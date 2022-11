Willkommenskultur in Heilbronn-Franken: Ein Abend mit neuen Perspektiven

Presseinformation Nr. 47-2022 vom 23. November 2022

Zu Gast: Bestsellerautorin und Pädagogin Florence Brokowski-Shekete

Wo stehen wir als vielfältige Region beim Thema Willkommenskultur? Welche Erfahrungen haben wir bisher gemacht? Welche Perspektiven und Wünsche gibt es für die Zukunft? Um diese Fragen ging es bei der Veranstaltung am 15. November 2022 in der Maschinenfabrik Heilbronn mit über 100 Besucher*innen. Im ersten Teil des Abends berichtete Bestsellerautorin Florence Brokowski-Shekete von ihren Erfahrungen der Diskriminierung und diskutierte Lösungsvorschläge für eine bessere interkulturelle Sensibilisierung. Der zweite Teil richtete den Blick in die Region Heilbronn-Franken, bei dem verschiedene Akteur*innen persönliche Einblicke in ihre Erfahrungen boten und ihre Arbeit im Kontext Migration und Integration vorstellten.

Bereits zum neunten Mal organisierte das Welcome Center Heilbronn-Franken gemeinsam mit Kooperationspartner*innen ein jährliches Event zum Thema Willkommenskultur. Nach zwei Jahren pandemiebedingten Online-Formaten fand die Veranstaltungsreihe erstmals wieder in Präsenz statt. Unter dem Titel WILLKOMMEN:s:kultur in Heilbronn-Franken - Erfahrungen und Perspektiven fanden sich zahlreiche Gäste in der Maschinenfabrik in Heilbronn ein und erhielten Impulse, sowie die Möglichkeit zum Austausch.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von der Bestsellerautorin und Pädagogin Florence Brokowski-Shekete. Sie ist Verfasserin der erfolgreichen Autobiographie „Mist, die versteht mich ja! Aus dem Leben einer Schwarzen Deutschen“ und dem Buch „Raus aus den Schubladen! Meine Gespräche mit Schwarzen Deutschen.“ In ihrem Vortrag schilderte sie dem Publikum eindrücklich ihre eigenen Diskriminierungserfahrungen im Schulalter und später im Berufsleben. Sie spricht sich dafür aus, dass die interkulturelle Sensibilisierung eine lebenslange Aufgabe ist und sich nicht auf ein Schulfach beschränken sollte. Es gehe darum, eine nachhaltige diskriminierungssensible Haltung zu entwickeln und das, was wir sagen, sollten wir „durch das Sieb der Achtung, des Respekts und der Wertschätzung gießen.“

Der zweite Teil der Veranstaltung richtete den Blick in die Region Heilbronn-Franken. Vertreter*innen aus den Bereichen Bildung, Politik, Ehrenamt und Migrantenselbstorganisationen, mit zum Teil eigenen internationalen Biografien, berichteten von ihren Erfahrungen und formulierten ihre Vorstellungen für eine gelungene Willkommenskultur. Darunter eine Elternmentorin aus dem Landkreis Heilbronn, die von ihrer Tätigkeit als Übersetzerin im Schulkontext berichtete und gleichzeitig ihre eigene Erfahrung als Tochter zugewanderter Eltern beschrieb. Oder ein Vertreter des Landessportverbandes, der die integrative Bedeutung von Sport insbesondere für neuzugewanderte Menschen mit Migrationshintergrund hervorhob.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Tanja El Ghadouini, Leiterin der Antidiskriminierungsstelle Heilbronn, die das Publikum mit neuen Denkanstößen durch den Abend führte. Die musikalische Begleitung durch die Band RAHÎ sowie ein Fingerfood Buffet des deutsch-persischen Vereins rundeten die Veranstaltung ab. Das interessierte Publikum nutzte die Gelegenheit auch zum regen Austausch untereinander und schrieb an der interaktiven Pinnwand seine Meinungen und Ideen für eine gelungene Willkommenskultur nieder.

Veranstalter*innen // Welcome Center Heilbronn-Franken in Kooperation mit: Agenturen für Arbeit Heilbronn und Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim, Hohenloher Integrationsbündnis 2025, Kreisdiakonieverband Heilbronn, Landkreis Heilbronn, Stadt Heilbronn.

