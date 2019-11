Die Heilbronner Herbstmesse

Nach dem Ende der BUGA steht für das kommende Jahr bereits das nächste Großevent in den Startlöchern: Die 1. Heilbronner Herbstmesse, die vom 30. September bis 4. Oktober auf der Theresienwiese stattfindet.

Im Rahmen der größten Verbrauchermesse im Unterland werden sich vom 30. September bis 4. Oktober 2020 in voraussichtlich insgesamt 28 Messehallen auf der Theresienwiese rund 500 bis 600 Aussteller aus verschiedenen Lebensbereichen präsentieren – unter anderem aus den Kategorien Haus und Garten, Sport und Gesundheit, Job und Karriere oder Finanzen und Immobilien. »Wir haben einen großen Stand mit vielen Aktionsmöglichkeiten geplant«, betont Antje van der Zandt vom AOK-Gesundheitszentrum. Neben den großen Firmen soll aber auch jungen Unternehmern eine Chance gegeben werden, sich auf der HNH zu präsentieren. Darüber hinaus bietet die Messe auch potentiellen Bewerbern die Möglichkeit, sich zu informieren und zu vernetzen.

Mittelalterspektakel & Oktoberfest

»Über den gesamten Veranstaltungszeitraum rechnen wir mit etwa 60.000 bis 80.000 Besuchern«, so Pressesprecher Gerhard Schaaf. Darüber hinaus wird es ein umfangreiches Rahmenprogramm geben. Eröffnet wird die Messe am Mittwoch mit einem echten Hochkaräter: Die Schürzenjäger werden für eine hitgeladene Einstimmung auf das Großereignis sorgen. Die Besucherzahl ist hierfür auf 3.000 Personen begrenzt.

In einem separaten Festzelt für bis zu 800 Personen wird das »Heilbronner Oktoberfest« gefeiert. Veranstalter City Event wird tagsüber von 10 bis 18 Uhr für die Messebesucher typisch bayrische Festzeltschmankerl vom halben Hähnchen über die Schweinshaxn bis Obatzda, Vesperbrett und Kaiserschmarrn sowie frisch gezapftes Festzelt-Bier anbieten. Abends verwandelt sich das Festzelt ab 19 Uhr in eine große Party-Area mit den angesagtesten Festzelt-Partybands, auf dem mit Dirndl und Lederhosen so richtig gefeiert werden darf. Der Eintritt ist frei, einen Tisch inklusive zehn Maß Bier und zehn halben Hähnchen kann man unter www.oktoberfest-hn.de bereits ab Herbst 2019 für 195,- Euro reservieren.

Besucher auf Zeitreise

Auf eine Zeitreise können Besucher im Rahmen eines Mittelalterspektakels gehen, das ebenfalls stattfinden wird. Es werden rund 75 Aussteller erwartet. Alexander Pusch, Vorsitzender des Vereins Kulturschock, verspricht »ein Erlebnis zum Anfassen und Mitmachen« auf dem benachbarten Gelände zwischen Karlsruher Straße und Frankenstadion. Vielleicht, so Pusch, wird sogar ein Ritterturnier »nachgestellt«, das einmal vor rund 400 Jahren wie es der Zufall will fünf Tage lang fast auf den Jahrestag genau im damaligen »Helibrunna« stattfand.

Für Gerhard Schaaf ist die Marschrichtung der Heilbronner Herbstmesse klar: »Wir wollen die Herbstmesse als ein zukunftsträchtiges Format etablieren, das Impulse in der Stadt setzen kann.« Nach der Bundesgartenschau soll die HNH in Heilbronn ein neues Highlight werden.