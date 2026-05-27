WM 2026: Der komplette Spielplan mit allen Gruppen und Terminen

Die Fußball-WM 2026 wirft ihre Schatten voraus: Vom 11. Juni bis 19. Juli kämpfen 48 Nationen in den USA, Kanada und Mexiko um den begehrten Titel. Der offizielle Spielplan steht fest mit spannenden Gruppenduellen, legendären Stadien und möglichen Kracher-Partien in der K.-o.-Runde. Alle Termine, Anstoßzeiten und Spiele gibt es hier im großen Überblick.
Gruppenphase
Gruppe A
Do, 11. Juni | 21 Uhr (Mexiko-Stadt) Mexiko vs. Südafrika
Fr, 12. Juni | 4 Uhr (Guadalajara) Südkorea vs. Tschechien
Do, 18. Juni | 18 Uhr (Atlanta) Tschechien vs. Südafrika
Fr, 19. Juni | 3 Uhr (Guadalajara) Mexiko vs. Südkorea
Do, 25. Juni | 3 Uhr (Mexiko-Stadt) Tschechien vs. Mexiko
Do, 25. Juni | 3 Uhr (Monterrey) Südafrika vs. Südkorea
Gruppe B
Fr, 12. Juni | 21 Uhr (Toronto) Kanada vs. Bosnien-H.
Sa, 13. Juni | 21 Uhr (San Francisco Bay Area) Katar vs. Schweiz
Do, 18. Juni | 21 Uhr (Los Angeles) Schweiz vs. Bosnien-H.
Fr, 19. Juni | 0 Uhr (Vancouver) Kanada vs. Katar
Mi, 24. Juni | 21 Uhr (Vancouver) Schweiz vs. Kanada
Mi, 24. Juni | 21 Uhr (Seattle) Bosnien-H. vs. Katar
Gruppe C
So, 14. Juni | 0 Uhr (New York/New Jersey) Brasilien vs. Marokko
So, 14. Juni | 3 Uhr (Boston) Haiti vs. Schottland
Sa, 20. Juni | 0 Uhr (Boston) Schottland vs. Marokko
Sa, 20. Juni | 2:30 Uhr (Philadelphia) Brasilien vs. Haiti
Do, 25. Juni | 0 Uhr (Miami) Schottland vs. Brasilien
Do, 25. Juni | 0 Uhr (Atlanta) Marokko vs. Haiti
Gruppe D
Sa, 13. Juni | 3 Uhr (Los Angeles) USA vs. Paraguay
So, 14. Juni | 6 Uhr (Vancouver) Australien vs. Türkei
Fr, 19. Juni | 21 Uhr (Seattle) USA vs. Australien
Sa, 20. Juni | 6 Uhr (San Francisco Bay Area) Türkei vs. Paraguay
Fr, 26. Juni | 4 Uhr (Los Angeles) Türkei vs. USA
Fr, 26. Juni | 4 Uhr (San Francisco Bay Area) Paraguay vs. Australien
Gruppe E
So, 14. Juni | 19 Uhr (Houston) Deutschland vs. Curacao
Mo, 15. Juni | 1 Uhr (Philadelphia) Elfenbeinküste vs. Ecuador
Sa, 20. Juni | 22 Uhr (Toronto) Deutschland vs. Elfenbeinküste
So, 21. Juni | 2 Uhr (Kansas City) Ecuador vs. Curacao
Do, 25. Juni | 22 Uhr (New York/New Jersey) Ecuador vs. Deutschland
Do, 25. Juni | 22 Uhr (Philadelphia) Curacao vs. Elfenbeinküste
