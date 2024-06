Schwäbisch Hall: Wünsche brauchen eure Stimmen

»Wünsche brauchen eure -Stimmen« ist die Sponsoringplattform für Vereine, Verbände und Institutionen in Schwäbisch Hall.

Jährlich erreichen die Stadtwerke Schwäbisch Hall viele Unterstützungsanfragen für die verschiedensten Dinge, die für das Vereinsleben wichtig und notwendig sind. Oft ist die Verteilung der Gelder für die Öffentlichkeit nicht ersichtlich, da die Sponsoren im Hintergrund agieren. Die Stadtwerke binden im Bereich Sponsoring bereits seit 2018 die breite Öffentlichkeit und damit auch die Mitglieder der Vereine bei der Vergabe von Sponsoring-

geldern ein. Abgewickelt wird dies über eine ­Sponsoringplattform. Auf der Plattform können die Vereine, Institutionen und Verbände ihre Projekte in Form einer kurzen textlichen Erklärung sowie eines Fotos einstellen und diese bewerben. Wer dabei das Rennen macht, entscheidet ganz allein die Öffentlichkeit. Denn jeder hat die Möglichkeit für sein Wunschprojekt seine Stimme abzugeben und Freunde, Bekannte und Verwandte darauf aufmerksam zu machen. Von den Stadtwerken werden je Vergabelauf insgesamt 10.000 Euro zur ­Verfügung gestellt. Die zehn Projekte mit den meisten Stimmen erhalten vom Haller Energieversorger eine Förderung über jeweils 1.000 Euro. Um der Breite des Engagements, das von Sport über Kultur bis hin zum Sozialen reicht, gerecht zu werden, wird der Vergabelauf in zwei Kategorien mit jeweils fünf geförderten Projekten unterteilt. Die erste Kategorie umfasst das Thema Sport. Die zweite Kategorie beinhaltet Kultur und Soziales. Ab dem 23. September 2024 können die Projekte auf der Plattform unter www.stadtwerke-hall.de/wuensche eingestellt werden. Am 21. Oktober 2024 startet die Abstimmungsphase. Hier gilt es, so viel Werbung wie möglich für sein Wunsch-Projekt zu machen, um möglichst viele Stimmen zu sammeln und unter die Top fünf in seiner Kategorie zu kommen. Das Ende des Votings ist am 1. Dezember 2024. Die Gewinner werden am 2. Dezember 2024 über den Facebook- und den Instagram-Kanal der Stadtwerke Schwäbisch Hall bekannt gegeben.

Weitere Infos:

www.stadtwerkehall.de/wuensche