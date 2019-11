Der rote Wulle-Bulli trägt Schnurrbart! Bei Wulle steht der November ganz im Zeichen der Männergesundheit

Im Movember dreht sich alles um die Männer:

Movember – das ist kein Tippfehler, sondern eine Wortkreation aus Moustache (französisch für Schnurrbart) und November. Die Movember Foundation ist eine weltweit aktive Wohltätigkeitsorganisation, die sich für eine Verbesserung der Männergesundheit einsetzt und das Gesicht der Männergesundheit verändern will. So sammelt die Organisation zum Beispiel Spenden für Forschungsprojekte in den Bereichen Prostata- und Hodenkrebs, psychische Gesundheit und Selbstmordprävention bei Männern und hat seit 2003 bereits mehr als 1.250 Projekte zur Männergesundheit auf der ganzen Welt finanziert.

Mit dem Oberlippenbart ein Zeichen setzen

Männliche Movember-Unterstützer lassen in diesem Monat den Schnurrbart stehen, um auf das Thema Männergesundheit aufmerksam zu machen. Auch der rote Wulle-Bulli trägt im Movember den Moustache, denn die Marke Wulle der Familienbrauerei Dinkelacker ist ein Hauptpartner der Movember Foundation und sammelt im November bereits zum fünften Mal Spendengelder. Unter dem Motto „Auf eure Gesundheit, Männer!“ erhalten die Bügelflaschen der Wulle-Biere ein neues Design mit dem Schriftzug „MovemBier“ sowie einer Illustration eines Schnurrbartträgers. Auch alle Wulle-Busse, Firmen- und Privat-PKWs sowie die Heckflächen von 30 Auslieferungsfahrzeugen tragen im Movember einen Schnurrbart. Im vergangenen Jahr konnten so mehr als 26.000 Euro für Forschungsprojekte für die Männergesundheit gesammelt werden.

Die Idee für den Schnurrbart als Markenzeichen ist im Oktober 2003 in Australien bei einem Bier unter Männern entstanden, die sich über Modetrends unterhielten. Sie stellten fest: Es gibt Modetrends, die verschwinden und wiederkommen – so aber nicht aber der Schnurrbart, den sie doch eigentlich alle super fanden aber selbst noch nie stehen lassen habe. Für den kommenden Monat November beschlossen sie also, den Oberlippenbart stehen zu lassen. Überrascht von der Aufmerksamkeit, die sie dadurch erregten, erkannten sie schnell das Potenzial der mutigen Bartfrisur und dachten darüber nach, sich für ein sehr wichtiges und noch eher unbeleuchtetes Thema einzusetzen. Sie wählten die Männergesundheit. Aus Movember ist inzwischen eine weltweite Bewegung entstanden.

Wulle "MovemBier“ Wulle erscheint im November als „MovemBier“. Foto: Familienbrauerei Dinkelacker

„Als Movember angefangen hat, in die Prostatakrebsforschung zu investieren, wusste man sehr wenig über die Krankheit. Vor ein paar Monaten haben wir ein Projekt vorgestellt, bei dem mittels eines simplen Urintests das Risiko, an einer aggressiven Art des Prostatakrebs zu erkranken, bis zu 5 Jahre früher diagnostiziert werden kann“, erzählt Michael Fischer, Country Manager Europe bei der Movember Foundation.

