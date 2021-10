Zu Gast auf der KOMPENEX»LIVE

Am 9. November startet das neue Ausstellungsjahr der digitalen Weiterbildungsmesse@BW mit einem umfangreichen LIVE-Programm. Die KOMPENEX»LIVE bietet ihren Besuchern online einen großen Überblick über alles zum Thema berufliche Fort- und Weiterbildung. MORITZ zeigt, worauf sich die virtuellen Messebesucher freuen können.

Die digitale Weiterbildungsmesse KOMPENEX»LIVE bietet am 9. November von 15 bis 19 Uhr online alles zum Thema berufliche Fort- und Weiterbildung. Und das kostenfrei!

Ohne Anmeldung erreichen Interessierte die Ausstellerhallen, entdecken informative Vorträge oder tauschen sich mit Gleichgesinnten in einem Online-Café aus. Alle werden im Foyer live begrüßt und können in einem anonymen Chat Fragen stellen. »Weiterbildung bedeutet die eigenen Potentiale zu nutzen und neue berufliche Perspektiven zu erkennen«, betonen die Regionalbüros für berufliche Fortbildung Baden-Württemberg.

Auf der KOMPENEX»LIVE stehen zahlreiche Aussteller und Beratungsstellen dem interessierten Publikum zur Verfügung und helfen bei der Suche nach dem richtigen Angebot. Auch individuelle berufliche Chancen können ausgelotet werden und dies unkompliziert und persönlich per Video-Anruf oder Live-Chat. Ob Voll- oder Teilzeit-Weiterbildung, kompakt oder berufsbegleitend, in Präsenz, hybrid oder online – alles ist möglich!

Umrahmt wird das Programm mit informativen Videos zu Förderungen, unterhaltsamen Podcasts und Online-Gruppen-beratungen. Egal ob per Laptop, Smartphone oder Tablet, alle Wege führen zur KOMPENEX! Das neue Ausstellungsjahr beginnt am 3. November 2021 und läuft bis November 2022 unter KOMPENEX»24/7. Die Dauerausstellung zur beruflichen Weiterbildung ist rund um die Uhr geöffnet. Hier können Besucher in vier Themenhallen ganz bequem die Ausstellerstände mit Informationsmaterial zum Download besuchen oder mit nur wenigen Klicks direkt den Kontakt mit dem Aussteller per E-Mail aufnehmen.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg veranstaltet die KOMPENEX»LIVE und KOMPENEX»24/7 gemeinsam mit den 13 landesweiten Regionalbüros für berufliche Fortbildung.

alle Infos unter: www.kompenex-bw.de