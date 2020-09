Kleider-Müller: Brautmodensaisoneröffnung

Die Brautkleider der neuen Saison sind eingetroffen und das Brautteam von Kleider-Müller erwartet die Heiratswilligen für die neue Hochzeitssaison 2021. Anders als in den letzten Jahren wird coronabedingt keine hauseigene Hochzeitsmesse stattfinden. Jedoch ist geplant, eine Alternativveranstaltung in Form einer Brautmodenschau oder einer Hochzeitsausstellung durchzuführen, so der Tenor aus dem Hause Kleider-Müller. Den Bräuten wird ein Vielzahl an Brautkleider in diversen Richtung der internationalen Brautmode gezeigt. Ob Princess-line, Fit&Fleur, Vintage oder Boho-Styles – die Trends sind sehr vielseitig.

Terminvereinbarungen für Anprobetermine sollten telefonisch vereinbart werden unter 06269-42200.

Kleider Müller

Bahnhofstraße 6, 74831 Gundelsheim

Fon: 06269-42200, www.kleider-mueller.de