Carsharing macht »Spass(ix)« – Comedians fahren mit Elektroautos durch Heilbronn

Am Donnerstag, den 14.11.19, fand die 3. SPASSIX Comedy-Nacht in acht Lokalen in und um Heilbronn statt. Gleich zwei der acht Comedians fuhren mit zwei sogenannten »MO« E-Car-Sharing-Mobilen der ZEAG Energie AG von Lokal zu Lokal.

An diesem Abend traten die Comedians in fünf verschiedenen Lokalen nacheinander auf und sorgten dabei für viele Lacher und einen kurzweiligen Abend für die Besucher. Die Comedians waren von der umweltfreundlichen Alternative begeistert und der Veranstalter, die CITY EVENT IDE GmbH, war von dem elektrischen BMW i30 und einem E-Golf, sehr angetan. Deren Geschäftsführer Ingo Eckert: »Wir freuen uns, dass uns die ZEAG zwei Ihrer E-Carsharing-Autos für die SPASSIX-Comedy-Nacht zur Verfügung gestellt hat. Für alle Beteiligten war es sehr interessant, diese einmal live zu erleben. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken.«