist dieses digitale Geld berüchtigt dafür, volatil zu sein, was die Entscheidung darüber erschwert, wie viel von dieser elektronischen Währung Sie Ihrem Portfolio hinzufügen sollten.

Für Bitcoin gibt es keine Kurshistorie, während Fiat-Währungen einen stabilen Wert haben und von der Zentralbank reguliert werden. Letztendlich können sich die Anleger nicht auf die vergangene Wertentwicklung dieser digitalen Währung verlassen. Außerdem ist die vergangene Wertentwicklung dieses elektronischen Geldes kein Indikator für seine künftige Wertentwicklung. Die Anleger müssen also herausfinden, was sie neben dieser virtuellen Währung noch in ihr Anlageportfolio aufnehmen wollen.

Einen minimalen Betrag investieren

Einige Experten sind der Meinung, dass Ihr Anlageportfolio einen kleinen Prozentsatz dieser digitalen Währung enthalten sollte. Letztendlich können die anderen stabilen Erträge aus den meisten Ihrer Vermögenswerte alle Risiken ausgleichen. Außerdem sollten Bitcoin-Anleger bedenken, dass sie höhere Chancen haben, ihre gesamten Investitionen zu verlieren. Es ist jedoch am besten, langfristig in diese digitale Währung zu investieren, da die Chancen höher sind, dass der Wert dieser digitalen Währung in Zukunft steigen wird. Vielleicht können Sie eine Plattform wie Immediate Edge nutzen, um in Bitcoin zu investieren.

Folglich bedeutet eine Investition in diese digitale Währung, dass Sie einen Betrag investieren, dessen Verlust Sie sich leisten können. Außerdem sollte Ihr Portfolio 4 % bis 6 % Ihres digitalen Geldes enthalten. Letztendlich können mit Bitcoin potenziell höhere Renditen erzielt werden als mit traditionellen Anlagen und Währungen.

Wie Ihr Bitcoin-Portfolio aussehen sollte

Diese digitale Währung ist eine der ältesten und größten Kryptowährungen, weshalb sie eine perfekte Investition für Ihr Portfolio ist. Manche Menschen ziehen es nicht vor, in eine einzige Kryptowährung zu investieren. Sie ziehen es jedoch vor, Ethereum und Bitcoin in ihr Portfolio aufzunehmen. Ethereum ist die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung. Wenn Sie also in Ethereum und Bitcoin investieren, sollten Sie eine 50:50-Aufteilung zugunsten Ihrer bevorzugten Kryptowährung vornehmen.

Investitionen in erfolgreiche Kryptowährungen wie Ethereum und Bitcoin können einen größeren Anteil Ihres Anlageportfolios ausmachen. Wenn Sie jedoch kleinere Beträge in anderen Kryptowährungen halten, können Sie Ihre Chancen auf hohe Renditen verbessern.

Viele glauben, dass Bitcoin die nächste Anlageklasse ist, die nach dem traditionellen Aktien-Anleihen-Portfolio eine Hausse erleben wird. Die oben beschriebene Strategie ist jedoch mit Risiken verbunden. Wenn Sie also bereit sind, die 60-40%-Strategie anzuwenden, sollten Sie auch bereit sein, diese 20% zu verlieren. Um also ein gesundes Portfolio zu haben, sollten Sie in eine breite Palette von Coins investieren.

Abschließende Überlegungen

Eine Investition in Bitcoin ist mit vielen Risiken verbunden. Um ein gesundes Portfolio zu erhalten, müssen Sie die Volatilität mit einigen stabilen Währungen ausgleichen. Letztendlich sollten Sie einen Betrag in diese digitale Währung investieren, dessen Verlust Sie sich leisten können.