Winzerstube Lösch: Herbstgenuss

Bereits 2001 übernahmen Ulrike und Fritz Lösch den landwirtschaftlichen Betrieb, der später zur Winzerstube Lösch werden sollte. Das ursprüngliche Konzept sah eine jahreszeitliche Trennung vor: Im Sommer wollten sie sich auf den landwirtschaftlichen Betrieb konzentrieren und im Winter eine Besenwirtschaft betreiben. Schnell entschlossen sie sich allerdings dazu, die Gastronomie auch im Sommer zu bewirtschaften. Über die Jahre hinweg wurde das Angebot sowie die Lokalität nachhaltig erweitert, beispielsweise durch die verschiedenen Themenbesen, den Ausbau der Terrasse oder die umfassende Renovierung 2012/13. Zudem bietet die Winzerstube Lösch ein immer größer werdendes Sortiment an eigenen Produkten, primär der hauseigene, naturtrübe Apfelsaft, die u.a. am Verkaufsautomat bei den Parkplätzen angeboten werden. Eine besondere Passion von Fritz Lösch ist zudem die hauseigene Brennerei, in der er Brände, Liköre und sogar eigenen Gin herstellt, die bereits bei der Landesprämierungen der Destillate & Liköre ausgezeichnet wurden.

Auf Anhieb erfolgreich war die 2012 erstmals angebotene »Erntezeit« im Besen. Seitdem steht dieser Termin regelmäßig auf dem Programm und erfreut sich großem Zuspruch. Kein Wunder, wenn man die Speisekarte ansieht: Köstliche Herbstgerichte wie Putensteak mit Äpfeln und Käse überbacken, in Curryrahmsoße mit Spätzle oder natur gebratenes Schweinerückensteak mit deftiger Rauchfleisch-Zwiebelsoße sind nur einige Speisen, die die Gäste in Windischenbach erwarten.

Täglich ab 11 Uhr wird mit viel Herzblut bewirtet (nur montags ist Ruhetag). Sofern es das Wetter zulässt, können Gäste die Herbstklassiker wie Kürbiscremesuppe, Zwiebelkuchen und Neuen Wein ebenfalls auf der Sonnenterrasse genießen. In Kombination mit den heimischen Weinen der Weinkellerei Hohenlohe sowie den edlen Bränden und feinen Likören von Fritz Lösch. Die Erntezeit endet dieses Jahr wieder mit dem »Tag der offenen Brennereien« an Allerheiligen (1. November). Sieben regionale Brennereibetriebe gewähren einen Blick hinter die Kulissen, um mehr über die Herstellung feiner Obstbrände und Liköre zu erfahren. In diesem Jahr findet die Eröffnung des Tages durch Bürgermeister Kunkel mit musikalischer Umrahmung um 11 Uhr bei der Familie Lösch statt! Direkt am Tag danach beginnen Umbauarbeiten, weshalb die Winzerstube über den Winter geschlossen bleibt. Geplant ist ein moderner, lichtdurchfluteter Anbau zur Erweiterung der Lokalität inklusive einer Dachterrasse im Obergeschoss.

Auf weinstube-hohenlohe.de hält die Familie Lösch ihre Gäste mit einem Bautagebuch auf dem Laufenden.

Winzerstube Lösch

Adolzfurter Str. 33

74629 Pfedelbach

Fon: 07941-602364

weinstube-hohenlohe.de