»Julian, die Bayern kommen«

Besser kann das neue Fußballjahr für die TSG Hoffenheim und Trainer Julian Nagelsmann ja gar nicht beginnen. Pünktlich zum Auftakt der Rückrunde meldet sich der FC Bayern zu seiner alljährlichen Stippvisite in Sinsheim an. Zu Gast ist ein Rekordmeister, der in der Liga für bayrische Verhältnisse erstaunlich Federn gelassen hat und im neuen Jahr eine Menge beweisen muss. Wo andere also mit akribischer Angst vorgeplant und das eigene Team durch Trainingseinheiten gequält hätten, geht Nagelsmann eher gelassen an die Sache heran. Die TSG verzichtet auf ein Wintertrainingslager, um nach der anstrengenden Dreifachbelastung in der Hinrunde gut mental erholt und körperlich regeneriert noch einmal in der Liga hochschalten zu können. Mit dem Rekordmeister wartet direkt der erste Prüfstein dieser Strategie auf das Team, der auch im kalten Winter zu einem absolut heißen Tanz bittet.

TSG Hoffenheim vs. FC Bayern München

Fr. 18. Januar, 20.30 Uhr, Rhein-Neckar-Arena, Sinsheim

