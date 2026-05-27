Die Turnier-Favoriten: Frankreich, Argentinien & Spanien

Frankreich, Argentinien und Spanien gehen als drei der größten Favoriten in die Fußball-WM 2026 – allerdings mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Frankreich setzt unter Nationaltrainer Didier Deschamps auf Erfahrung, defensive Stabilität und die individuelle Klasse von Kylian Mbappé, der die »Équipe Tricolore« erneut zum Titel führen soll, bevor der Weltmeistercoach nach dem Turnier sein Amt niederlegt. Titelverteidiger Argentinien reist mit beeindruckender Konstanz und drei Turniersiegen in Serie an, angeführt von Lionel Messi, der auch mit 38 Jahren noch das kreative Herz der Mannschaft bleibt. Spanien wiederum kommt als Europameister mit viel Selbstvertrauen, aber auch der Erkenntnis, dass das Team nicht unverwundbar ist. Mit einer starken Defensive um Rodri und einem Ausnahmetalent wie Lamine Yamal zählt »La Roja« dennoch zu den formstärksten Teams Europas.

Frankreich

Frankreich zählt bei der Fußball-WM 2026 erneut zu den Topfavoriten und Nationaltrainer Didier Deschamps setzt bei seinem letzten großen Turnier auf Erfahrung und defensive Stabilität. Der 57-Jährige nominierte seinen 26-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft mit besonderem Blick auf die klimatischen Bedingungen und die hohe Belastung im Turnier. Angeführt wird die »Équipe Tricolore« von Kapitän Kylian Mbappé. Zum Kader gehören zudem zahlreiche weitere internationale Stars wie Ousmane Dembélé, Marcus Thuram und Lucas Hernandez. Aus der Bundesliga reisen Michael Olise und Dayot Upamecano vom FC Bayern mit zur WM. Der einzige Neuling im französischen Aufgebot ist Torhüter Robin Risser vom RC Lens. Für Diskussionen sorgte dagegen das Fehlen von Eduardo Camavinga von Real Madrid. Deschamps entschied sich bewusst für nur fünf Mittelfeldspieler und nominierte stattdessen neun Verteidiger. Die WM 2026 markiert zugleich das Ende einer Ära: Nach 14 Jahren wird Deschamps sein Amt als Nationaltrainer nach dem Turnier niederlegen. Der Weltmeistercoach von 2018 möchte sich mit einem weiteren Titel verabschieden. Frankreich könnte nach 1998 und 2018 den dritten WM-Triumph der Verbandsgeschichte feiern. Auch Mbappé machte die Ambitionen deutlich: Man wolle Frankreich erneut stolz machen.

Argentinien

Argentinien reist als Titelverteidiger zur Fußball-WM 2026 und gehört erneut zu den größten Favoriten auf den Titel. Nach dem Triumph bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar will die »Albiceleste« ihren Erfolg wiederholen. Bereits zuvor hatte das Team 2021 die Copa América gewonnen, 2024 folgte der nächste Kontinentaltitel – drei große Turniersiege in Serie unterstreichen die außergewöhnliche Konstanz der Südamerikaner. Auch in der WM-Qualifikation dominierte Argentinien. Das Team sicherte sich als erste Mannschaft Südamerikas das Ticket für die Endrunde und setzte mit einem 4:1 gegen Brasilien ein Ausrufezeichen. Neun Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten sowie 31 erzielte Tore verdeutlichen die Stärke der Mannschaft. Im Mittelpunkt steht weiterhin Lionel Messi. Mit 38 Jahren ist der Superstar von Inter Miami zwar nicht mehr der dynamischste Spieler, bleibt aber durch seine Übersicht und Kreativität entscheidend. Unterstützt wird er unter anderem von Alexis Mac Allister und Weltklasse-Torhüter Emiliano Martínez. Auch Routinier Nicolás Otamendi spielt weiterhin eine wichtige Rolle in der Defensive. Geprägt wird das erfolgreiche Team von Trainer Lionel Scaloni. Seit seiner Übernahme nach der enttäuschenden WM 2018 führte er Argentinien zurück an die Weltspitze und formte eine Mannschaft, die taktische Stabilität mit individueller Klasse verbindet.

Spanien

Spanien gehört als amtierender Europameister zu den heißesten Anwärtern auf den WM-Titel 2026 – und doch reist »La Roja« mit einer entscheidenden Erkenntnis ins Turnier: Unschlagbar ist dieses Team nicht. Spätestens nach der Niederlage im Finale der Nations League wurde deutlich, dass sie verwundbar sind. Gleichzeitig bleibt der Anspruch im eigenen Land groß, nach dem WM-Triumph von 2010 endlich wieder um den Titel mitzuspielen. Die Qualifikation unterstrich Spaniens Stärke eindrucksvoll. Als Sieger der Gruppe E sicherte sich das Team frühzeitig das Ticket für die Endrunde. Das 2:2 am letzten Spieltag gegen die Türkei hatte nur noch statistischen Wert – zuvor kassierte Spanien lediglich zwei Gegentore. Mit 21 Treffern stellte die Mannschaft zudem die beste Offensive aller Vierergruppen. Im Zentrum des Spiels steht Kapitän Rodri von Manchester City. Als Taktgeber, Ballverteiler und defensiver Stabilitätsanker prägt er das spanische Spiel entscheidend. Offensiv ruht viel Hoffnung auf Lamine Yamal, der mit 18 Jahren bereits als Ausnahmetalent gilt, allerdings für die ersten beiden Gruppenspiele ausfällt. Auch die Defensive ist von jungen Talenten geprägt. Trainer Luis de la Fuente hat Spanien seit seiner Amtsübernahme nach der WM 2022 stabilisiert und mit dem EM-Titel 2024 gekrönt.