WM 2026: Der komplette Spielplan mit allen Gruppen und Terminen

Die Fußball-WM 2026 wirft ihre Schatten voraus: Vom 11. Juni bis 19. Juli kämpfen 48 Nationen in den USA, Kanada und Mexiko um den begehrten Titel. Der offizielle Spielplan steht fest mit spannenden Gruppenduellen, legendären Stadien und möglichen Kracher-Partien in der K.-o.-Runde. Alle Termine, Anstoßzeiten und Spiele gibt es hier im großen Überblick.

Gruppenphase

Gruppe A

Do, 11. Juni | 21 Uhr (Mexiko-Stadt) Mexiko vs. Südafrika

Fr, 12. Juni | 4 Uhr (Guadalajara) Südkorea vs. Tschechien

Do, 18. Juni | 18 Uhr (Atlanta) Tschechien vs. Südafrika

Fr, 19. Juni | 3 Uhr (Guadalajara) Mexiko vs. Südkorea

Do, 25. Juni | 3 Uhr (Mexiko-Stadt) Tschechien vs.  Mexiko

Do, 25. Juni | 3 Uhr (Monterrey) Südafrika vs. Südkorea

Gruppe B

Fr, 12. Juni | 21 Uhr (Toronto) Kanada vs. Bosnien-H.

Sa, 13. Juni | 21 Uhr (San Francisco Bay Area) Katar vs. Schweiz

Do, 18. Juni | 21 Uhr (Los Angeles) Schweiz vs. Bosnien-H.

