Märchenhafter Disney Zauber

»Disney On Ice« ist die Familienshow auf dem Eis und hält 2025 mit insgesamt 52 erstklassigen Eiskunstläufern, bunten Kostümen und einer überwältigenden Licht- und Musikshow viele neue Überraschungen bereit. Vom 7. bis zum 9. März ist die Show in Stuttgart zu erleben. Das Publikum geht gemeinsam mit Micky Maus und seinen Freunden auf auf eine große Entdeckungsreise. Micky, Minnie, Goofy und Gäste jeden Alters erleben ein interaktives und unvergessliches Abenteuer an den berühmtesten Disney Orten und können sich auf atemberaubende Szenen freuen.

Die kleinen und großen Fans sehen die Welt von den Dächern Londons mit Mary Poppins und Jack und seiner Bande tanzender Laternenanzünder. Das Publikum reist in das sonnenverwöhnte Motunui und hilft Vaiana, das Herz von Te Fiti zurückzubringen. Es begibt sich auf eine Safari und beobachtet wilde Geparden und Affen, wenn Simba, Timon und Pumbaa das Geweihte Land durchqueren. Dabei entdecken die Zuschauer eine ganz neue Welt und lassen sich von Aladdins fürstlicher Parade mit spektakulären Stunts mitreißen, von magischen Momenten mit Dschinni und von einem brandneuen Lied von Jasmin, das ihnen die Sprache verschlägt. Auch die heldenhaften »Die Unglaublichen – The Incredibles« sind mit von der Partie und sagen allen Schurken den Kampf an. Ein weiteres Highlight ist die überlebensgroße, lustige Parade, wenn sich Woody und Bo Peep auf die Suche nach ihrem neuen Freund Forky begeben. Die Fans werden mit Micky und seinen Freunden jubeln, die beliebten Disney Melodien mitsingen und die Prinzessinnen Merida, Belle, Arielle, Mulan und Tiana auf dem Eis begrüßen.

Familien dürfen sich auf einen Ausflug voller lustiger Überraschungen und auf eine Interaktion mit ihren Lieblingscharakteren freuen, wenn »Mickys Abenteuerreise« nach Stuttgart kommt!

Disney on Ice

Fr. 7. bis So. 9. März, Fr. 18 Uhr,

Sa. 11, 15 & 19 Uhr, So. 11 & 18 Uhr,

Porsche Arena, Stuttgart,

c2concerts.de