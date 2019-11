Heilbronn hat einen neuen ­Unverpackt-Laden. Der Fokus des frisch ­eröffneten »liva unverpackt.hn« neben dem Heilbronner Theater liegt auf regionalen Produkten mit möglichst wenig Verpackungsmüll. Auch Ketten wie Edeka Ueltzhöfer folgen dem neuen Umwelt-Trend.

Einkaufserlebnis mit möglichst wenig Verpackung

»Einen Monat vor Eröffnung haben wir beide eigentlich kaum noch schlafen können«, gibt Patrick Wimmer zu. Er und Linda Tiedemann haben sich viel vorgenommen: Sie haben Ende September Heilbronns ersten Unverpackt-Laden eröffnet. Das Geschäft folgt einem ganzheitlichen Konzept, das Ziel liegt bereits im Namen: Auf soviel Verpackungsmüll wie möglich zu verzichten. »Wir haben schon lange versucht, in unserem eigenen Alltag auf Plastik zu verzichten«, erklärt Linda Tiedemann. »Dabei sind wir dann aber schnell an unsere Grenzen gestoßen.« Den Kunden soll durch den neuen Laden deshalb das Leben deutlich leichter gemacht werden: Nahezu der komplette Wocheneinkauf kann im »liva unverpackt.hn« erledigt werden, neben Lebensmitteln gibt es auch Seifen, Reinigungsmittel, Kaffee, Tee, Süßigkeiten und vieles mehr. »Wichtig war uns allerdings, dass in unserem Angebot nur ausgewählte regionale Produkte stehen«, so Patrick Wimmer. »Bei uns gibt es keine 20 Ketchups. Die Kunden müssen sich darauf verlassen können, dass die Ware bei uns eine gute Qualität hat.«

Regionale Angebote ohne Verpackungsmüll bei »liva unverpackt.hn«

Viele sind neugierig und nutzen das Angebot

Mehrere Wochen nach der Eröffnung sind die beiden Ladenbetreiber deutlich entspannter: »Die Eröffnung war der Hammer, es gab riesige Schlangen vor dem Laden und die Resonanz war fantastisch«, freut sich Wimmer, der eigentlich gelernter Zimmermeister ist. Für ihn und Tiedemann soll der Laden mehr als bloß ein weiteres Einzelhandelsgeschäft werden. »Einkaufen soll bei uns keine unangenehme Notwendigkeit werden. Bei uns kann man entschleunigt und bewusst einkaufen.«

Bei Edeka Ueltzhöfer gibt es mittlerweile eine neue Unverpackt-Abteilung.

Dem Trend, Einkaufsalternativen ohne Verpackungsmüll anzubieten, folgt auch Edeka Ueltzhöfer in Heilbronn, wo es seit August eine eigene Unverpackt-Abteilung gibt. David Gerhold

liva unverpackt.hn, Allee 73, Heilbronn, www.unverpackt-heilbronn.de