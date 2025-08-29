Poetry Slam in Weinsberg (18.9.25)

Moderne Bühnenliteratur, von den Autor*innen live vorgetragen – das ist Poetry Slam. Bei der Ausgabe im Klinikum am Weissenhof sparen sich Gastgeber Nik Salsflausen und seine Gäste den eigentlich obligatorischen Wettbewerb und bringen einfach Texte aus ihrem Repertoire mit. Eine bunte Mischung aus Lyrik und Prosa, Reflexion und Unfug, lauten und leisen Tönen wird präsentiert. Kurzweilig und spannend, inspirierend und frisch: Aus diesem Abend nehmen all jene etwas mit, die sich am geschriebenen und gesprochenen Wort erfreuen können.

Do. 18. September, 19 Uhr, Klinikum am Weissenhof, Weinsberg