Fr, 19. Juni | 0 Uhr (Vancouver) Kanada vs. Katar

Mi, 24. Juni | 21 Uhr (Vancouver) Schweiz vs. Kanada

Mi, 24. Juni | 21 Uhr (Seattle) Bosnien-H. vs. Katar

Gruppe C

So, 14. Juni | 0 Uhr (New York/New Jersey) Brasilien vs. Marokko

So, 14. Juni | 3 Uhr (Boston) Haiti vs. Schottland

Sa, 20. Juni | 0 Uhr (Boston) Schottland vs. Marokko

Sa, 20. Juni | 2:30 Uhr (Philadelphia) Brasilien vs. Haiti

Do, 25. Juni | 0 Uhr (Miami) Schottland vs. Brasilien

Do, 25. Juni | 0 Uhr (Atlanta) Marokko vs. Haiti

Gruppe D

Sa, 13. Juni | 3 Uhr (Los Angeles) USA vs. Paraguay

So, 14. Juni | 6 Uhr (Vancouver) Australien vs. Türkei

Fr, 19. Juni | 21 Uhr (Seattle) USA vs. Australien

Sa, 20. Juni | 6 Uhr (San Francisco Bay Area) Türkei vs. Paraguay

Fr, 26. Juni | 4 Uhr (Los Angeles) Türkei vs. USA

Fr, 26. Juni | 4 Uhr (San Francisco Bay Area) Paraguay vs. Australien

Gruppe E

So, 14. Juni | 19 Uhr (Houston) Deutschland vs. Curacao

Mo, 15. Juni | 1 Uhr (Philadelphia) Elfenbeinküste vs. Ecuador

Sa, 20. Juni | 22 Uhr (Toronto) Deutschland vs. Elfenbeinküste

So, 21. Juni | 2 Uhr (Kansas City) Ecuador vs. Curacao

Do, 25. Juni | 22 Uhr (New York/New Jersey) Ecuador vs. Deutschland

Do, 25. Juni | 22 Uhr (Philadelphia) Curacao vs. Elfenbeinküste

Gruppe F

So, 14. Juni | 22 Uhr (Dallas) Niederlande vs. Japan

Mo, 15. Juni | 4 Uhr (Monterrey) Schweden vs. Tunesien

Sa, 20. Juni | 19 Uhr (Houston) Niederlande vs. Schweden

So, 21. Juni | 6 Uhr (Monterrey) Tunesien vs. Japan

Fr, 26. Juni | 1 Uhr (Kansas City) Tunesien vs. Niederlande

Fr, 26. Juni | 1 Uhr (Dallas) Japan vs. Schweden

Gruppe G

Mo, 15. Juni | 21 Uhr (Seattle) Belgien vs. Ägypten

Di, 16. Juni | 3 Uhr (Los Angeles) Iran vs. Neuseeland

So, 21. Juni | 21 Uhr (Los Angeles) Belgien vs. Iran

Mo, 22. Juni | 3 Uhr (Vancouver) Neuseeland vs. Ägypten

Sa, 27. Juni | 5 Uhr (Vancouver) Neuseeland vs. Belgien

Sa, 27. Juni | 5 Uhr (Seattle) Ägypten vs. Iran

Gruppe H

Mo, 15. Juni | 18 Uhr (Atlanta) Spanien vs. Kap Verde

Di, 16. Juni | 0 Uhr (Miami) Saudi-Arabien vs. Uruguay

So, 21. Juni | 18 Uhr (Atlanta) Spanien vs. Saudi-Arabien

Mo, 22. Juni | 0 Uhr (Miami) Uruguay vs. Kap Verde

Sa, 27. Juni | 2 Uhr (Guadalajara) Uruguay vs. Spanien

Sa, 27. Juni | 2 Uhr (Houston) Kap Verde vs. Saudi-Arabien

Gruppe I

Di, 16. Juni | 21 Uhr (New York/New Jersey) Frankreich vs. Senegal

Mi, 17. Juni | 0 Uhr (Boston) Irak vs. Norwegen

Mo, 22. Juni | 23 Uhr (Philadelphia) Frankreich vs. Irak

Di, 23. Juni | 2 Uhr (New York/New Jersey) Norwegen vs. Senegal

Fr, 26. Juni | 21 Uhr (Boston) Norwegen vs. Frankreich

Fr, 26. Juni | 21 Uhr (Toronto) Senegal vs. Irak

Gruppe J

Mi, 17. Juni | 3 Uhr (Kansas City) Argentinien vs. Algerien

Mi, 17. Juni | 6 Uhr (San Francisco Bay Area) Österreich vs. Jordanien

Mo, 22. Juni | 19 Uhr (Dallas) Argentinien vs. Österreich

Di, 23. Juni | 5 Uhr (San Francisco Bay Area) Jordanien vs. Algerien

So, 28. Juni | 4 Uhr (Dallas) Jordanien vs. Argentinien

