Maite Kelly im Interview

Seit fast 10 Jahren ist Maite Kelly solo als Schlagersängerin unterwegs. Im Sommer wird sie die Open Air Bühnen, ­unter anderem beim Schloss Kapfenburg Festival, rocken.

Was bedeutet es dir auf großen Freiluftbühnen zu stehen?

Seit meiner Kindheit habe ich eine enge Verbindung zur Natur. Dieses Gefühl bei den Open-Air-Konzerten gemeinsam mit dem Publikum zu teilen, bedeutet für mich etwas ganz Besonderes – unter freiem Himmel spüre ich nämlich die Musik am intensivsten. Meine Band und ich freuen uns jetzt schon auf die unglaubliche Energie, die nur auf Sommerfestivals spürbar ist – das gemeinsame Singen und Tanzen mit Tausenden von Menschen teilen zu dürfen, ist einfach unvergleichlich - es gibt nichts Schöneres!

Wie bereitest du dich auf deine Open-Air-Konzerte vor?

Für die Open-Air-Konzerte stelle ich ein Repertoire zusammen, das meinem Publikum eine ausgelassene und euphorisierte Stimmung mitgeben soll. Als Headliner möchte ich mit meiner Band nicht nur abrocken, sondern auch ein unvergessliches Erlebnis schaffen. Die Menschen sollen nach der Show nach Hause gehen und sagen: »Das war der Hammer!« Vor der Show wärme ich meine Stimme auf und tanze mich mit meinen Tänzern warm. So fühle ich mich bestens vorbereitet, damit das Publikum die Musik in vollen Zügen genießen kann Was können die Fans in diesem Jahr bei deinen Open-Air-Shows erwarten? Bei den Open-Air-Shows darf das Publikum sich auf geballte 90 Minuten »High-Energy« freuen! Wir werden eine hochenergetische Show abliefern, die so lebhaft und mitreißend sein wird, dass jeder mitfeiert – let`s have a big party together!

Gibt es einen bestimmten Moment, der dich bei Open Airs besonders begeistert?

Wenn die Menge ihre Hände in den Himmel hält und die großen Hits lauthals mitsingt. In diesen Augenblicken wird mir klar, warum ich immer noch auf die Bühne gehe und meine Musik mit anderen teile. Es ist ein Gefühl von Gemeinschaft und Freude, das einfach unbeschreiblich ist. Das motiviert mich, immer wieder neue Shows zu geben und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Die Interaktion mit meinem Publikum ist mir immer unglaublich wichtig. Besonders berührt mich die Ehrlichkeit der Kinder, wenn ich sehe, wie sie ausgelassen vor der Bühne springen, da geht mein Herz auf! Auch wenn Paare im Discofox vor der Bühne tanzen, macht mich das sehr glücklich. Solche Augenblicke motivieren meine Band und mich, noch mehr Gas zu geben.

Hast du einen persönlichen Sommerhit?

Im Sommer gibt es für mich nichts Besseres als Reggae-Musik. Sie macht sofort gute Laune und ist »summertime« pur! Besonders liebe ich die Musik von Bob Marley, denn seine Songs strahlen eine positive Energie aus, die einfach ansteckend ist: Barfuß tanzen und seine Reggae-Musik hören – mehr braucht man nicht, um glücklich zu sein! Vielleicht habe ich ja ein paar schöne Reggae-Ideen mit im Gepäck.

Expand Foto: Jens Hocher

Maite Kelly beimSchloss Kapfenburg Festival, Di. 29. Juli, 20 Uhr,

Schloss Kapfenburg, Lauchheim,

www.schloss-kapfenburg.de