30 Jahre Albert Berner Stiftung

»Für mich stand es immer außer Frage, dass ich von dem Guten, das meiner Familie und mir widerfahren ist, etwas zurückgeben möchte«, sagt Albert Berner. Zusätzlich zum privaten Engagement der Familie und den sozialen Aktivitäten, die die ­BERNER Group europaweit an ihren Standorten durchführt, rief der Unternehmer deshalb 1995 ­eine Stiftung ins Leben. Genau wie ihr Gründer, der im Juli 90 wurde, feiert die gemeinnützige Organi-sation in diesem Jahr einen »runden« Geburtstag. Zum 30-jährigen Bestehen gibt es großzügige Geschenke – über die sich viele lokale Einrichtungen freuen dürfen. Seit ihrer Gründung 1995 hat die ­Albert Berner-Stiftung schon mehr als 2 Millionen Euro für lokale Institutionen, Vereine oder Verbände aus den Bereichen Soziales, Bildung, Kultur und Sport gespendet.

Expand Stefan Neumann (Bürgermeister Künzelsau, links) und Albert Berner.

Im Rahmen einer Feierstunde in der Firmen-­Zentrale auf dem Garnberg überreichte die ­Stiftungsratsvorsitzende Ursula Berner jetzt unter anderem die ­Schlüssel für ein neues Dienstfahrzeug an die ­Diakoniestation Künzelsau. Der Skoda Fabia ­Essence im Wert von mehr als 20.000 Euro ist ­bereits das insgesamt elfte Auto, das die Albert Berner-Stiftung dem ambulanten Pflegedienst für seine Fuhrparkflotte spendet. »Damit erhalten wir die dringend notwendige Mobilität, schnell und zuverlässig für unsere Klientinnen und Klienten in der Region da zu sein«, erklärt Diakonie-Geschäfts-­führer Daniel Eisemann. Auch in den Bereichen Sport und Kultur ist die Albert-Berner-Stiftung ­aktiv. »Wir sind sehr dankbar, dass uns die Albert Berner-Stiftung und die Firma Berner über viele Jahre hinweg immer wieder mit Geld- und Sachspenden unterstützen«, berichtet Erwin Bergmann, Vorstandsmitglied der KTV Hohenlohe. »Nur mit Hilfe solcher Sponsoren können wir professionelle Rahmenbedingungen schaffen, zu denen zum Beispiel ein hauptamtlicher Stützpunkttrainer ­gehört, und gleichzeitig den Kostenbeitrag für ­Eltern so moderat halten, dass auch wirklich jedes Kind, das Spaß am Turnen hat und das nötige Talent mitbringt, bei uns mitmachen kann.«

Expand Stiftungsspende für Schwimmunterricht (von links nach rechts): Werner Gassert (Vorstand ­Albert Berner-Stiftung), Werner Siller (stv. Vorstand Albert Berner-­Stiftung), Ursula Berner ­(Stiftungsratsvorsitzende Albert Berner-Stiftung), Stefan Neumann (Bürgermeister Künzelsau) und ­Albert Berner.

Zusammen mit der Sparkasse Hohenlohekreis und dem Rotary Club Künzelsau-Öhringen veranstaltet die Stiftung seit mehr als zwei Jahrzehnten alljährlich ein Benefizkonzert mit wechselnden Künstlern. Der Erlös geht jedes Mal in vollem Umfang an einen wohltätigen Zweck. Darüber hinaus fördert die Stiftung regelmäßig Kulturprojekte speziell für junge Menschen, darunter die Jugendmusikschule Künzelsau. »Ich fühle mich dem Hohenlohekreis, der Stadt Künzelsau und den Menschen, die hier leben, tief verbunden«, betont Ursula Berner. »Dass ich Verantwortung für das Gemeinwohl übernehme und versuche, mit der Stiftung einen positiven Beitrag für die Region zu leisten, betrachte ich als Selbstverständlichkeit.«

Albert Berner Stiftung, Bernerstraße 6, 74653 Künzelsau, Fon: 07940-121201, www.berner-group.com