Gruppe F
So, 14. Juni | 22 Uhr (Dallas) Niederlande vs. Japan
Mo, 15. Juni | 4 Uhr (Monterrey) Schweden vs. Tunesien
Sa, 20. Juni | 19 Uhr (Houston) Niederlande vs. Schweden
So, 21. Juni | 6 Uhr (Monterrey) Tunesien vs. Japan
Fr, 26. Juni | 1 Uhr (Kansas City) Tunesien vs. Niederlande
Fr, 26. Juni | 1 Uhr (Dallas) Japan vs. Schweden
Gruppe G
Mo, 15. Juni | 21 Uhr (Seattle) Belgien vs. Ägypten
Di, 16. Juni | 3 Uhr (Los Angeles) Iran vs. Neuseeland
So, 21. Juni | 21 Uhr (Los Angeles) Belgien vs. Iran
Mo, 22. Juni | 3 Uhr (Vancouver) Neuseeland vs. Ägypten
Sa, 27. Juni | 5 Uhr (Vancouver) Neuseeland vs. Belgien
Sa, 27. Juni | 5 Uhr (Seattle) Ägypten vs. Iran
Gruppe H
Mo, 15. Juni | 18 Uhr (Atlanta) Spanien vs. Kap Verde
Di, 16. Juni | 0 Uhr (Miami) Saudi-Arabien vs. Uruguay
So, 21. Juni | 18 Uhr (Atlanta) Spanien vs. Saudi-Arabien
Mo, 22. Juni | 0 Uhr (Miami) Uruguay vs. Kap Verde
Sa, 27. Juni | 2 Uhr (Guadalajara) Uruguay vs. Spanien
Sa, 27. Juni | 2 Uhr (Houston) Kap Verde vs. Saudi-Arabien
Gruppe I
Di, 16. Juni | 21 Uhr (New York/New Jersey) Frankreich vs. Senegal
Mi, 17. Juni | 0 Uhr (Boston) Irak vs. Norwegen
Mo, 22. Juni | 23 Uhr (Philadelphia) Frankreich vs. Irak
Di, 23. Juni | 2 Uhr (New York/New Jersey) Norwegen vs. Senegal
Fr, 26. Juni | 21 Uhr (Boston) Norwegen vs. Frankreich
Fr, 26. Juni | 21 Uhr (Toronto) Senegal vs. Irak
Gruppe J
Mi, 17. Juni | 3 Uhr (Kansas City) Argentinien vs. Algerien
Mi, 17. Juni | 6 Uhr (San Francisco Bay Area) Österreich vs. Jordanien
Mo, 22. Juni | 19 Uhr (Dallas) Argentinien vs. Österreich
Di, 23. Juni | 5 Uhr (San Francisco Bay Area) Jordanien vs. Algerien
So, 28. Juni | 4 Uhr (Dallas) Jordanien vs. Argentinien
So, 28. Juni | 4 Uhr (Kansas City) Algerien vs. Österreich
Gruppe K
Mi, 17. Juni | 19 Uhr (Houston) Portugal vs. D.R. Kongo
Do, 18. Juni | 4 Uhr (Mexiko-Stadt) Usbekistan vs. Kolumbien
Di, 23. Juni | 19 Uhr (Houston) Portugal vs. Usbekistan
Mi, 24. Juni | 4 Uhr (Guadalajara) Kolumbien vs. D.R. Kongo
So, 28. Juni | 1:30 Uhr (Miami) Kolumbien vs. Portugal
So, 28. Juni | 1:30 Uhr (Atlanta) D.R. Kongo vs. Usbekistan
Gruppe L
Mi, 17. Juni | 22 Uhr (Dallas) England vs. Kroatien
Do, 18. Juni | 1 Uhr (Toronto) Ghana vs. Panama
Di, 23. Juni | 22 Uhr (Boston) England vs. Ghana
Mi, 24. Juni | 1 Uhr (Toronto) Panama vs. Kroatien
