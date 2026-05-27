Machts noch einmal Jungs: Mit Neuer zum Titel?

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA wird die bislang größte ihrer Art – und für die deutsche Nationalmannschaft ein Turnier mit hohen Erwartungen und einer anspruchsvollen Ausgangslage.

Zum Start ins WM-Jahr präsentierte sich die DFB-Elf in guter Frühform. Am 27. März gewann Deutschland in Basel ein Testspiel gegen die Schweiz mit 4:3, drei Tage später folgte in Stuttgart ein 2:1-Erfolg gegen Ghana. Gleichzeitig wurde die Vorbereitung jedoch von Verletzungen überschattet. Besonders der langfristige Ausfall von Serge Gnabry wiegt schwer für das Team. Auch deshalb nahm sich Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Kaderplanung mehr Zeit als üblich und verkündete das endgültige Aufgebot erst am 21. Mai, nur rund drei Wochen vor Turnierbeginn.

Für die größte Überraschung sorgte die Rückkehr von Manuel Neuer. Der Weltmeister von 2014, der seine Nationalmannschaftskarriere nach der Heim-EM 2024 bereits beendet hatte, kehrt als Nummer eins ins deutsche Tor zurück und verdrängt Oliver Baumann, der zuvor in der WM-Qualifikation zwischen den Pfosten stand. Ansonsten setzt Nagelsmann überwiegend auf Spieler, die bereits in der Länderspielphase im März überzeugt haben. Rückkehrer wie Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Nadiem Amiri sowie der zuvor angeschlagene Jamal Musiala verstärken den Kader zusätzlich. Auch Maximilian Beier darf sich über eine erneute Nominierung freuen. Der Kader basiert im Wesentlichen auf drei großen Blöcken aus der Bundesliga: sieben Spielern des FC Bayern München, jeweils vier Akteuren von Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart. Fünf Premier-League-Profis rund um Meister Kai Havertz und Superstar Florian Wirtz ergänzen das Aufgebot.

Bis zum Turnierstart bleibt wenig Zeit zur Vorbereitung. Vor dem Auftakt am 14. Juni stehen noch mehrere Testspiele an: Am 31. Mai trifft die Nationalmannschaft in Mainz auf Finnland, anschließend reist das Team in die USA. Dort folgt am 6. Juni in Chicago ein Duell mit Gastgeber USA. Danach bezieht die Mannschaft ihr Base Camp in Winston-Salem, North Carolina, das als logistischer Ausgangspunkt für die Vorrunde dient.

In der Gruppenphase trifft Deutschland in Gruppe E auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Curaçao gibt dabei sein WM-Debüt und eröffnet am 14. Juni in Houston gegen Deutschland die Vorrunde. Es folgen die Spiele gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni in Toronto sowie gegen Ecuador am 25. Juni im MetLife Stadium in New Jersey, dem späteren Finalstadion. Die DFB-Auswahl hat damit zwar weite Reisewege zwischen den Spielorten, profitiert jedoch von einer relativ kompakten Basis an der US-Ostküste. Zu den großen Favoriten zählt die Mannschaft allerdings nicht. Als aussichtsreichster Kandidat gelten Spanien, der Europameister rund um Lamine Yamal, sowie Frankreich mit Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé, England um Harry Kane und Brasilien mit Neymar. Auch Argentinien um Lionel Messi und Portugal mit Cristiano Ronaldo könnten ein letztes Mal eine prägende Rolle bei einer Weltmeisterschaft spielen. Deutschland wird dem erweiterten Favoritenkreis zugerechnet, auch wenn die Erwartungen nach dem Aus in der Vorrunde bei der WM 2018 und 2022 eher gedämpft sind. In der Weltrangliste steht die Nationalmannschaft hinter Belgien auf Platz 10. Für die DFB-Elf bleibt das klares Ziel endlich wieder die Gruppenphase zu überstehen und natürlich auch der Anspruch, bei der größten WM aller Zeiten um den Titel mitzuspielen.

Der WM Kader

Tor

Manuel Neuer (27.03.1986, FC Bayern München) – 124 Länderspiele

Oliver Baumann (02.06.1990, TSG Hoffenheim) – 11 Länderspiele

Alexander Nübel (30.09.1996, VfB Stuttgart) – 3 Länderspiele

Defensive

Waldemar Anton (20.07.1996, Borussia Dortmund) – 12 Länderspiele

Nathaniel Brown (16.06.2003, Eintracht Frankfurt) – 3 Länderspiele

Pascal Groß (15.06.1991, Brighton & Hove) – 18 Länderspiele

Joshua Kimmich (08.02.1995, FC Bayern München) – 108 Länderspiele

David Raum (22.04.1998, RB Leipzig) – 36 Länderspiele

Antonio Rüdiger (03.03.1993, Real Madrid) – 82 Länderspiele

Nico Schlotterbeck (01.12.1999, Borussia Dortmund) – 25 Länderspiele

Felix Nmecha (10.10.2000, Borussia Dortmund) – 6 Länderspiele

Angelo Stiller (04.04.2001, VfB Stuttgart) – 7 Länderspiele

Jonathan Tah (11.02.1996, FC Bayern München) – 45 Länderspiele

Malick Thiaw (08.08.2001, Newcastle United) – 5 Länderspiele

Aleksandar Pavlović (03.05.2004, FC Bayern München) – 9 Länderspiele

Offensive