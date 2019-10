»Württemberger Köpfe« in Heilbronn – Günther Oettinger wird für herausragende Leistungen für die Gesellschaft geehrt

Zum ersten Mal wird am 18. Oktober 2019 in der Harmonie Heilbronn die Auszeichnung „Württemberger Köpfe“ durch die Württemberger Gesellschaft e.V. verliehen. Die feierliche Abendveranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Innenminister Thomas Strobl.

Mit dem Veranstaltungsformat „Württemberger Köpfe“ geht eine neue Idee des Heilbronner Unternehmers Andreas Fischer an den Start. Die seit Jahren überaus erfolgreichen Charity-Events Kulturpalazzo, Unternehmergespräche und Zirkuspalast wurden bereits von ihm konzipiert - mit dem Charity-Event „Württemberger Köpfe“ startet nun wiederum eine für die Region Heilbronn einzigartige Veranstaltungsreihe.

Preisträger

Erstmalig wird im Rahmen einer exklusiven Festveranstaltung im großen Saal der Harmonie in Heilbronn die Auszeichnung „Württemberger Köpfe“ durch die Württemberger Gesellschaft e.V. vergeben. Der Preisträger des Jahres 2019 ist der EU-Kommissar und ehemalige Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg Günther H. Oettinger.

Seit Jahrzehnten vertritt Günther H. Oettinger mit Leidenschaft demokratische Werte weit über die Landesgrenzen von Baden-Württemberg hinaus. Mit der Auszeichnung „Württemberger Köpfe“ wird die herausragende Persönlichkeit Günther H. Oettinger für ihren nachhaltigen und engagierten Einsatz für unsere demokratischen Werte und unsere freiheitliche Gesellschaft gewürdigt.

Auszeichnung

Die Laudatio wird der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister des Landes Baden-Württemberg Thomas Strobl in Anwesenheit des Heilbronner Oberbürgermeisters Harry Mergel sowie zahlreicher Ehrengäste und hochrangigen regionalen Vertretern aus den Bereichen Kirche, Kultur und Wirtschaft halten. Mehrere hundert Gäste sind zu der ausverkauften, geschlossenen Veranstaltung geladen.

Mit der Auszeichnung Württemberger Köpfe werden Persönlichkeiten gewürdigt, die herausragende Leistungen für unsere Gesellschaft und unser Gemeinwesen erbracht haben. Die Preisträger/innen zeichnen sich durch Mut zur eigenen Meinung aus und zeigen Verantwortung für die Entwicklung unserer demokratischen Gesellschaft. Der Preis besteht aus der Medaille „Württemberger Köpfe“ sowie einer Urkunde und ist mit 50.000 Euro dotiert. Das Preisgeld wird durch den Preisträger an soziale Einrichtungen und Projekte für Kinder und Jugendliche über den gemeinnützigen Verein miteinander e.V. ausgereicht. Durch die Gelder soll Kindern und Jugendlichen die Teilhabe an Freizeit- und Bildungsangeboten ermöglicht und der Wert unserer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft vermittelt werden.

Spendenempfänger

Dieses Jahr freuen sich die folgenden Empfänger über Zuwendungen:

AWO Heilbronn (Projekt Ostapie) 10.000 Euro

Nordstadtkids 10.000 Euro

Südstadtkids 10.000 Euro

Wartbergschule 10.000 Euro

Den Empfänger weiterer 10.000 Euro gibt der Preisträger Günther H. Oettinger am Veranstaltungsabend bekannt.

miteinander e.V. & Württemberger Gesellschaft e.V.

Age, quod agis! „Was du tust, das tue richtig!“ Hinter diesem Leitspruch der Württemberger Gesellschaft verbirgt sich der Gedanke durch vorbildhaftes Handeln die Entwicklung des demokratischen Gemeinwesens auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit zu unterstützen.

Durch die Kooperation mit dem gemeinnützigen Heilbronner Kinderhilfsverein miteinander e.V. soll das Preisgeld dafür eingesetzt werden, Kindern und Jugendlichen soziale Teilhabe zu ermöglichen und ihnen Perspektiven in unserer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft zu geben.

Programm

Die Auszeichnung der „Württemberger Köpfe“ findet am 18. Oktober 2019 im Theodor-Heuss-Saal in der Harmonie Heilbronn statt.

Um 19.30 Uhr beginnt das Event mit Einlass und Sektempfang, weiter gehts um 20.00 Uhr mit musikalischer Einleitung. Die Begrüßung erfolgt durch Andreas Fischer, auch das Grußwort von Oberbürgermeister Harry Mergel und eine Laudatio von Thomas Strobl, dem stellvertretenden Ministerpräsident stehen auf dem Programm. Ab 20.40 Uhr folgt die Auszeichnung von EU-Kommissar Günther H. Oettinger zusammen mit seinem Vortrag. Beendet wird die Veranstaltung durch einen musikalischen Ausklang und Come-together-Buffet.

Förderer und Sponsoren

Das Engagement privater Förderer sowie der sozial und gesellschaftlich engagierten Firmen und Unternehmen der Region für die Veranstaltung „Württemberger Köpfe“ ist sehr groß. Neben zahlreichen Sachspenden gingen erhebliche Geldzuwendungen für die Durchführung der Veranstaltung ein. Dank der Förderer und Sponsoren konnte das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro ausgelobt werden. Auch ist Nachhaltigkeit der Veranstaltung ist für die kommenden Jahre durch das großartige Engagement gewährleistet. Die „Württemberger Köpfe 2020“ werden am 14. Oktober 2020 in der Heilbronner Harmonie veranstaltet.

Medaille

Victor Huster ist einer der anerkanntesten internationalen Medailleure und seit 2012 Träger des deutschen Medailleurspreises. Huster gestaltete u. a. 1982 die 5-DM-Gedenkmünze „10 Jahre Umweltkonferenz der Vereinten Nationen“ und die 10-Euro-Gedenkmünzen „100 Jahre Deutsches Museum München“ (2003), „100 Jahre Deutsche Nationalbibliothek“ (2012), „300 Jahre Fahrenheit-Skala“ (2014) und nun auch die Auszeichnung „Württemberger Köpfe“. Verantwortlich für die Entwicklung und Produktion der massiv silbernen Medaille waren der Heilbronner Medaillensammler Peter Lipp und sein Sohn Dr. Andreas Lipp.

Weitere Informationen gibt es unter www.wuerttemberger-koepfe.de.