Lange Einkaufsnächte und Adventszauber in Mosbach – Kostenlose Busse, Bahnen und Parkplätze am 12. und 19. Dezember

Bummeln und Weihnachtseinkäufe erledigen gestalten sich in diesem Jahr anders als gewohnt. Dennoch soll Weihnachtsstimmung aufkommen und der Bummel durch die Geschäfte entspannt und ohne Enge und Gedränge möglich sein. An den beiden Adventssamstagen 12. und 19. Dezember besteht hierfür besonders viel Zeit, denn dann kann in der Innenstadt kostenlos geparkt werden. Auch die Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln - Bus, Bahn und Ruftaxi - in Mosbach ist an diesen Tagen ganztägig kostenlos möglich. Darüber hinaus ist das Parken auch an den Tagen vor Weihnachten vom 21. bis 23. Dezember in diesem Jahr in der Mosbacher Innenstadt unentgeltlich, was für weitere Entzerrung der Kundenbesuche für Weihnachtseinkäufe sorgen soll.

Damit ist die Stadt anlässlich der langen Einkaufsnächte bis 22 Uhr, die sich an diesen Samstagen an die normalen Öffnungszeiten des Einzelhandels anschließen, besonders komfortabel erreichbar. Das Angebot, das von der Stadt Mosbach finanziert wird, gilt in den Tarifwaben 267 und 273. Damit haben die Bürgerinnen und Bürger in allen Mosbacher Stadteilen die Möglichkeit, den ÖPNV ohne Fahrscheinkauf zu nutzen. Eingeschlossen ist die Bahnstrecke zwischen Mosbach und Neckarelz, so dass an den beiden Adventsamstagen auch die S-Bahnen und die Stadtbahnen in diesem Abschnitt kostenfrei genutzt werden können. Das Angebot gilt auch für die Ruftaxiverkehre im Stadtgebiet.

Das Angebot ist Teil der Aktion »Mosbacher Stadterlebnis – Adventszauber«, mit dem sich Mosbach während der ganzen Adventszeit zauberhaft präsentiert und zum Erlebnis wird – trotz fehlendem Weihnachtsmarkt. Adventszauber in Mosbach besteht aus vielen Elementen, die jedes für sich attraktiv sind und einzelne Besuchergruppen ansprechen, insbesondere auch Familien. Ausführliche Infos zur gesamten Aktion gibt es unter www.mosbach.de/Adventszauber.