So, 28. Juni | 4 Uhr (Kansas City) Algerien vs. Österreich

Gruppe K

Mi, 17. Juni | 19 Uhr (Houston) Portugal vs. D.R. Kongo

Do, 18. Juni | 4 Uhr (Mexiko-Stadt) Usbekistan vs. Kolumbien

Di, 23. Juni | 19 Uhr (Houston) Portugal vs. Usbekistan

Mi, 24. Juni | 4 Uhr (Guadalajara) Kolumbien vs. D.R. Kongo

So, 28. Juni | 1:30 Uhr (Miami) Kolumbien vs. Portugal

So, 28. Juni | 1:30 Uhr (Atlanta) D.R. Kongo vs. Usbekistan

Gruppe L

Mi, 17. Juni | 22 Uhr (Dallas) England vs. Kroatien

Do, 18. Juni | 1 Uhr (Toronto) Ghana vs. Panama

Di, 23. Juni | 22 Uhr (Boston) England vs. Ghana

Mi, 24. Juni | 1 Uhr (Toronto) Panama vs. Kroatien

Sa, 27. Juni | 23 Uhr (New York/New Jersey) Panama vs. England

Sa, 27. Juni | 23 Uhr (Philadelphia) Kroatien vs. Ghana

Die K.o.-Runde

Sechzehntelfinale

SF1

So, 28. Juni | 21 Uhr (Los Angeles) Zweiter A vs. Zweiter B

SF2

Mo, 29. Juni | 19 Uhr (Houston) Erster C vs. Zweiter F

SF3

Mo, 29. Juni | 22:30 Uhr (Boston) Erster E vs. Dritter A/B/C/D/F

SF4

Di, 30. Juni | 3 Uhr (Monterrey) Erster F vs. Zweiter C

SF5

Di, 30. Juni | 19 Uhr (Dallas) Zweiter E vs. Zweiter I

SF6

Di, 30. Juni | 23 Uhr (New York/New Jersey) Erster I vs. Dritter C/D/F/G/H

SF7

Mi, 1. Juli | 3 Uhr (Boston) Erster A vs. Dritter C/E/F/H/I

SF8

Mi, 1. Juli | 18 Uhr (Atlanta) Erster L vs. Dritter E/H/I/J/K

SF9

Mi, 1. Juli | 22 Uhr (Seattle) Erster G vs. Dritter A/E/H/I/J

SF10

Do, 2. Juli | 2 Uhr (San Francisco Bay Area) Erster D vs. Dritter B/E/F/I/J

SF11

Do, 2. Juli | 21 Uhr (Los Angeles) Erster H vs. Zweiter J

SF12

Fr, 3. Juli | 1 Uhr (Toronto) Zweiter K vs. Zweiter L

SF13

Fr, 3. Juli | 5 Uhr (Vancouver) Erster B vs. Dritter E/F/G/I/J

SF14

Fr, 3. Juli | 20 Uhr (Dallas) Zweiter D vs. Zweiter G

SF15

Sa, 4. Juli | 0 Uhr (Miami) Erster J vs. Zweiter H

SF16

Sa, 4. Juli | 3:30 Uhr (Kansas City) Erster K vs. Dritter D/E/I/J/L

Achtelfinale

AF1

Sa, 4. Juli | 19 Uhr (Houston) Sieger SF1 vs. Sieger SF4

AF2

Sa, 4. Juli | 23 Uhr (Philadelphia) Sieger SF3 vs. Sieger SF6

AF3

So, 5. Juli | 22 Uhr (New York/New Jersey) Sieger SF2 vs. Sieger SF5

AF4

Mo, 6. Juli | 12 Uhr (Mexiko-Stadt) Sieger SF7 vs. Sieger SF8

AF5

Mo, 6. Juli | 21 Uhr (Dallas) Sieger SF11 vs. Sieger SF12

AF6

Di, 7. Juli | 2 Uhr (Seattle) Sieger SF9 vs. Sieger SF10

AF7

Di, 7. Juli | 18 Uhr (Atlanta) Sieger SF14 vs. Sieger SF15

AF8

Di, 7. Juli | 22 Uhr (Vancouver) Sieger SF13 vs. Sieger SF16

Viertelfinale

VF1

Do, 9. Juli | 22 Uhr (Boston) Sieger AF1 vs. Sieger AF2

VF2

Fr, 10. Juli | 21 Uhr (Los Angeles) Sieger AF5 vs. Sieger AF6

VF3

Sa, 11. Juli | 23 Uhr (Miami) Sieger AF3 vs. Sieger AF4

VF4

So, 12. Juli | 3 Uhr (Kansas City) Sieger AF7 vs. Sieger AF8

Halbfinale

HF1

Mi, 15. Juli | 21 Uhr (Atlanta) Sieger VF3 vs. Sieger VF4

HF2

Di, 14. Juli | 21 Uhr (Dallas) Sieger VF1 vs. Sieger VF2

Spiel um Platz 3

Sa, 18. Juli | 23 Uhr (Miami) Verlierer HF1 vs. Verlierer HF2

Finale

So, 19. Juli | 21 Uhr (New York/New Jersey) Sieger HF1 vs. Sieger HF2