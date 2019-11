Lichterspektakel Christmas Garden – Das große Leuchten in der Wilhelma

An dem Ort, an dem für gewöhnlich Kinderaugen hell leuchten, leuchten ab dem dem 14. November wieder über 1.500.000 bunte Lichtpunkte. Der »Christmas Garden« geht nach seiner Premiere im vergangenen Jahr in der Wilhelma in die zweite Runde.

»Das erste Jahr war sehr erfolgreich und sehr schön«, blickt Wilhelma-Direktor Dr. Thomas Kölpin erfreut zurück: »Die Rückmeldungen waren durchweg positiv!«

Rundweg mit zahlreichen Lichtinstallationen

»Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, denn die erste Ausgabe war ja schon sehr gelungen«, ergänzt Christian Doll, Geschäftsführer des Veranstalters c2 Concerts GmbH, »aber an ein paar Stellschrauben kann man schon noch drehen!« Für die Besucher heißt das noch mehr liebevoll und aufwendig inszenierte Lichtinstallationen (insgesamt über 30) auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg, auf dem man sich verzaubern lassen kann und der zum Staunen einlädt.

Musikalische Untermalung begeistert die Sinne

»Mehr Dynamik! Mehr Tempo!« Andreas Boehlke, der kreative Kopf hinter den Installationen, bringt die Neuerungen treffend auf den Punkt. Dabei wird Musik in diesem Jahr eine große Rolle spielen. Komponist und Sound-Designer Burckhard Fincke komponierte eigens perfekt abgestimmte Stücke zur musikalischen Untermalung der Installationen. Somit verspricht beispielsweise das »Field of Lights« eines der neuen grandiosen Highlights des Christmas Garden 2019 zu werden.

Neue Tiere in der Wilhelma

Darüber hinaus wird in diesem Jahr als weitere Neuerung der »tierische« Charakter des Christmas Garden noch stärker hervorgehoben: Zahlreiche tierische Illuminationen, die von Hirsch über Biber bis hin zu Giraffe und Nashorn reichen, schmücken den Wegesrand. Zudem bietet sich der Christmas Garden in Stuttgart auch auf Grund des attraktiven Zusatzangebots als perfektes Ausflugsziel für Familien mit Kindern an. Die kleinen Gäste bringt ein nostalgisches Kinderkarussell zum Strahlen, während die Eltern sich einen heißen Glühwein gönnen. Neu im Angebot in diesem Jahr ist dabei der leckere Glühwein »Edelheiss« des Weingut Kern. Ergänzend werden die Besucher mit weiteren gastronomischen Leckerbissen an mehreren Ständen verwöhnt.

Harmonie gegen die Hektik des Alltags

Um einen Gegenpol zum Trubel in der hektischen (Vor-)Weihnachtszeit zu setzen, ist der Einlass auch in diesem Jahr wieder bewusst so organisiert, dass jeder Besucher den Rundgang im gewünschten Tempo ohne Gedränge genießen kann.

2019 wird sich der winterliche Rundgang zudem noch harmonischer in das Gesamtbild des historischen Parks einbetten. Bisher unbekannte Blickwinkel und atemberaubende Lichtarrangements bringen die Besucher zum Staunen, denn »mit der Dämmerung beginnt die magische Reise«. »Christmas Garden ist ein hochwertiges Konzept mit einer familienfreundlichen Atmosphäre - außerdem ist die Wegführung im historischen Teil der Wilhelma für die Tiere sehr schonend«, blickt Wilhelma-Direktor Kölpin voller Vorfreude auf das vorweihnachtliche Lichterspektakel. »Von 0 bis 99 sind alle bei Christmas Garden gut aufgehoben«, stimmt Christian Doll in den positiven Tenor mit ein, um dann abschließend doch noch einen Optimierungswunsch für die zweite Auflage des Christmas Garden zu äußern: »Wir hätten gerne mehr Schnee als im vergangenen Jahr!«

Christmas Garden, 14. November bis 6. Januar, täglich ab 17 Uhr, Wilhelma, Stuttgart, www.christmas-garden.de