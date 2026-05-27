Unsere Gruppengegner: Ecuador, Die Elfenbeinküste & Curaçao

Deutschlands WM-Gegner in Gruppe E könnten kaum unterschiedlicher sein: Mit Curaçao wartet ein historischer WM-Neuling, der als kleinster Teilnehmer der Turniergeschichte seine Premiere feiert und unter Trainerlegende Dick Advocaat als klare Überraschungsmannschaft gilt. Die Elfenbeinküste reist als Afrika-Cup-Sieger 2024 mit viel Selbstvertrauen an und bringt mit Spielern wie Amad Diallo und Sébastien Haller internationale Qualität und Physis mit, auch wenn der große WM-Durchbruch bislang fehlt. Als stärkster Gruppengegner gilt Ecuador, das in der südamerikanischen Qualifikation sogar Brasilien und Argentinien gefordert hat. Angeführt von Enner Valencia und verstärkt durch Premier-League-Profi Moisés Caicedo, erwartet Deutschland ein intensives Duell auf höchstem Niveau.

Curaçao

Curaçao ist der große Außenseiter in Deutschlands WM-Gruppe – und zugleich eine der bemerkenswertesten Geschichten des Turniers. Der Karibikstaat mit rund 160.000 Einwohnern ist das kleinste Land der WM-Geschichte und feiert 2026 seine Premiere auf der größten Fußballbühne der Welt. Die Insel liegt vor der Küste Venezuelas und gehört als autonomes Land zum Königreich der Niederlande. Sportlich sorgte Curaçao bereits 2017 mit dem Gewinn der Karibikmeisterschaft für Aufsehen. Auf dem Weg zur WM-Endrunde ließ die Mannschaft unter anderem Jamaika sowie Trinidad und Tobago hinter sich. Viele Spieler wurden in den Niederlanden geboren oder dort ausgebildetn. Trainiert wird das Team vom erfahrenen Niederländer Dick Advocaat, der unter anderem Borussia Mönchengladbach coachte und mit 78 Jahren zum ältesten WM-Trainer der Geschichte werden könnte. Erst kurz vor dem Turnier kehrte Advocaat nach seinem zwischenzeitlichem Rücktritt und schwachen Auftritten seines Nachfolgers Fred Rutten wieder auf die Bank zurück. Trotz der historischen Qualifikation gilt Curaçao in Gruppe E als Außenseiter. Bundestrainer Julian Nagelsmann bezeichnete den ersten deutschen Gegner als »Wundertüte«, ordnete die Mannschaft sportlich aber klar hinter Ecuador und der Elfenbeinküste ein. Deutschland trifft am 14. Juni in Houston auf den WM-Neuling.

Elfenbeinküste

Die Elfenbeinküste gehört zu den prominentesten Fußballnationen Afrikas. Das Duell am 20. Juni in Toronto gegen die Nationalmannschaft ist eine Premiere: Noch nie traf Deutschland in einem Pflichtspiel auf die »Elefanten«. Das bislang einzige Aufeinandertreffen fand 2009 in einem Testspiel auf Schalke statt und endete mit einem 2:2-Unentschieden. Die Westafrikaner reisen mit neuem Selbstvertrauen zur Weltmeisterschaft. 2024 gewann die Elfenbeinküste im eigenen Land den Afrika-Cup und sicherte sich damit den dritten Kontinentaltitel der Verbandsgeschichte. Bundestrainer Julian Nagelsmann bezeichnete sie nach der WM-Auslosung als Gegner mit hoher Qualität. Besonders die körperliche Stärke und Dynamik afrikanischer Teams machten sie schwierig zu bespielen, so der DFB-Coach. Zu den bekanntesten Spielern im Kader zählt Offensivspieler Amad Diallo von Manchester United. Auch Sebastian Haller, früher unter anderem bei Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund aktiv, gehört weiterhin zum erweiterten Aufgebot der Ivorer. Trotz großer Erwartungen blieb der ganz große WM-Erfolg der Elfenbeinküste bislang aus. Viermal nahm das Land bereits an einer Weltmeisterschaft teil, scheiterte jedoch jedes Mal in der Vorrunde. 2026 soll sich das ändern – auch deshalb dürfte das Spiel gegen Deutschland richtungsweisend für beide Mannschaften werden.

Ecuador

Ecuador gilt innerhalb der deutschen WM-Gruppe als der stärkste Vorrundengegner. Bundestrainer Julian Nagelsmann verwies nach der Auslosung insbesondere auf die beeindruckende Qualifikation der Südamerikaner. Ecuador belegte hinter Weltmeister Argentinien den zweiten Platz in der südamerikanischen WM-Qualifikation und sorgte dabei mit einem 1:0-Erfolg gegen den amtierenden Titelträger für Aufsehen. Auch gegen Rekordweltmeister Brasilien holte die Mannschaft ein beachtliches 0:0. Für Deutschland ist das Duell mit Ecuador zugleich eine Neuauflage eines WM-Spiels aus dem Jahr 2006. Bei der Heim-WM gewann die DFB-Elf damals in der Gruppenphase souverän mit 3:0. Trainiert wird Ecuador vom Argentinier Sebastián Beccacece, der auf eine technisch starke und laufintensive Mannschaft setzt. Größter Name im Kader ist Kapitän und Rekordnationalspieler Enner Valencia, der beim brasilianischen Klub Grêmio Porto Alegre spielt. Zu den wichtigsten Leistungsträgern zählen außerdem Mittelfeldspieler Moisés Caicedo vom FC Chelsea sowie Abwehrspieler Piero Hincapié, der nach starken Jahren bei Bayer Leverkusen inzwischen international gefragt ist. Mit seiner kompakten Defensive, hohem Tempo und Intensität könnte Ecuador für Deutschland zu einer der schwierigsten Aufgaben der Gruppenphase werden.