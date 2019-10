»Mero« ist ein junger Rapper aus Rüsselsheim mit türkischen Wurzeln. Er hat sich rasant eine Fanbase aufgebaut, die er zunächst mit Freestyle Handy-Videos begeisterte. Mit seinen Singles katapultiert er sich in die Deutschen Charts und astronomische Social Media Höhen. Neben präziser Doubletime Rap-Technik besticht er durch pop-orientalische Klänge und gesungene Hooks. Am 17. Oktober ab 20 Uhr in der MHP Arena in Ludwigsburg.