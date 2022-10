ZEAG baut Energiepark bei Roigheim

Die ZEAG baut eine neue Photovoltaik-Freiflächenanlage mit Nachhaltigkeitsanspruch bei Roigheim Schafberg im Landkreis Heilbronn, der offizielle Hammerschlag zur Einbringung der Solarmodul-Träger fand am 14. Oktober 2022 auf dem Gelände oberhalb Roigheim auf einem freien Feld statt.

Die Freiflächenanlage soll mit einer Leistung von 8.600 kWp einen Energieertrag von rund 9,31 Mio. kWh erbringen. Damit können rechnerisch rund 3.100 Haushalte mit grünem Strom versorgt werden. Es sei ein kleiner, aber wichtiger wichtiger Schritt im Bereich der regenerativen Energie, auf den noch viele weitere folgen sollen, so der Roigheimer Bürgermeister Michael Grimm beim Hammerschlag am 14. Oktober. Bis zu 11.000 Tonnen CO 2 soll diese Photovoltaikanlage jährlich im Vergleich zu Kohlekraftwerken nachhaltig einsparen. Natur und Technik zu verbinden steht bei diesem Projekt ganz vorne, denn hier gibt es eine Besonderheit. Die Unterkonstruktion für die Module wird höher als gewöhnlich gebaut. So kann die Schafherde der Familie Ernst weiterhin innerhalb des Energieparks weiden und die Weidefläche geht nicht verloren. "EIne perfekte Verbindung von Technik und Ökologie" meint Franc Schütz, ZEAG-Vorstandsvorsitzender. Selbst der Zaun um den Solarpark ist durchdacht: Er wird 40 bis 60 cm tief in den Boden gelegt, damit Wölfe nicht in das Grundstück einzudringen können. "Gleichzeitig werden kleine Einsparungen für Kleintiere im Zaun gelassen“, erzählt Patrick Friedrich, ZEAG-Projektleiter. Familie Ernst war es wichtig, dass dieses Projekt regional und vertrauenswürdig ist, für sie kam deswegen nur die ZEAG in Frage. Innerhalb von nur zwei Jahren Planung wurde diese Projekt realisiert. Schon im Frühjahr 2023 soll der Energiepark in Betrieb genommen und grüner Strom erzeugt werden.Das Projekt entsteht in Kooperation mit dem Landesschafzuchtverband Baden-Württemberg e.V. Denn die Fläche mit rund 16.000 Photovoltaik-Modulen wird von Schafen beweidet werden und als Blaupause für ähnliche Projekte dienen.