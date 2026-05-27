WM 2026: Das größte Turnier aller Zeiten

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird von der FIFA als Turnier der Superlative angekündigt – zugleich wächst jedoch die Diskussion über Aufwand, Kommerzialisierung und sportliche Fairness. Erstmals wird das Turnier mit drei getrennten Eröffnungsfeiern in Mexiko-Stadt, Toronto und Los Angeles starten. Die Veranstaltungen am 11. und 12. Juni finden jeweils unmittelbar vor den Auftaktspielen der Gastgeberländer Mexiko, Kanada und USA statt. Kritiker sehen darin vor allem eine symbolische Inszenierung eines ohnehin stark marketinggetriebenen Turniers, während die FIFA von einer »Verbindung aus Musik, Kultur und Fußball« spricht.

Den sportlichen Beginn macht Mexiko-Stadt, wo Mexiko im Estadio Azteca auf Südafrika trifft. Bereits vor dem Anpfiff sind musikalische Auftritte unter anderem von J Balvin und Belinda angekündigt. Die enge Verknüpfung von Spiel und Showprogramm folgt einem Trend, der bei Großturnieren zunehmend kritisiert wird: Fußball drohe dabei zur Kulisse einer globalen Entertainment-Inszenierung zu werden. Auch in Toronto und Los Angeles sind ähnliche Konzepte geplant. Kanada trifft auf Bosnien und Herzegowina, in den USA spielt die amerikanische Nationalmannschaft gegen Paraguay. Auf den Bühnen stehen internationale Popstars wie Katy Perry, Future oder Anitta. Die Auswahl der Künstler soll laut FIFA die kulturelle Vielfalt der Gastgeberländer widerspiegeln. Diese soll sich auch in den drei unterschiedlichen WM-Maskottchen Maple, dem Elch, Zayu, dem Jaguar, und Clutch, dem Weißkopfseeadler, zeigen.

Sportlich markiert die WM 2026 einen historischen Einschnitt: Erstmals nehmen 48 Mannschaften teil. Insgesamt wird in 16 Stadien in den USA, Mexiko und Kanada gespielt. Während Befürworter die größere globale Teilhabe betonen, warnen Kritiker vor einer Verwässerung der sportlichen Qualität und einer überlasteten Turnierstruktur. Besonders umstritten ist die Ausweitung um eine zusätzliche K.-o.-Runde, wodurch der Weg zum Titel für Topteams länger und unübersichtlicher wird. Statt der in Turnieren mit 32 Mannschaften üblichen 64 Spiele werden nun insgesamt 104 Spiele ausgetragen. Das ist ein Anstieg von mehr als 60 Prozent, wobei der Mehrwert dieser Zusatzspiele bestenfalls fragwürdig bleibt. Denn sportlich führt die Erweiterung auf 48 Teams zu einem neuen Turnierformat. Die besten zwei Mannschaften jeder der insgesamt zwölf Gruppen sowie die acht besten Drittplatzierten erreichen das Sechzehntelfinale. Damit erhöht sich die Zahl der Spiele für Finalisten auf acht Partien – ein weiterer Faktor, der die Belastung der Spieler und die Diskussion um die sportliche Aussagekraft des Turniers verstärkt.

Der von Adidas entwickelte Trionda, spanisch für »drei Wellen«, ist der offizielle Spielball der WM 2026. Sein Design und seine Technik sind speziell auf die stark unterschiedlichen Klimabedingungen der drei Gastgeberländer Kanada, Mexiko und USA abgestimmt. Im Gegensatz zum 20-Panel-Ball »Al Rihla« von 2022 besteht der Trionda nur aus vier fließenden Paneelen. Ziel ist es, eine gleichmäßigere Ballkontrolle zu ermöglichen.

Auch organisatorisch bringt das Turnier erhebliche Herausforderungen mit sich. Durch die enorme geografische Ausdehnung Nordamerikas müssen Teams und Fans weite Reisen zwischen den Spielorten bewältigen. Die FIFA setzt dennoch auf ein eng getaktetes Spielschema mit bis zu vier Partien täglich und Anstoßzeiten, die sich stark an globalen TV-Märkten orientieren.

Die WM 2026 steht damit nicht nur für ein erweitertes Teilnehmerfeld, sondern auch für ein Turniermodell, das zwischen globaler Expansion, wirtschaftlichen Interessen und sportlicher Integrität zunehmend in der Kritik steht.

Im Hinblick auf die mediale Verwertung zeigt sich die WM erneut als Großereignis mit klarer TV-Logik: Sämtliche Spiele gibt es auf dem deutschen TV-Markt nur bei MagentaTV, das alle Übertragungsrechte für das Turnier hält. 44 der 104 Begegnungen werden vom Streaminganbieter exklusiv angeboten. Im Free-TV übertragen ARD und ZDF 60 der 104 Spiele. Dazu zählt auch die vollständige Übertragung aller Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Das Finale wird am 19. Juli im MetLife Stadium in New York stattfinden, Anstoß ist um 21 Uhr. Die Übertragung läuft im ZDF.