Das sind die Top-Stars der WM – Wer führt sein Team zum Weltmeistertitel?

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wirft ihre Schatten voraus. 48 Nationen kämpfen in den USA, Kanada und Mexiko um den begehrtesten Titel im Weltfußball. Doch am Ende entscheiden oft einzelne Ausnahmekönner über Sieg und Niederlage. Welche Stars haben das Zeug, ihre Mannschaft zum Titel zu tragen?

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Mbappé, Vinicius, Bellingham – Europas Titelträger im WM-Fieber

Kylian Mbappé ist für Frankreich der entscheidende Mann. Der Stürmer von Real Madrid war bei der WM 2022 mit acht Toren der beste Torschütze des Turniers und scheiterte im Finale erst im Elfmeterschießen. Frankreich zählt in diesem Jahr erneut zu den Top-Favoriten.

Für den amtierenden Weltmeister Argentinien ist Lionel Messi trotz seines Alters weiter die zentrale Figur. Beim Triumph 2022 in Katar lieferte er wohl das vollständigste Turnier seiner Karriere ab. Sieben Tore und drei Vorlagen machten ihn zum Spieler des Turniers.

Aus England kommt Jude Bellingham mit großen Erwartungen. Der 22-Jährige hat sich bei Real Madrid als einer der besten Mittelfeldspieler der Welt etabliert. England hat seit 1966 keinen WM-Titel mehr geholt – Bellingham soll das ändern.

Vinicius Júnior führt Brasilien als Kapitän und Hoffnungsträger in das Turnier. Nach Jahren ohne Weltmeistertitel steht der Brasilianer unter enormem Druck. Seine Schnelligkeit und Torgefährlichkeit machen ihn zu einer der gefährlichsten Waffen im Turnier.

Müller-Nachfolger gesucht – wer trägt Deutschland weit

Die deutsche Nationalmannschaft geht nach dem frühen Aus bei der Heim-EM 2024 mit einem neuen Kader ins Rennen. Florian Wirtz ist der Mann, auf den sich die Hoffnungen bündeln. Der Leverkusener hat in der Bundesliga und der Champions League gezeigt, dass er auf dem höchsten Niveau liefert.

Jamal Musiala ergänzt Wirtz als zweiten kreativen Kopf im deutschen Mittelfeld. Mit gerade einmal 22 Jahren bringt er Erfahrung aus zwei großen Turnieren mit. Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf das Duo als kreativen Kern seines Systems.

Kai Havertz übernimmt in der Sturmspitze Verantwortung. Der Arsenal-Stürmer hat sich in der Premier League als torgefährlicher Neuner etabliert und bringt Erfahrung aus der Champions League mit.

Im Tor steht Manuel Neuer, der mit 40 Jahren möglicherweise seine letzte WM bestreitet. Als Anführer und Rückhalt bleibt er ein unverzichtbarer Teil der Mannschaft.

Wer Deutschland, Frankreich, Argentinien oder Brasilien am Ende den Pokal in die Höhe stemmt, wird sich ab Juni 2026 entscheiden. Die Stars sind bereit – die Bühne ist gesetzt.