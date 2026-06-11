Der WM 2026 MORITZ Blog

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 verspricht ein Turnier der Superlative zu werden und MORITZ begleiten sie. In diesem Blog gibt es alles, was Fans wissen müssen. Ob große Favoriten, emotionale Außenseiter oder packende Last-Minute-Dramen: hier bleibt kein Moment unkommentiert.

11. Juni: Curaçao Keeper Eloy Room schwärmt von Manuel Neuer: Vorfreude auf besonderes Duell

Die Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wurde nicht von allen ohne Kritik aufgenommen. Umso überraschender ist es, dass ausgerechnet der Torhüter des Auftaktgegners Curaçao große Begeisterung darüber zeigt. Eloy Room erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass er sich die Rückkehr des mittlerweile 40-jährigen Keepers sogar gewünscht habe, da Neuer eines seiner großen Vorbilder sei. Besonders hebt er hervor, dass Neuer als moderner Torwart das Spiel auf seiner Position maßgeblich verändert habe und in allen Bereichen überzeugend sei, was ihn für Room zu einem der besten Torhüter aller Zeiten macht.

Trotz dieser Bewunderung sieht Room die Situation mit einem Augenzwinkern auch aus sportlicher Perspektive: Für sein eigenes Team wäre es möglicherweise einfacher, wenn ein anderer im deutschen Tor stünde. Dennoch freue er sich sehr auf das direkte Duell. Auch beim Thema Trikottausch zeigt sich der 37-Jährige humorvoll und meint lachend, dass vermutlich eher Neuer sein Trikot haben wolle, räumt aber ein, dass es für ihn selbst das Highlight wäre, Neuers Shirt zu bekommen.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Sonntag um 19 Uhr (MEZ) in Houston auf Curaçao. In Gruppe E warten außerdem noch die Elfenbeinküste und Ecuador als weitere Gegner. Für Curaçao ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft dabei etwas ganz Besonderes, denn das Land ist das bislang kleinste, das sich jemals für eine WM qualifizieren konnte. Room betont, dass man sich der Stärke Deutschlands bewusst sei, aber auf der größten Bühne des Fußballs müsse man sich auch mit den besten Teams messen.

11.Juni: Spektakulärer WM-Auftakt 2026: Mexiko eröffnet Turnier im Estadio Azteca mit großer Show

Traditionell eröffnet ein Gastgeber die Fußball-Weltmeisterschaft, und so wird in diesem Fall die mexikanische Nationalmannschaft vor heimischem Publikum gegen Südafrika antreten. Austragungsort der Partie ist das legendäre Estadio Azteca in Mexiko-Stadt, das bereits bei den Weltmeisterschaften 1970 und 1986 eine bedeutende Rolle spielte. Auch die Anstoßzeit wurde mit Blick auf ein internationales Publikum gewählt: Das Spiel beginnt um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

Bereits zuvor findet die offizielle Eröffnungsfeier statt, die am 11. Juni um 19.30 Uhr deutscher Zeit ebenfalls im Estadio Azteca beginnt. Auf einer eigens errichteten Bühne werden zahlreiche Künstler und Bands auftreten, wobei das Konzert der Band Mana als Höhepunkt des Abends gilt. Darüber hinaus sind Auftritte von Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Tyla, Los Ángeles Azules und Lila Downs geplant.

Bemerkenswert ist, dass es sich dabei nur um eine von insgesamt drei Eröffnungsfeiern handelt. Jeder der Gastgeber richtet eine eigene Zeremonie aus, auch wenn die Feier rund um das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürfte. Die kanadische Eröffnungsfeier ist für den 12. Juni im BMO Field in Toronto angesetzt, wo unter anderem Alanis Morissette, Michael Bublé, Nora Fatehi, William Prince, Alessia Cara und Jessie Reyez auftreten werden. Ebenfalls am 12. Juni folgt die amerikanische Eröffnungsfeier im SoFi Stadium in Los Angeles, bei der unter anderem ein Auftritt von Katy Perry zu den Höhepunkten zählt.

Sowohl die Eröffnungsfeier als auch das anschließende Spiel werden live im Fernsehen auf ZDF sowie über die Plattform MagentaTV übertragen.