Sa, 27. Juni | 23 Uhr (New York/New Jersey) Panama vs. England
Sa, 27. Juni | 23 Uhr (Philadelphia) Kroatien vs. Ghana
Die K.o.-Runde
Sechzehntelfinale
SF1
So, 28. Juni | 21 Uhr (Los Angeles) Zweiter A vs. Zweiter B
SF2
Mo, 29. Juni | 19 Uhr (Houston) Erster C vs. Zweiter F
SF3
Mo, 29. Juni | 22:30 Uhr (Boston) Erster E vs. Dritter A/B/C/D/F
SF4
Di, 30. Juni | 3 Uhr (Monterrey) Erster F vs. Zweiter C
SF5
Di, 30. Juni | 19 Uhr (Dallas) Zweiter E vs. Zweiter I
SF6
Di, 30. Juni | 23 Uhr (New York/New Jersey) Erster I vs. Dritter C/D/F/G/H
SF7
Mi, 1. Juli | 3 Uhr (Boston) Erster A vs. Dritter C/E/F/H/I
SF8
Mi, 1. Juli | 18 Uhr (Atlanta) Erster L vs. Dritter E/H/I/J/K
SF9
Mi, 1. Juli | 22 Uhr (Seattle) Erster G vs. Dritter A/E/H/I/J
SF10
Do, 2. Juli | 2 Uhr (San Francisco Bay Area) Erster D vs. Dritter B/E/F/I/J
SF11
Do, 2. Juli | 21 Uhr (Los Angeles) Erster H vs. Zweiter J
SF12
Fr, 3. Juli | 1 Uhr (Toronto) Zweiter K vs. Zweiter L
SF13
Fr, 3. Juli | 5 Uhr (Vancouver) Erster B vs. Dritter E/F/G/I/J
SF14
Fr, 3. Juli | 20 Uhr (Dallas) Zweiter D vs. Zweiter G
SF15
Sa, 4. Juli | 0 Uhr (Miami) Erster J vs. Zweiter H
SF16
Sa, 4. Juli | 3:30 Uhr (Kansas City) Erster K vs. Dritter D/E/I/J/L
Achtelfinale
AF1
Sa, 4. Juli | 19 Uhr (Houston) Sieger SF1 vs. Sieger SF4
AF2
Sa, 4. Juli | 23 Uhr (Philadelphia) Sieger SF3 vs. Sieger SF6
AF3
So, 5. Juli | 22 Uhr (New York/New Jersey) Sieger SF2 vs. Sieger SF5
AF4
Mo, 6. Juli | 12 Uhr (Mexiko-Stadt) Sieger SF7 vs. Sieger SF8
AF5
Mo, 6. Juli | 21 Uhr (Dallas) Sieger SF11 vs. Sieger SF12
AF6
Di, 7. Juli | 2 Uhr (Seattle) Sieger SF9 vs. Sieger SF10
AF7
Di, 7. Juli | 18 Uhr (Atlanta) Sieger SF14 vs. Sieger SF15
AF8
Di, 7. Juli | 22 Uhr (Vancouver) Sieger SF13 vs. Sieger SF16
Viertelfinale
VF1
Do, 9. Juli | 22 Uhr (Boston) Sieger AF1 vs. Sieger AF2
VF2
Fr, 10. Juli | 21 Uhr (Los Angeles) Sieger AF5 vs. Sieger AF6
VF3
Sa, 11. Juli | 23 Uhr (Miami) Sieger AF3 vs. Sieger AF4
VF4
So, 12. Juli | 3 Uhr (Kansas City) Sieger AF7 vs. Sieger AF8
Halbfinale
HF1
Mi, 15. Juli | 21 Uhr (Atlanta) Sieger VF3 vs. Sieger VF4
HF2
Di, 14. Juli | 21 Uhr (Dallas) Sieger VF1 vs. Sieger VF2
Spiel um Platz 3
Sa, 18. Juli | 23 Uhr (Miami) Verlierer HF1 vs. Verlierer HF2
Finale
So, 19. Juli | 21 Uhr (New York/New Jersey) Sieger HF1 vs. Sieger HF2