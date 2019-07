Audi baut die Smart Factory

× Erweitern Audi AG Audi Umbau Böllinger Höfe Der Umbau an den Böllinger Höfen ist in vollem Gang

An den Böllinger Höfen ensteht das Audi-Werk der Zukunft. Der elektrisch angetriebene Audi e-tron GT wird ab Ende 2020 mit dem Supersportwagen Audi R8 in der Produktion der Audi Sport GmbH hier gefertigt.

Aktuell werden in der R8-Produktion die baulichen Voraussetzungen für die Integration des E-Sportwagens geschaffen: Es entstehen zusätzliche Logistikhallen, auf den Karosseriebau- und Montageflächen werden hochmoderne Anlagen aufgebaut. Die Umbaumaßnahmen erfolgen zum Großteil im laufenden Betrieb und werden im Herbst abgeschlossen.

Neue Leichtbau-Hallen

Bis zum Herbst 2019 entstehen in den Böllinger Höfen durch zwei neue Leichtbau-Hallen für die Logistik insgesamt rund 10.000 m² zusätzliche Fläche. Die neuen Hallen grenzen an der Westseite direkt an die bestehende Montage und den Karosseriebau an. „Da die Böllinger Höfe bereits in der Konzeptionsphase als Kleinserienfertigung mit innovativen und flexiblen Produktionsprozessen angelegt wurden, haben wir die besten Voraussetzungen, um neben dem Audi R8 auch den e-tron GT zu fertigen“, sagt Produktionsleiter Wolfgang Schanz. „Hier entsteht ein einzigartiges Zusammenspiel aus Handwerkskunst und Smart Factory.“

Im Karosseriebau werden der Audi e-tron GT und der Audi R8 getrennt produziert. Während sich der Karosseriebau des R8 durch ein hohes Maß an Handarbeit auszeichnet, entsteht für den e-tron GT ein eigener, hochautomatisierter Karosseriebau. Zudem wurde auf rund 4.000 m² eine komplette Zwischenebene mit Fördertechnik eingezogen.

Elektro-Hängebahn

Die Montagelinie wird für die gemeinsame Fertigung von R8 und e-tron GT um 20 Takte auf insgesamt 36 erweitert. Dafür werden unter anderem neue Fördertechniken integriert, da die Montage zukünftig nicht mehr ausschließlich auf fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF), sondern auch auf einer Elektro-Hängebahn (EHB) erfolgt.

Künftig wird auch das Untergeschoss in den Böllinger Höfen für die Fertigung genutzt: Die lackierten Karosserien des R8 und e-tron GT werden im Untergeschoss zwischengelagert. Dafür werden die bestehenden Flächen um 800 m² erweitert. Von dort bringen fahrerlose Transportfahrzeuge die R8- und e-tron GT-Karosserien mithilfe eines Hebers autonom vom Untergeschoss direkt an die Montagelinie im Erdgeschoss.

In Vorbereitung auf die Umbauten ist bereits Ende letzten Jahres ein Teil des R8-Karosseriebaus in eine Halle im Heilbronner Stadtteil Böckingen umgezogen, um Platz für die Karosseriebau-Anlagen des e-tron GT zu schaffen. Seit Januar fertigen dort rund 40 der 150 Mitarbeiter die Umfänge des Unterbaus für den Supersportwagen R8.