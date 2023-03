Wirtschafts-Messe Rothenburg

Handel, Handwerk und Dienstleistung aus der Region präsentieren sich auf der Wirtschafts-Messe Region Rothenburg ob der Tauber vom 5. bis 7. Mai.

Vom Freitag, 5. Mai bis Sonntag, 7. Mai präsentieren über 100 Ausstellerinnen und Aussteller auf dem Messegelände am Spitaltor in Rothenburg ob der Tauber ihre Auswahl an Produkten, Dienstleistungen, Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten und zeigen somit erneut die wirtschaftliche Vielfalt und Leistungsfähigkeit der Region auf. Und selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Der große Foodtruck-Bereich mit attraktivem Biergarten lädt zum Probieren und Verweilen ein. Besucherinnen und Besucher können sich bei der 4. Auflage der Wirtschafts-Messe direkt und aus erster Hand praxisnahe Tipps und Informationen einholen. Die Themenpalette reicht von Haus und Energie, Sport und Gesundheit, Marktplatz der Region, Mobilität bis hin zu Freizeit und Reisen. Ein großartiges Aktions- und Vortragsprogramm rundet die Messe zudem ab. Im Rahmen einer Sonderschau zu den Themen »Auto + E-Mobilität, Nutzfahrzeuge, Bau- & Agrarmaschinen« werden neben den klassischen Angeboten auch zukunftsorientierte Fortbewegungskonzepte vorgestellt. Durch die Einbindung des »Berufsinfotags – Junge Talente« sind die Themenfelder »Beruf« sowie »Aus- und Weiterbildung« ein großer Schwerpunkt der diesjährigen Wirtschafts-Messe. Rund 60 Gewerbetreibende und Institutionen präsentieren vor Ort Angebote in Sachen »Aus- und Weiterbildung, Praktikum und/oder duales Studium«. Ergänzend dazu wird die Schülerbroschüre »Junge Talente« wieder neu aufgelegt und im Vorfeld zur Messe an alle Schülerinnen und Schüler der Vorabschlussklassen verteilt.

Die Träger der Wirtschafts-Messe sind die Stadt Rothenburg ob der Tauber, das IHK-Gremium Rothenburg und die Wirtschaftsförderung des Landkreises Ansbach. Die Schirmherrschaft übernimmt in diesem Jahr erneut Landrat Dr. Jürgen Ludwig. Veranstaltet und durchgeführt wird die Messe gemeinsam von der Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG und der Stadt Rothenburg.

