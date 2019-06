Pfingst-Ticket für die Familie oder Gruppe

Einmal lösen und volle drei Tage fahren. Das ganze Pfingstwochenende unterwegs mit einer Gesamtnetz-Tageskarte. Das Pfingst-Ticket gilt vom 08. bis zum 10. Juni. Fünf Personen reisen damit für 19,80 Euro.

So geht's: Wer mit dem Pfingst-Ticket in die Ferien starten möchte, braucht nichts weiter zu tun, als sich eine Gesamtnetz-Tageskarte (Solo oder Plus) beim Busfahrer, am Fahrscheinautomaten oder in den DB-Fahrkartenausgaben zu kaufen. Im HNV-KundenCenter (Olgastr. 2, Heilbronn) werden die Gesamtnetztickets auch im Vorverkauf angeboten. Diese müssen bei Fahrtantritt nur noch entwertet werden und schon kann's losgehen.

Für gerade einmal 19,80 € heißt es mit der TageskartePlus für Familien oder Gruppen bis zu fünf Personen von Samstag (08.06.) bis Pfingstmontag freie Fahrt im ganzen HNV-Land. Wer alleine auf Tour geht, fährt für 12,90 € mit der TageskarteSolo. Übrigens: Auch wer seine Gesamtnetz-Tageskarte erst am Pfingstsonntag löst, kann mit dieser noch am Pfingstmontag in Bus und Bahn einsteigen.

Zusätzliche Ermäßigungen

Ausgedehnten Ausflügen mit Bus, Bahn und Stadtbahn steht so nichts mehr im Wege. Tolle Ziele gibt es im HNV-Land in Hülle und Fülle. Und geht der Ausflug mit dem Pfingst-Ticket zu einem der HNV-Freizeitpartner, gibt es dort gegen Vorlage des Fahrscheins sogar noch Eintrittsermäßigungen, zum Beispiel im Freilandmuseum Wackershofen, Zweirad-Museum Neckarsulm, Weygang-Museum Öhringen, Experimenta-Schiff Heilbronn, Auto-Technik-Museum Sinsheim oder auch Ermäßigungen bei Teilnahme einer Stadtführung in Bad Wimpfen oder in Heilbronn.