ZEAG Energie AG: Mit der Sonne auf dem Vormarsch

Sonnenenergie? Sowieso. Die ­Photovoltaik-Anlage der ZEAG Energie AG kann aber nicht nur Energie produzieren, sondern den Strom auch für einen späteren ­Gebrauch speichern.

Ganz schön praktisch: Eine Anlage auf dem Dach, die an sonnigen Tagen von morgens bis abends Solarenergie produziert, und zusätzlich eine Vorrichtung im Keller, die überschüssigen Strom speichert, um ihn an Schmuddelwetter-Tagen oder während der Abendstunden zur Verfügung zu stellen.

Die Bewohner des Gebäudekomplexes für betreutes Wohnen in der Cäcilienstraße in Heilbronn profitieren seit Ende 2019 von diesem innovativen ZEAG-Projekt. Die Kombination Photovoltaikanlage plus Stromspeicher ermöglicht ihnen eine optimale Ausnutzung der auf dem eigenen Dach produzierten Energie. »Bei unserem Mieterstrom-Konzept geht es darum, Mieter mit direkt vor Ort erzeugtem Strom zu versorgen. Durch den Speicher erreichen wir eine wesentlich höhere Kapazität«, erklärt Patrick Friedrich, Projektleiter bei der ZEAG für den Bau von PV-Anlagen. »Alles in allem wird das Netz dadurch entlastet, die Bewohner werden mit grüner Energie versorgt und profitieren auch noch von günstigeren Preisen.«

Die Solarmodule auf dem Dach sind nach Ost, Süd und West ausgerichtet. Diese Dreifach-Variante sorgt für eine maximale Ausbeute über den ganzen Tag. Der Geldbeutel der Kunden bleibt durch die Installation der Anlage unberührt: »Die ZEAG übernimmt die Investitionskosten. Den Bewohnern steht dann die Option offen, einen Mieterstrom-Vertrag abzuschließen und diese fortschrittliche Technologie zu nutzen«, so Friedrich. Der Effekt kann sich sehen lassen: Allein die Anlage in der Cäcilienstraße bringt eine Einsparung von rund 41 Tonnen CO2 pro Jahr.

Die ZEAG investiert intensiv in den Ausbau von Photovoltaik in der gesamten Region, um den Anteil erneuerbarer Energien weiter zu erhöhen: »Wir setzen auf einen raschen Ausbau, mit zukunftsweisenden, kundenfreundlichen Konzepten«, so Friedrich. Insgesamt betreibt die ZEAG mittlerweile 123 PV-Anlagen. Dies bedeutet: Sieben Millionen Kilowattstunden erwarteter Jahresertrag, rund 4.500 Tonnen jährliche CO2-Einsparung und grüner Strom für etwa 2.300 Haushalte. Ohne Speichermöglichkeit lässt sich häufig nur ein geringer Teil der eigenen PV-Anlage nutzen: Der meiste Strom wird in den sonnigen Mittagsstunden produziert, der Bedarf und Verbrauch ist aber in der Regel morgens und abends am höchsten. Dieses Problem löst die Möglichkeit des Speicherns. Die Eigenverbrauchsquote erhöht sich so weit, dass die Nutzer sich jederzeit fast vollständig autark versorgen können. »Für die Zukunft ist die Kombination aus Solaranlage und Energiespeicher definitiv der richtige Weg«, sagt Patrick Friedrich. Letztlich bringt das Projekt auch noch der Wohngenossenschaft einen entscheidenden Vorteil: Sie erfüllt damit nämlich die Auflagen des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes (EWärmeG).

ZEAG Energie AG

Weipertstraße 41, 74076 Heilbronn

Fon: 07131-610828

www.zeag-energie.de